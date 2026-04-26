Cooler Safety Tips : कूलर बनला जीवघेणा! एका व्यक्तीचा मृत्यू; घरी कूलर वापरताना अजिबात करू नका 'या' 5 चूका

Tech Tips : उन्हाळ्याच्या कडाक्यात दिलासा देणारा कूलर कधी जीवावर बेतेल याचा नेम आपण सांगू शकत नाही. तेलंगणातील हाजीपूर येथील घटना ही आपल्या सर्वांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. कुलरमध्ये पाणी आणि वीज यांचा थेट संबंध येत असल्याने, थोडासा निष्काळजीपणाही मृत्यूला निमंत्रण देऊ शकतो. तांत्रिक बिघाड, वायरचे घर्षण किंवा ओल्या हाताने केलेली दुरुस्ती अशा छोट्या वाटणाऱ्या गोष्टी जीवघेण्या ठरू शकतात. त्यामुळे, थंडावा मिळवताना सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. ५ चुका टाळून तुम्ही स्वतःचा आणि कुटुंबाचा बचाव करू शकता..१. चालू असताना दुरुस्ती किंवा पाणी भरणेकूलरमध्ये पाणी संपल्यास किंवा तो आवाज करत असल्यास अनेकजण स्विच चालू असतानाच त्यात पाणी ओततात किंवा तो हलवून पाहतात. ही सर्वात मोठी आणि जीवघेणी चूक आहे. जर मोटर किंवा पंपमध्ये लीकेज असेल तर संपूर्ण पाण्यात वीज उतरू शकते. पाणी हे विजेचे सुवाहक असल्याने बादलीने पाणी ओतताना किंवा हात लावताना तुम्हाला जबरदस्त शॉक बसू शकतो. त्यामुळे कोणतीही हालचाल करण्यापूर्वी प्लग पूर्णपणे बाहेर काढणे अनिवार्य आहे..२. अर्थिंग नसलेल्या सॉकेटचा वापरभारतीय घरांमध्ये अनेकदा जुन्या वायरिंगमुळे अर्थिंगची समस्या असते. कुलरची बॉडी लोखंडी असेल, तर अर्थिंगशिवाय तो वापरणे म्हणजे मृत्यूशी खेळण्यासारखे आहे. जर कुलरच्या वायरमध्ये कुठेतरी तांत्रिक दोष निर्माण झाला तर तो करंट थेट कुलरच्या बॉडीत उतरतो. जर तुमच्या घरात प्रॉपर अर्थिंग नसेल तर कुलरला स्पर्श करताच व्यक्तीला कार्डियाक अरेस्ट येऊ शकतो किंवा जागीच मृत्यू होऊ शकतो. नेहमी थ्री-पिन प्लग आणि चांगल्या अर्थिंगचाच वापर करावा..३. वायर उघडी ठेवणेअनेकदा कूलरची वायर आखूड पडते म्हणून आपण दुसरी वायर जोडून त्याला टेप लावतो. उन्हाळ्यात उष्णतेमुळे हा टेप सुटू शकतो किंवा ओलाव्यामुळे त्या सांध्यातून करंट बाहेर येऊ शकतो. तसेच, कूलरच्या पंख्याच्या सततच्या व्हायबरेशन आतील वायर्स घासल्या जातात आणि त्यांचे आवरण निघते. या उघड्या वायर्स जर लोखंडी बॉडीला स्पर्श करत असतील तर संपूर्ण कूलर लाईव्ह होतो. वायर्सची वेळोवेळी तपासणी करणे आणि सांधे असलेले वायर न वापरणे हेच सुरक्षित आहे..४. ओल्या हाताने कूलर हाताळणेउन्हाळ्यात आपण सतत पाणी पितो किंवा हात-पाय धुतो आणि त्याच ओल्या हाताने कूलरचे बटण चालू-बंद करतो. ओल्या त्वचेचा रोध कमी असतो ज्यामुळे विजेचा धक्का बसण्याची शक्यता कित्येक पटीने वाढते. केवळ हातच नाही, तर कूलर ज्या जमिनीवर ठेवला आहे ती जागाही कोरडी असणे आवश्यक आहे. जर जमिनीवर पाणी साचलेले असेल आणि तिथेच कूलरची वायर किंवा प्लग असेल तर तो संपूर्ण परिसर शॉक झोन बनू शकतो..५. प्लॅस्टिक बॉडीपेक्षा लोखंडी कूलरचा अट्टहासआजकाल बाजारामध्ये हायग्रेड प्लॅस्टिक किंवा फायबर बॉडीचे कूलर्स उपलब्ध आहेत, जे विजेच्या दृष्टीने अधिक सुरक्षित असतात. मात्र अजूनही अनेक घरांमध्ये जुन्या प्रकारचे लोखंडी कूलर वापरले जातात. लोखंडी कूलरमध्ये करंट उतरण्याचा धोका १०० टक्के असतो. जर तुम्ही लोखंडी कूलर वापरत असाल तर त्याला वेळोवेळी पेंट करणे आणि त्याच्या स्टँडला रबरी गुट्टे लावणे अत्यंत गरजेचे आहे. शक्य असल्यास सुरक्षिततेसाठी फायबर बॉडीच्या कूलरला प्राधान्य द्यावे.