China Robo : चीनचे लक्ष्यभेद करणारा ‘रोबो लांडगे’

चीनच्या लष्करी दिनाच्या संचलनामध्ये चीनने आधुनिक शस्त्रे, ड्रोन आदी लष्करी सामर्थ्याचे दर्शन साऱ्या जगाला घडवले. या संचलनात सर्वाधिक चर्चेचा ठरला तो 'रोबो वुल्व्ह' अर्थात 'रोबोटिक लांडगा'. शत्रूवर एका मिनिटांत ६० गोळ्या झाडण्याची त्याची क्षमता आहे. या 'रोबोटिक लांडग्या'बद्दल....पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) भविष्यातील युद्ध लढताना कोणत्या स्वरूपाचे तंत्रज्ञान वापरील, याची झलक या 'रोबो वुल्व्ह'च्या माध्यमातून दिसली. स्वतंत्रपणे काम करील किंवा सैनिकासोबत काम करू शकेल अशा स्वरूपाचा हा रोबो आहे. हा रोबो नवीन क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन यांचा समावेश असलेल्या व्यापक आधुनिकीकरणाचा एक भाग आहेत. परेडदरम्यान चीनने 'जेएल-१' क्षेपणास्त्राचेही प्रदर्शन घडवले..'रोबो लांडगे' असे नामकरण का?युद्धासाठी वापरलेल्या मागील आवृत्त्यांतील यंत्रांचे 'रोबोटिक कुत्रे' नामकरण केले जात होते. प्रामुख्याने ती यंत्रे वाहून नेण्यासाठी वापरली जात होती. मात्र, नवीन यंत्रे आक्रमक आणि लवचिक आहेत. लांडग्याच्या चपळाईने आणि लांडग्याच्या कळपाप्रमाणे ती शत्रूंवर हल्ला करतात. .काही माहिती गोळा करणारे म्हणून काम करतात, तर इतर थेट लढाईत सहभागी होतात. चीनच्या सैन्याच्या मानवी आणि यंत्र अशा दोन्ही विभागात काम करण्याची 'रोबो वुल्व्ह'ची क्षमता आहे. 'पीएलए'च्या ७६ व्या तुकडीने डोंगराळ प्रदेशात या रोबोची सैन्यासहित चाचणी घेतली. हे रोबो रायफल व रॉकेट लाँचर्सने सज्ज असलेल्या पायदळ सैन्यासोबतच्या तुकडीतून फिरत होते. त्यांचा वेग व कार्यक्षमता अधिक असल्यामुळे त्यांना 'रोबो वुल्व्ह' असे म्हटले जात आहे..युद्धभूमीवर काय करणार?चीनने तयार केलेले हे रोबोटिक लांडगे युद्धावेळी सैनिकांच्या जिवाला धोका असलेल्या ठिकाणी पाठवले जाणार आहेत.शत्रूंवर पाळत ठेवून त्यांच्यावर थेट हल्ला करणे, सैनिकांपर्यंत वेळेवर वैद्यकीय उपचार पाठवणे यांसारखी कामेही करू शकतात.डोंगराळ आणि उंच पठारी भागातही ते सहजपणे टेहळणी करू शकणार आहेत.रोबोटिक लांडग्यांचा कळप शत्रूंवर सोडला, तर त्यांचे मनोबल कमी होईल. युद्धावेळी काही रोबो नष्ट झाले तरी इतर रोबो शत्रूंच्या दिशेने पुढे सरकतील, असे चीनच्या सैन्याच्या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे..Sushila Karki: सुशीला कार्की यांचे जीवन आणि कार्य, न्यायालयीन कार्यकाळातून पंतप्रधानपदापर्यंतचा प्रवास.रोबो वुल्व्ह' म्हणजे काय?चीन साउथ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशनने तयार केलेले हे चार पायांचे मानवरहित जमिनीवरील यंत्र आहे.शस्त्रे वाहून नेणे, दारूगोळ्याचा पुरवठा करणे, शत्रूच्या स्थानावर जाऊन तेथील पाहणी करणे आदी कामे या माध्यमातून केली जातील.१०० मीटर अंतरावरून अचूक लक्ष्यभेद करण्याची त्याची क्षमता आहे.आव्हानात्मक भौगोलिक परिस्थितीमध्ये हा रोबो काम करतो. तो शिड्या चढू शकतो; तसेच डोंगराळ आणि खडकांचा प्रदेश सहज पार करू शकतो.परेडदरम्यान झालेल्या प्रात्यक्षिकांमध्ये हा रोबो धुरातून वाट काढत असताना आणि रायफल घेऊन जाताना दिसला..