Claude Mythos Leak : सायबर कंपन्यांना धक्का! AI क्लॉड मिथोस लीकमुळे शेअर मार्केट कोसळले; एका दिवसात १४.५ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान

एआय जगात खळबळ उडवणारी घटना घडली आहे. अमेरिकेची प्रसिद्ध एआय कंपनी अँथ्रोपिकची नवीन आणि अत्यंत शक्तिशाली मॉडेल 'क्लॉड मिथोस' ची माहिती लीक झाली. यामुळे सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये जबरदस्त घसरण झाली. फक्त एका दिवसात म्हणजे २७ मार्चला सुमारे १४.५ अब्ज डॉलर्सचे बाजारमूल्य वाफ होऊन गेले!.ही माहिती कशी लीक झाली?कंपनीच्या वेबसाइटवरील कंटेंट मॅनेजमेंट सिस्टीममध्ये सेटिंगची चूक झाली. त्यामुळे ब्लॉग पोस्टचा मसुदा आणि काही महत्वाचे दस्तऐवज सार्वजनिक झाले. यात हॅकिंगचा काहीही संबंध नव्हता, हे अगदी मानवी चुकीमुळे घडले. लीक झालेल्या कागदपत्रांमध्ये 'क्लॉड मिथोस' ला आतापर्यंतचा सर्वात शक्तिशाली एआय मॉडेल म्हटले आहे. याशिवाय 'कॅपीबारा' नावाच्या नवीन एआय टियरचा उल्लेखही आहे जो सध्याच्या क्लॉड ओपसपेक्षा खूप प्रगत असल्याचे सांगितले जाते..Call Scams : जर तुमच्या मोबाईलवर येत आहे सायलेंट फोन; तर सावध व्हा, नवा AI फ्रॉड करेल बँक खाते रिकामे, पाहा सुरक्षित कसे राहाल.क्लॉड मिथोस इतके धोकादायक का?दस्तऐवजानुसार हे मॉडेल सायबर धोके ओळखणे, त्यांचा फायदा घेणे आणि स्वयंचलित उपाय सुचवणे यात अतिशय प्रगत आहे. सध्याच्या सुरक्षा साधनांपेक्षा ते खूप चांगले काम करू शकते. याचा अर्थ असा की भविष्यात कंपन्यांना मोठ्या सायबर टीम्स किंवा महागड्या सॉफ्टवेअरची गरज कमी पडू शकते. गुंतवणूकदारांना भीती वाटली की हा एआय पारंपरिक सायबर सुरक्षा कंपन्यांचा व्यवसायच संपवू शकतो. त्यामुळे क्राउडस्ट्राइक, पालो अल्टो नेटवर्क्स, झेडस्केलर, टेनेबल सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये ५ ते ११ टक्क्यांची घसरण झाली..अँथ्रोपिक कंपनीने ही गळती मान्य केली आहे. त्यांनी सांगितले की हे अपघात होते आणि कोणताही सायबर हल्ला नव्हता. क्लॉड मिथोस सध्या चाचणीच्या टप्प्यात आहे आणि फक्त मर्यादित वापरकर्त्यांसोबत चाचणी सुरू आहे. कंपनी सावधगिरीने हे मॉडेल बाजारात आणणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ते तर्कशास्त्र, कोडिंग आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रात मोठा बदल घडवू शकते पण त्याचे धोके लक्षात घेऊनच पुढे जाणार आहेत..Viral Video : ऑस्ट्रेलियात रक्तासारखे लालबुंद आकाश, जगभर विध्वंसाचा इशारा? व्हिडिओ व्हायरल; नेमकं घडलं काय, पाहा.तज्ज्ञांचे मत आहे की एआय सायबर सुरक्षा उद्योगाला पूर्णपणे नष्ट करणार नाही. कारण सुरक्षा ही केवळ एका साधनावर अवलंबून नसते. ती मानवी कौशल्य, नियम आणि अनेक प्रणालींच्या एकत्रित प्रयत्नांवर आधारलेली असते. तरीही हा शक्तिशाली एआय संरक्षण प्रणालींमध्ये त्रुटी शोधून नवीन धोके निर्माण करू शकतो. त्यामुळे एआय आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील स्पर्धा अधिक रंगतदार होणार आहे.ही घटना दाखवते की एआय तंत्रज्ञान किती वेगाने पुढे जात आहे आणि त्याचे परिणाम बाजारावर किती त्वरित होतात. गुंतवणूकदार आता एआयच्या नव्या युगाकडे सावध नजरेने पाहत आहेत.