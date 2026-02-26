Video : हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी घडवला इतिहास! लाँच केले मिनी सॅटेलाईट; शेतीसाठी ठरेल उपयुक्त, अभिमानास्पद व्हिडिओ व्हायरल

तामिळनाडूच्या शिवगंगई जिल्ह्यातील अरियाकुडी सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेतील अकरावीच्या १३ विद्यार्थ्यांनी एक इतिहास घडवला आहे. त्यांनी स्वतः बनवलेला ‘विक्को सॅट-1’ नावाचा मिनी उपग्रह यशस्वीपणे प्रक्षेपित केला. हे छोटे उपकरण फक्त ६०० ग्रॅम वजनाचे आहे, पण त्याने २२ किलोमीटर उंचीवर जाऊन स्ट्रॅटोस्फियरमध्ये पोहोचण्याची कमाल केली.१३ फेब्रुवारीला हे रोमांचक प्रक्षेपण झालं. हेलियम फुग्याच्या मदतीने उपग्रह वर चढला. त्यात पाच खास सेन्सर लावले आहेत. याचे मुख्य काम आहे की वातावरणात बुरशीजन्य बीजाणू (फंगस स्पोर्स) शोधणे. हे बीजाणू शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचे असतात कारण त्यामुळे पिकांवर रोग पसरू शकतात. उपग्रहाला विशेष चिकट पृष्ठभाग दिले आहेत जेणेकरून हे बीजाणू चिकटून राहतील आणि अभ्यास करता येईल..एकच झलक, सबसे अलग! Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच; असले दमदार फीचर्स पाहून म्हणाल वक्त बदल दिया, किंमत फक्त....विद्यार्थ्यांनी हा प्रकल्प फक्त सहा महिन्यांत पूर्ण केला. डिझाइन, तयारी, प्रक्षेपण आणि परत आणणे सगळं त्यांनी स्वतः हाताळलं. खाली उतरल्यानंतर पेलोड पूर्ण सुरक्षित मिळाला. त्यातून मिळालेल्या हवेच्या नमुन्यांचा आता शाळेत अभ्यास सुरू होईल.या कामगिरीमुळे ग्रामीण शाळेतील मुलंही मोठी स्वप्नं पाहू शकतात हे सिद्ध झालं. मोठ्या प्रयोगशाळा किंवा प्रचंड पैसा नसला तरी नाविन्यपूर्ण विचार आणि मेहनतीने अवकाशात पोहोचता येतं हे या विद्यार्थ्यांनी दाखवून दिलं..VIDEO : अवघ्या २४ तासांत भयंकर चक्रीवादळ! हिंदी महासागरात होरासियो Category 5 वादळ, होणार गंभीर परिणाम, डोळे फिरवणारा व्हिडिओ व्हायरल.प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ आणि इस्रोचे माजी संचालक डॉ. मायलस्वामी अन्नादुराई यांनी या मुलांचं खूप कौतुक केलं आहे. त्यांनी अभिनंदनाचा खास संदेश दिला. आता अनेक ग्रामीण शाळा आणि विद्यार्थी अवकाश विज्ञान आणि कृषी संशोधनाकडे वळतील असं वाटतं.खरंच अभिमान वाटावा असा क्षण आहे. अकरावीच्या या मुलांनी दाखवून दिलं की स्वप्नं मोठी असतील तर उंचीची मर्यादा नसते. विज्ञानाची जादू प्रत्येक गावात, प्रत्येक शाळेत घडू शकते. या यशोगाथेने संपूर्ण देशाला प्रेरणा मिळाली आहे. अशा मुलांमुळे भारताचा भविष्य उज्ज्वल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.