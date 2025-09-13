विज्ञान-तंत्र

China Robo : चीनचे लक्ष्यभेद करणारा ‘रोबो लांडगे’

Robo Wolves: चीनने लष्करी संचलनादरम्यान ‘रोबो वुल्व्ह’ (रोबोटिक लांडगा) या अत्याधुनिक शस्त्राचे प्रदर्शन केले. शत्रूवर एक मिनिटात ६० गोळ्या झाडण्याची त्याची क्षमता आणि युद्धभूमीवर त्याची कार्यक्षमता अद्वितीय आहे.
China Robo

China Robo

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चीनच्या लष्करी दिनाच्या संचलनामध्ये चीनने आधुनिक शस्त्रे, ड्रोन आदी लष्करी सामर्थ्याचे दर्शन साऱ्या जगाला घडवले. या संचलनात सर्वाधिक चर्चेचा ठरला तो ‘रोबो वुल्व्ह’ अर्थात ‘रोबोटिक लांडगा’. शत्रूवर एका मिनिटांत ६० गोळ्या झाडण्याची त्याची क्षमता आहे. या ‘रोबोटिक लांडग्या’बद्दल...

Loading content, please wait...
China
Technology
Robotic wolf
China military technology
PLA innovations

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com