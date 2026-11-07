अमेरिकेत खळबळ! पत्नीने AIच्या मदतीने रचला पतीच्या हत्येचा कट? ChatGPTच्या विरोधात खटला दाखल

Washington: अमेरिकेत एआय तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. चॅटजीपीटीने पत्नीला हत्येचा कट रचण्यासाठी मदत केल्याचा गंभीर आरोप एका अमेरिकन नागरिकाने केला आहे. या प्रकरणी संबंधित व्यक्तीने चॅटजीपीटी निर्मिती करणाऱ्या ओपनएआय कंपनीविरोधात न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. या खटल्यात कंपनीचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे. या प्रकरणामुळे एआयच्या सुरक्षिततेचा आणि कंपन्यांच्या कायदेशीर जबाबदारीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. .AI Safety: एआयला अधिकार देण्याची घाई करू नका; अन्यथा मोठे संकट अटळ! कोणी दिला धोक्याचा इशारा?.काय आहे प्रकरण?अमेरिकेतील नॉर्थ कॅरोलिना राज्यातील जेम्स गेट्स यांनी हे आरोप केले आहेत. त्यांच्या पत्नी चेरिल गेट्स यांनी २०२५ मध्ये चॅटजीपीटीचा वापर करून आपल्याला विष देण्याची योजना आखल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जेम्स यांच्या म्हणण्यानुसार, वैवाहिक जीवनात तणाव निर्माण झाल्यानंतर चेरिल यांनी चॅटजीपीटीशी मोठ्या प्रमाणावर संवाद साधण्यास सुरुवात केली. घटस्फोटाच्या चर्चेमुळे दोघांमधील मतभेद वाढले होते. या काळात चेरिल यांनी पतीविषयीच्या शंका आणि कौटुंबिक समस्यांबाबत चॅटबॉटशी चर्चा केली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Trump Controversy: ‘ड्रेस फाटला, रक्तस्राव झाला’; ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचा आरोप, माजी 'मिस स्वित्झर्लंड'च्या दाव्याने खळबळ.जेम्स यांनी दाखल केलेल्या दाव्यानुसार, चॅटजीपीटीने त्यांच्या पत्नीच्या संशयाला खतपाणी घातले. पती आपल्यावर लक्ष ठेवत आहे आणि घटस्फोटानंतर आपल्याला व मुलांना आर्थिक आधार मिळू देणार नाही, अशा भीतीला चॅटबॉटने प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे. तसेच पुरावे नष्ट करण्यासाठी मार्गदर्शन केले, असेही म्हटले आहे..घरात सापडली संशयास्पद चिठ्ठीजेम्स यांच्या दाव्यानुसार, जुलै २०२५ मध्ये त्यांची प्रकृती अचानक गंभीररीत्या बिघडली होती. त्यांना हृदयाशी संबंधित त्रास, पोटात तीव्र वेदना, प्रचंड अशक्तपणा, अस्वस्थता आणि गोंधळल्यासारखी अवस्था जाणवत होती. ही लक्षणे जवळपास ७२ तास कायम होती. सुरुवातीला आजारपणाचे नेमके कारण त्यांना समजले नव्हते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये त्यांना पत्नीच्या हस्ताक्षरातील एक संशयास्पद चिठ्ठी सापडली. त्यामध्ये काही विषारी पदार्थ आणि औषधांचा उल्लेख होता. त्यासोबत चॅटजीपीटीवरील संभाषणे हटविण्याबाबतच्या सूचनाही लिहिल्या होत्या. या चिठ्ठीमुळे आपल्याला विष देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संशय आला. त्यानंतर पोलिसांत धाव घेतली, असे जेम्स यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे..जेम्स यांनी दाखल केलेल्या न्यायालयीन तक्रारीनुसार, त्यांच्या पत्नीने चॅटजीपीटीकडे ओलिअँडर या विषारी वनस्पतीच्या विषारी गुणधर्मांविषयी प्रश्न विचारले होते. या संवादांमध्ये विषारी पदार्थांचा परिणाम, त्यांची ओळख पटण्याची शक्यता आणि शवविच्छेदन अहवालात त्यांचे पुरावे आढळू शकतात का, अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारल्याचा उल्लेख असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारीसोबत जोडलेल्या कथित स्क्रीनशॉटमध्ये एका प्रश्नाला चॅटजीपीटीने दिलेल्या उत्तराचाही उल्लेख आहे. संबंधित प्रश्न विचारण्यामागे योग्य कारण असल्याचे चॅटबॉटने म्हटल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे..ओपनएआयचे स्पष्टीकरण?या प्रकरणावर ओपनएआयच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. संबंधित महिलेचे खाते बंद करण्यात आले असून, या प्रकरणाच्या चौकशीत तपास यंत्रणेला कंपनीकडून सहकार्य केले जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.