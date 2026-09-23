तुमचा फोन बनू शकतो VF MPV 7 च्या कौटुंबिक प्रवासाचा समन्वयक

प्रवासाला निघण्यापूर्वी काही नेहमीचे आणि कधीकधी त्रासदायक प्रश्न समोर येतात : गाडी कुठे पार्क केली आहे? किती चार्ज शिल्लक आहे? निघण्यापूर्वी चार्जिंगची गरज आहे का?
VF MPV 7 मध्ये व्हिनफास्ट स्मार्टफोन ॲपच्या माध्यमातून वाहनाची माहिती दूरस्थपणे तपासता येते. कनेक्टेड-कार सिस्टिमच्या मदतीने वाहनाचे लोकेशन आणि स्थिती तपासता येते. तसेच वाहनाच्या ऑपरेशनशी संबंधित सूचना, घुसखोरीच्या सूचना आणि सॉफ्टवेअर अपडेट्सची माहितीही मिळते.
गाडी मोठ्या आणि गर्दीच्या ठिकाणी पार्क केली असेल, तर ही सुविधा विशेष उपयोगी ठरू शकते. अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, विमानतळावरील पार्किंग किंवा शॉपिंग सेंटरमध्ये स्वतःची गाडी शोधणे हे एक छोटे मिशन ठरू शकते. फोनवरून झटपट माहिती तपासल्याने संपूर्ण पार्किंग परिसरात पुन्हा फिरण्याची गरज न पडता VF MPV 7 शोधण्यास मदत होऊ शकते.
हीच कनेक्टिव्हिटी पुढील प्रवासाची तयारी करण्यासाठीही उपयोगी ठरते. निघण्यापूर्वी वाहनाची स्थिती तपासल्याने आधी चार्जिंग करायचे की थेट प्रवासाला निघायचे, हे कुटुंब ठरवू शकते. विशेषतः लांबचा प्रवास नियोजित असेल, तेव्हा याचा फायदा होतो.
चार्जिंगची गरज भासणार असेल, तर बॅटरी कमी होण्यापूर्वीच त्याचा विचार करता येतो. त्यामुळे प्रवासाचे नियोजन करणे सोपे होते. दिवसाच्या मध्यात अचानक थांबण्याऐवजी आधीच मार्गात चार्जिंगचा समावेश करता येतो.
गाडी पार्क केल्यानंतरही डिजिटल कनेक्टिव्हिटी थांबत नाही. VF MPV 7 मध्ये ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स आणि FOTA म्हणजेच फर्मवेअर-ओव्हर-द-एअर अपडेट्सची सुविधाही आहे. त्यामुळे सॉफ्टवेअर अपडेटसाठी प्रत्येक वेळी सर्व्हिस सेंटरला जाण्याची गरज न पडता वाहनाला सॉफ्टवेअर अपडेट्स मिळू शकतात.
ही सुविधा सध्या लोक ज्या पद्धतीने आपल्या फोनचे अपडेट्स पार्श्वभूमीत स्वीकारतात, त्यासारखी आहे. मालक प्रत्यक्ष ड्रायव्हिंग सीटवर बसल्यावरच गाडीशी संपर्क होतो असे नाही; वाहन सतत कनेक्टेड राहते.
आणि कुटुंब गाडीत बसल्यानंतर VF MPV 7 मध्ये गोष्टी सोप्या ठेवण्याचा आणखी एक मार्ग आहे.
गाडीत बसल्यानंतर ड्रायव्हर VF MPV 7 च्या व्हर्च्युअल असिस्टंटचा वापर करू शकतो. यामुळे वाहनावरील काही नियंत्रण व्हॉइसच्या माध्यमातून करता येते आणि ड्रायव्हरचे लक्ष रस्त्यावर ठेवण्यास मदत होते.
कॅबिनमध्ये 10.1 इंचांचा इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यामुळे ड्रायव्हर आणि प्रवाशांना गाडीच्या इन्फोटेनमेंट सुविधांचा वापर करण्यासाठी एक मध्यवर्ती स्क्रीन मिळते. वायर्ड Apple CarPlay आणि Android Auto ची सुविधाही उपलब्ध आहे. त्यामुळे स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांना कनेक्ट राहणे सोपे होते.
समोरच्या सीटवर बसल्यानंतर ड्रायव्हरच्या लक्षात येणारी आणखी एक बाब म्हणजे गिअर सिलेक्टरची रचना. सीट्सच्या मधोमध गिअर सिलेक्टर देण्याऐवजी VF MPV 7 मध्ये तो स्टीअरिंग कॉलममध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे सेंटर एरिया अधिक मोकळा राहतो आणि समोरील कॅबिनची रचना अधिक स्वच्छ दिसते.
या सुविधा स्वतंत्रपणे पाहिल्या तर छोट्या वाटू शकतात. मात्र, दैनंदिन कौटुंबिक वापरात त्यांचा एकत्रित फायदा होतो. VF MPV 7 ची तंत्रज्ञान व्यवस्था कुटुंबाच्या दैनंदिन दिनक्रमात सहजपणे सामावून घेण्यास मदत करते. प्रवास सुरू होण्यापूर्वी फोन मदत करतो, कनेक्टेड-कार सिस्टिम वाहनाला त्याच्या मालकाशी जोडून ठेवते आणि कुटुंबातील सर्वजण गाडीत बसल्यानंतर कॅबिनमधील तंत्रज्ञानाची भूमिका सुरू होते.
यामुळे तयारी करण्यापासून प्रवास सुरू करण्यापर्यंतचा संपूर्ण प्रवास अधिक सोपा करण्यासाठी ही कार तयार करण्यात आली आहे. सात आसनी MPV साठी दैनंदिन कौटुंबिक प्रवासात अशा छोट्या सुविधांमुळे फरक पडू शकतो.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.