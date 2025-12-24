Online Order Delivery Safety: 'ही' एक गोष्ट चेक केल्यास तुम्हाला लगेच कळेल डिलिव्हरीआधीच उघडलयं पार्सल

Parcel Opened Before Delivery: आजकाल ऑनलाइनमुळे सर्व कामे सोपी झाली आहेत. कोणत्याही ठिकाणी असेल तर कोणतीही वस्तू सहज ऑनलाइन ऑर्डर करता येते. तसेच सर्वजण ऑनलाइन खरेदीला जास्त पसंती देतात. पण ऑनलाइनमुळे फसवणूकीचे प्रकार देखील वाढत आहेत. अनेकवेळा महाग वस्तूंच्या जागी विटा किवा साबण आल्याच्या बातम्या ऐकल्या असतील. या समस्येवर उपाय म्हणून ई-कॉमर्स वेबसाईटने अनोखी ट्रिप शोधून काढली आहे. .नवीन सुरक्षा फिचरमहागड्या वस्तूंची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी खास प्रकारच्या सिक्युरिटी टेपता वापर केला जातो. या टेपचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यावर लहान गुलाबी आणि लाल रंगाचे ठिपके असतात. हे कोणतेही डिझाइन नसून एक प्रकराचे सेन्सर आहे. .तुमचे पार्सल डिलिव्हरीआधीच उघडण्याचा प्रयत्न केला असेल तर टेपवरील ठिपके रंग बदलतात. अनेक हॅकर्स हीट गन किंवा गरम वाफेचा वापर करुन पॅकिंग उघडतात. यामुळे पून्हा टेप चिटकवता येतो. या नवीन टेक्नॉलॉजिमुळे उष्णतेचा संपर्क येताच ठिपक्यांचा रंग बदलतो. यामुळे लगेच समजते की तुमचे पार्सल डिलिव्हरीआधीच उघडले आहे..Mobile Expire Alert: तुमचा मोबाईलही एक्स्पायर होतो? 90% लोकांना 'हे' माहितीच नाही.पार्सल घेताना कोणती काळजी घ्यावी?१.ठिपके चेक करापार्सल घेण्यापूर्वी टेपरचे गुलाबी ठिपके चेक करावे. २.व्हिडिओ रेकॉर्डिंगपार्सल उघडण्यापूर्वी स्पष्ट व्हिडिओ तयार करावा. ३.डिलिव्हरी नाकारापार्सल घेतांना तुम्हाला ठिपक्यांचा रंग बदलेला दिसल्यास स्वीकारण्यास नाकार द्या.४.तक्रार नोंदवातुम्ही संबंधित कंपनीला कस्टमर केअरशी संपर्क साधून पुराव्यासह तक्रार नोंदवू शकता. .या फिचरमुळे फसवणूक करणाऱ्यांवर आळा बसणार आहे. ग्रहकांना आपली महागडी वस्तू सुरक्षित मिळणार आहे. तसेच या टेक्नॉलॉजिमुळे ग्राहकांचा ई-कॉमर्स पलॉटफॉर्मवरील विश्वास अधिक वाढणार आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.