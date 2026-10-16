Caller ID: आता अनोळखी कॉल्सचा खेळ खल्लास; Jio, Airtel, Vi ग्राहकांसाठी मोठा निर्णय, १ नोव्हेंबरपासून...

New Delhi: केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे Unknown Calls चा खेळ आता खल्लास होणार आहे. अनोळखी मोबाइल नंबरवरून येणाऱ्या कॉल्सचीही डोकेदुखी आता थांबणार आहे. अनोळखी मोबाइल क्रमांकावरून फोन आल्यास आता केवळ संबंधित मोबाईल नंबरच नव्हे, तर फोन करणाऱ्याचे नावही स्क्रीनवर दिसणार आहे. .Reliance Jio: भारतात येणार 6G नेटवर्क! इंटरनेटसंबंधी 'रिलायन्स जिओ'चं मोठं अपडेट; पाचपट वेगवान कनेक्टिव्हिटी मिळणार.केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने (DoT) देशातील दूरसंचार कंपन्यांना १ नोव्हेंबर २०२६ पासून Calling Name Presentation (CNAP) सेवा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही सेवा 4G आणि त्यापुढील मोबाइल नेटवर्कवर डीफॉल्ट स्वरूपात सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे फोनमध्ये नंबर सेव्ह नसला, तरी कॉल करणाऱ्याचे टेलिकॉम कंपनीच्या नोंदीतील नाव दिसू शकेल..Global Flower Festival Kolhapur 2026 : नजर जाईल तिथे फक्त फुलेच फुले! कोल्हापुरात 'ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल'; क्यूआर कोड स्कॅन करताच मिळणार 'ही' खास माहिती.नेमकी काय आहे CNAP सेवा?सध्या अनोळखी नंबरवरून फोन आल्यास मोबाइलच्या स्क्रीनवर प्रामुख्याने नंबर दिसतो. फोन करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव शोधण्यासाठी अनेक जण Truecaller सारख्या ॲपचा वापर करतात. मात्र, CNAP सेवेमध्ये आता दूरसंचार कंपनीकडे ग्राहक नोंदणीवेळी उपलब्ध असलेल्या नावाच्या आधारे कॉल करणाऱ्याची ओळख दाखवली जाणार आहे.या व्यवस्थेत फोन करणाऱ्याचा नंबर आणि नाव स्क्रीनवर दिसेल. संबंधित नंबर आधीच तुमच्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह असेल, तर सेव्ह केलेले नाव प्राधान्याने दिसेल. नंबर सेव्ह नसल्यास देशांतर्गत कॉलसाठी संबंधित दूरसंचार कंपनीच्या ग्राहक नोंदीतील नाव दाखवले जाईल..Jio, Airtel, Vi आणि BSNL ग्राहकांना काय फायदा?नव्या व्यवस्थेमुळे Jio, Airtel, Vodafone Idea (Vi) आणि BSNL सारख्या दूरसंचार कंपन्यांच्या ग्राहकांना अनोळखी नंबरवरून येणाऱ्या कॉलची माहिती मिळण्यास मदत होईल. यासाठी स्वतंत्र कॉलर-आयडी ॲप डाउनलोड करणे किंवा वेगळी नोंदणी करणे आवश्यक असणार नाही. मात्र, फोन करणाऱ्याचे नाव स्क्रीनवर दिसले म्हणजे तो कॉल विश्वासार्हच आहे, असे समजू नये. नोंदणीकृत नावाच्या आधारे ओळख दाखवली जाणार असल्याने फसवणूक करणारे कॉल पूर्णपणे थांबतील, अशी हमी या सुविधेमुळे मिळत नाही..2G आणि 3G ग्राहकांचे काय होणार?दूरसंचार विभागाच्या निर्देशांनुसार १ नोव्हेंबरपासूनची 4G आणि त्यापुढील तंत्रज्ञानावर आधारित मोबाइल नेटवर्कसाठी या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 2G, 3G आणि लँडलाइन नेटवर्कसाठी ही सेवा लागू करण्याबाबत स्वतंत्रपणे विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या फोनवर ही सुविधा एकाच वेळी सुरू होईल, अशी शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. .विदेशातून फोन आल्यास काय दिसणार?अनोळखी देशांतर्गत नंबरवरून कॉल आल्यास टेलिकॉम कंपनीच्या नोंदीतील नाव दाखवले जाईल. मात्र, आंतरराष्ट्रीय कॉलसाठी स्क्रीनवर फोन करणाऱ्याचे नाव दाखवण्याऐवजी ‘International Call’ असा उल्लेख दिसेल. तसेच, Calling Line Identification Restriction (CLIR) सुविधा घेतलेल्या ग्राहकांचे नाव दाखवले जाणार नाही..कंपन्यांना नाव नोंदवण्यासाठीही नियमव्यावसायिक आणि मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या कनेक्शनसाठी नोंदीतील नावाऐवजी पसंतीचे व्यावसायिक नाव दाखवण्याची मुभा ऑपरेटर देऊ शकतात. मात्र, त्यासाठी वैध पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. दूरसंचार कंपन्यांना नाव आणि मोबाइल नंबर यांच्यातील नोंदी सुरक्षित ठेवण्याचे तसेच CNAP संदर्भातील तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.