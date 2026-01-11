Diabetes Breathalyzer : डायबिटीज रुग्णांसाठी खुशखबर! ना रक्त-ना दुखणं...आता श्वासातून कळणार शरीरातली साखर, जाणून घ्या काय आहे ही मशीन?

Diabetes Health Tips : मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी मोठी खुशखबर आहे. आता सुई टोचण्याची भीती आणि रक्ताचे sample काढण्याचा त्रास लवकरच संपणार आहे. कारण २०२६ पर्यंत नॉन इन्व्हॅसिव्ह ग्लुकोज मॉनिटरिंग (Non-invasive Glucose Monitoring) तंत्रज्ञान क्रांती घडवण्यासाठी सज्ज झाले असून त्याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.श्वासाद्वारे साखर चाचणी (Breathalyzer for Diabetes)संशोधकांनी एक असा 'स्मार्ट सेन्सर' विकसित केला आहे, जो तुमच्या श्वासातील 'एसीटोन' (Acetone) या रेणूंचे विश्लेषण करतो. जेव्हा शरीरातील साखरेची पातळी बदलते, तेव्हा श्वासातील गॅसच्या रचनेतही सूक्ष्म बदल होतात. हे उपकरण फुंकल्यानंतर काही सेकंदात तुमच्या रक्तातील ग्लुकोजची अचूक पातळी सांगू शकते. हे अगदी मद्यपान तपासणाऱ्या 'ब्रीदलायझर' सारखे काम करते..Mobile Recharge : ग्राहकांसाठी धक्कादायक बातमी! 'या' तारखेपासून मोबाईल रिचार्जचे दर पुन्हा वाढणार; टेलिकॉम कंपन्यांचा मोठा निर्णय.अॅपल वॉचमधील 'जादुई' तंत्रज्ञानअॅपल (Apple) अनेक वर्षांपासून त्यांच्या स्मार्टवॉचमध्ये 'कन्टीन्युअस ग्लुकोज मॉनिटरिंग' (CGM) आणण्यासाठी काम करत आहे. २०२६ मधील अपडेट्सनुसार या तंत्रज्ञानाची स्थिती अशी आहे कीलेझरचा वापर: अॅपल 'सिलिकॉन फोटोनिक्स' आणि 'ऑप्टिकल ॲबसॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी' वापरत आहे. यामध्ये घड्याळाच्या खालच्या बाजूने त्वचेखाली लेझर प्रकाश सोडला जातो, जो रक्तातील ग्लुकोजच्या संपर्कात आल्यावर विशिष्ट सिग्नल परत देतो.मानवी चाचण्या: या तंत्रज्ञानाच्या मानवी चाचण्या (Human Trials) सध्या प्रगत टप्प्यावर आहेत. अॅपलचे ध्येय हे उपकरण वैद्यकीयदृष्ट्या अचूक (Medical Grade) बनवणे आहे, जेणेकरून डॉक्टरांनाही त्यावरील डेटावर विश्वास ठेवता येईल..World GK : भविष्य सांगणारा आरसा ते मेलेल्या लोकांशी बोलण्यापर्यंत..! 'या' 7 गॅझेट्सनी जगाला हादरवलंय.मधुमेहींसाठी हे 'वरदान' का ठरेल?वेदनामुक्त अनुभव: दिवसातून ४-५ वेळा सुई टोचून रक्त काढण्याचा त्रास पूर्णपणे थांबेल.संसर्गाचा धोका नाही: सुयांचा वापर नसल्यामुळे त्वचेला होणारे संसर्ग किंवा जखमांची भीती राहणार नाही.सतत देखरेख: हे घड्याळ किंवा सेन्सर तुमच्या शरीराच्या संपर्कात असल्याने साखर अचानक कमी (Hypoglycemia) किंवा जास्त झाल्यास ते तत्काळ अलर्ट (Alert) देईल.खर्चात बचत: दर महिन्याला लागणाऱ्या ग्लुकोमीटर स्ट्रिप्स आणि सुयांवरील खर्च वाचू शकेल..Google Search : 31 डिसेंबरच्या रात्री गुगलवर सगळ्यांत जास्त काय सर्च करण्यात आलं? धक्कादायक रिपोर्टमुळे जगभर खळबळ.हे कधीपर्यंत उपलब्ध होईल?जरी चाचण्या यशस्वी होत असल्या, तरी जागतिक आरोग्य संस्थांच्या (उदा. FDA) मंजुरीसाठी काही काळ लागू शकतो. टेक तज्ज्ञांच्या मते २०२६ च्या उत्तरार्धात किंवा २०२७ पर्यंत हे फिचर असलेल्या प्रगत एडिशन मार्केटमध्ये दिसू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.