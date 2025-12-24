विज्ञान-तंत्र

Online Order Delivery Safety: 'ही' एक गोष्ट चेक केल्यास तुम्हाला लगेच कळेल डिलिव्हरीआधीच उघडलयं पार्सल

how to check if parcel opened before delivery: आजकाल सर्वचजण ऑनलाइन वस्तू ऑर्डर करतात. पण डिलिव्हरीआधीच पार्सल उघडल्याची शंका असल्यास कसे ओळखायचे हे सोप्या शब्दात जाणून घेऊया.
Parcel Opened Before Delivery: आजकाल ऑनलाइनमुळे सर्व कामे सोपी झाली आहेत. कोणत्याही ठिकाणी असेल तर कोणतीही वस्तू सहज ऑनलाइन ऑर्डर करता येते. तसेच सर्वजण ऑनलाइन खरेदीला जास्त पसंती देतात. पण ऑनलाइनमुळे फसवणूकीचे प्रकार देखील वाढत आहेत. अनेकवेळा महाग वस्तूंच्या जागी विटा किवा साबण आल्याच्या बातम्या ऐकल्या असतील. या समस्येवर उपाय म्हणून ई-कॉमर्स वेबसाईटने अनोखी ट्रिप शोधून काढली आहे.

