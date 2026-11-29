CERT-In High-Risk Warning for WhatsApp Users: भारत सरकारच्या संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकाने म्हणजेच CERT-In ने अँड्रॉइड, iOS आणि मॅक डेस्कटॉपवर व्हॉट्सॲप व व्हॉट्सॲप बिझनेस वापरणाऱ्या कोट्यवधी लोकांसाठी उच्च जोखमीचा सुरक्षा इशारा दिला आहे. या त्रुटींचा गैरफायदा घेत दूरवरून घातक कोड चालवला जाऊ शकतो, असा इशारा 26 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या CIVN-2026-0576 या वल्नरेबिलिटी नोटमध्ये देण्यात आला आहे.वैयक्तिक तसेच संस्थात्मक पातळीवर मोबाइल व मॅक डेस्कटॉपवर व्हॉट्सॲप वापरणाऱ्यांनी या इशाऱ्याकडे गांभीर्याने पाहावे, असे सांगण्यात आले आहे. यशस्वी हल्ल्यात संवेदनशील माहिती मिळवणे, सुरक्षा निर्बंध टाळणे, ॲपमधील डेटाशी छेडछाड करणे किंवा मनमानी कोड चालवणे यांसारखे धोके उद्भवू शकतात..कोणत्या व्हर्जनवर परिणाम आणि त्रुटींचा तपशील काय?CERT-In च्या अहवालानुसार, SQL इंजेक्शन, प्रमाणपत्र साखळीची चुकीची पडताळणी आणि बाह्य ॲड-रिप्लाय URL ची अपुरी तपासणी या कारणांमुळे या त्रुटी निर्माण झाल्या आहेत. यामध्ये खालील व्हर्जन प्रभावित असल्याचे नमूद केले आहे-अँड्रॉइडसाठी व्हॉट्सॲप: 2.26.35.74 आणि 2.26.17.4 पूर्वीची व्हर्जनअँड्रॉइडसाठी व्हॉट्सॲप बिझनेस: 2.26.23.70 आणि 2.26.17.4 पूर्वीची व्हर्जनiOS साठी व्हॉट्सॲप: 2.26.24.72 पूर्वीची व्हर्जनiOS साठी व्हॉट्सॲप बिझनेस: 2.26.23.72 पूर्वीची व्हर्जनमॅक डेस्कटॉपसाठी व्हॉट्सॲप: 2.26.23.72 पूर्वीची व्हर्जन.WhatsApp ग्रुपमध्ये आता 1500 मेंबर्सना मिळणार जागा; युजर्सची मोठी डोकेदुखी संपणार... .मेटाच्या नोव्हेंबरमधील सुरक्षा सल्लामसलतीमध्ये या तीन मुख्य त्रुटींचा उल्लेख करण्यात आला आहे-पहिली त्रुटी (CVE-2026-102769): अँड्रॉइडच्या 2.26.35.74 पूर्वीच्या व्हर्जनमधील ही SQL इंजेक्शन त्रुटी आहे. अनधिकृत क्लायंटवरून पाठवलेल्या विशिष्ट 'ऑर्डर डिटेल्स' मेसेजवर वापरकर्त्याने टॅप केल्यास फोनमधील स्थानिक व्हॉट्सॲप फाइल्स हटवण्याची मुभा हल्लेखोराला मिळू शकते. मेसेज येताना वापरकर्ता ऑनलाइन असल्यास डिलिव्हरी रिसीप्ट टाइमिंग साइड चॅनेलद्वारे चॅट डेटाबेसची थोडी माहिती उघड होऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहारात या त्रुटीचा गैरवापर झाल्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत, असे मेटाने स्पष्ट केले आहे.दुसरी त्रुटी (CVE-2026-44908): मेटा एआयच्या गोपनीय संगणकीय बॅकएंडशी विश्वास प्रस्थापित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रिमोट-अटेस्टेशन व्हेरिफायरमधील प्रमाणपत्र साखळी पडताळणीशी ही त्रुटी संबंधित आहे. अंतर्गत व्यवस्थेतील व्यक्तीने हार्डवेअर उत्पादकाशिवाय अन्य कीने स्वाक्षरी केलेले VCEK प्रमाणपत्र दाखवून हार्डवेअर रूट ऑफ ट्रस्ट टाळण्याची शक्यता यातून निर्माण होऊ शकते..तिसरी त्रुटी (CVE-2026-23871): अँड्रॉइडच्या 2.26.17.4 पूर्वीच्या व्हॉट्सॲप आणि व्हॉट्सॲप बिझनेस ॲप्सवर याचा परिणाम होतो. बाह्य ॲड-रिप्लाय URL च्या अपूर्ण पडताळणीमुळे तयार केलेल्या 'Click to WhatsApp' ॲड-रिप्लाय मेसेजमधील नियंत्रित URL द्वारे मीडिया पाठवून वापरकर्त्याचा IP पत्ता मिळवला जाऊ शकतो. काही ठराविक स्पॅम मेसेजसोबत या त्रुटीचा वापर झाला असण्याची शक्यता मेटाने व्यक्त केली आहे.सुरक्षित राहण्यासाठी काय करावे?हे सायबर धोके कमी करण्यासाठी CERT-In आणि व्हॉट्सॲप या दोन्ही संस्थांनी वापरकर्त्यांना आपापल्या ॲप स्टोअरवरून व्हॉट्सॲप आणि व्हॉट्सॲप बिझनेसचे नवीनतम व्हर्जन त्वरित अपडेट करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच मॅक वापरकर्त्यांनीही डेस्कटॉप ॲपचे उपलब्ध नवीनतम अपडेट बसवून घेणे आवश्यक आहे..Instagram Story Update: आता इन्स्टाग्रामची स्टोरीसुद्धा edit करता येणार! कसं करायचं? जाणून घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.