Chandrayaan-2 Discovery : चंद्रावर सापडला अब्जावधी वर्षांचा पाण्याचा साठा; चंद्रयान-२ चा आश्चर्यकारक शोध, फोटो होतायत व्हायरल

भारताच्या चंद्रयान-२ ने चंद्राच्या एका गुप्त रहस्याचा शोध लावला आहे. वैज्ञानिकांना दक्षिण ध्रुवाजवळ अत्यंत थंड खड्ड्यांमध्ये भूमीखाली पाण्याचे बर्फ सापडल्याचे मजबूत संकेत मिळाले आहेत. ही बातमी अवकाश संशोधनाच्या जगात खळबळ उडवणारी आहे..अंधारात लपलेली रहस्यमय जागाचंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर काही खड्डे असे आहेत जिथे अब्जावधी वर्षांपासून सूर्याची किरण कधीच पोहोचली नाही. या दुहेरी सावलीतील खड्ड्यांभोवती उंच भिंती आहेत. त्या केवळ सूर्यप्रकाशच नाही तर उष्णता आणि इतर किरणांनाही रोखतात. येथील तापमान मायनस २४८ अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरते. ही जागा सूर्य मंडळातील सर्वात थंड ठिकाणांपैकी एक आहे. अशा जागी धूमकेतू किंवा उल्कांमधून आलेले पाणी बर्फ रूपाने हजारो वर्षे टिकून राहू शकते..Google Storage Policy 2026 : गुगलचा मोठा निर्णय! 15GB फ्री स्टोरेजचा नियम बदलला; आता मिळणार 'एवढं' स्टोरेज.चंद्रयान-२ च्या रडारने केला शोधभारतीय वैज्ञानिकांच्या टीमने चंद्रयान-२ च्या ऑर्बिटरमधील प्रगत रडार यंत्राचा वापर करून चंद्राच्या पृष्ठभागाखाली बघितले. पीआरएलच्या रिशितोष सिन्हा, राजीव भारती, किंसुक आचार्य, संजय मिश्रा, नीरज श्रीवास्तव आणि अनिल भारद्वाज यांच्या टीमने नऊ खड्ड्यांचा बारकाईने अभ्यास केला. रडार डेटामध्ये चार खड्ड्यांमध्ये भूमीखालील बर्फाचे स्पष्ट पुरावे दिसले. फॉस्टिनी खड्ड्यातील f2 खड्ड्यात सर्वात मजबूत संकेत मिळाले..Instagram ने लॉन्च केलं 'Instants' फीचर; आता क्षणात गायब होणार प्रायवेट फोटो, Snapchat ला मोठी टक्कर, कसं वापरायचं पाहा.खडक कि बर्फ?आतापर्यंत वैज्ञानिकांना रडार सिग्नल बर्फामुळे येतोय की खडकांमुळे येतोय हे समजत नव्हते. या अभ्यासात टीमने एक नवी आणि विश्वासार्ह पद्धत शोधली आहे. जेव्हा रडारमध्ये उच्च सर्क्युलर पोलरायझेशन आणि अतिशय कमी डिपोलरायझेशन दिसते तेव्हा ते भूमीखालील बर्फाचे लक्षण आहे. ही पद्धत भविष्यातील इतर मोहिमांनाही मार्गदर्शन करेल..चंद्रावर पाणी म्हणजे भविष्याची गुरुकिल्लीचंद्रावर पाणी मिळणे हे खूप मोठे यश आहे. हे बर्फ पिण्याच्या पाण्यात, श्वास घेण्यासाठी ऑक्सिजनमध्ये आणि रॉकेट इंधनात बदलता येईल. दीर्घकाळ चंद्रावर राहणे आणि पुढील अवकाश प्रवास शक्य होईल. नासा, चीन आणि भारत यांच्यात दक्षिण ध्रुवासाठी स्पर्धा सुरू आहे. या शोधामुळे भारताने आपली मजबूत उपस्थिती दाखवली आहे..ChatGPT ने एका रात्रीत बनवून टाकलं करोडपती! केली 631 अब्ज रुपयांची कमाई, काय होती ट्रिक? पाहा.वैज्ञानिकांच्या म्हणण्यानुसार बर्फाचे साठे सर्व खड्ड्यांत सारखे नाहीत. काही ठिकाणी ते जास्त आहेत. यामुळे भविष्यात अंतराळवीर कुठे उतरावेत याचे नियोजन अधिक चांगले होईल. चंद्रयान-२ च्या या यशाने भारताला गर्व वाटावा असेच आहे. हा शोध केवळ वैज्ञानिक उपलब्धी नाही तर मानवजातीच्या चंद्रावरील स्वप्नांना नवी उभारी देणारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.