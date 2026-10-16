विज्ञान-तंत्र

Caller ID: आता अनोळखी कॉल्सचा खेळ खल्लास; Jio, Airtel, Vi ग्राहकांसाठी मोठा निर्णय, १ नोव्हेंबरपासून...

Mandatory caller IDs for users from November 1: केंद्र सरकारचे टेलिकॉम कंपन्यांना निर्देश; 1 नोव्हेंबरपासून 4G आणि 5G नेटवर्कवर Calling Name Presentation सेवा सुरू होणार
Mandatory caller IDs for users from November 1

Mandatory caller IDs for users from November 1

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे Unknown Calls चा खेळ आता खल्लास होणार आहे. अनोळखी मोबाइल नंबरवरून येणाऱ्या कॉल्सचीही डोकेदुखी आता थांबणार आहे. अनोळखी मोबाइल क्रमांकावरून फोन आल्यास आता केवळ संबंधित मोबाईल नंबरच नव्हे, तर फोन करणाऱ्याचे नावही स्क्रीनवर दिसणार आहे.

Loading content, please wait...
Vi
Jio
Airtel
Telecommunication companies
Telecommunication Department
Marathi News Esakal
www.esakal.com