मुंबई : OpenAI ने शुक्रवारी भारतात ChatGPT साठी ChatGPT Plus सबस्क्रिप्शन योजना जाहीर केली. भारतातही त्याची किंमत $२० म्हणजेच जवळपास १६०० रुपये ठेवण्यात आली आहे.

ChatGPT प्लस सबस्क्रिप्शन प्लॅनसह, वापरकर्त्यांना पूर्वीपेक्षा चांगली आणि जलद सेवा मिळेल. कंपनीने आधीच वेटलिस्टसह सशुल्क सदस्यता असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी सुविधा आणली आहे.

नुकतेच OpenAI ने ChatGPT, GPT-4 ची नवीन आवृत्ती देखील सादर केली आहे. जी अतिशय अचूक उत्तर देत आहे. (ChatGPT new version ChatGPT Plus launched in india )

GPT प्लसवर चॅट करा

कंपनीने Twitter द्वारे ChatGPT Plus सबस्क्रिप्शन योजना जाहीर केली. OpenAI ने सांगितले, "ChatGPT Plus चे सदस्यत्व आता भारतात उपलब्ध आहे. आजपासून तुम्ही GPT-4 सह नवीन वैशिष्ट्यांचा लाभ घेऊ शकता." हा AI चॅटबॉट गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये लॉन्च झाला होता आणि तेव्हापासून तो खूप चर्चेत आहे.

ही वैशिष्ट्ये ChatGPT Plus प्लॅनमध्ये उपलब्ध असतील

कंपनीने नवीन सबस्क्रिप्शन प्लॅनसह चांगली आणि जलद सेवा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. कंपनीने हा प्लॅन सर्वप्रथम अमेरिकेत सादर केला.

आधी सादर केलेल्या सबस्क्रिप्शन योजनेसह, कंपनीने म्हटले आहे की वकिलांपासून ते भाषणकारांपर्यंत, कोडरपासून पत्रकारांपर्यंत प्रत्येकजण ChatGPT मुळे होणारा व्यत्यय दूर करण्यासाठी वाट पाहात होता.

कंपनी आता ChatGPT Plus नावाचा सशुल्क सबस्क्रिप्शन प्लॅन सादर करत आहे, ज्यामध्ये वापरकर्त्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक जलद सेवा मिळेल. सर्वप्रथम, वेटलिस्टसह पेड सबस्क्रिप्शन असलेल्या वापरकर्त्यांना हा लाभ दिला जात आहे.

ChatGPT मोफत वापरता येणार नाही का ?

पूर्वीप्रमाणे, चॅटजीपीटी विनामूल्य देखील वापरता येते. ज्या वापरकर्त्यांना जलद आणि चांगली सेवा वापरायची आहे त्यांच्यासाठी ChatGPT Plus योजना जारी करण्यात आली आहे. त्याची मोफत आवृत्ती ChatGPT Plus वर देखील उपलब्ध आहे. म्हणजेच, जे वापरकर्ते ChatGPT Plus प्लॅन घेऊ इच्छित नाहीत, ते देखील त्याची मोफत आवृत्ती वापरू शकतील.