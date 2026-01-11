विज्ञान-तंत्र

Diabetes Breathalyzer : डायबिटीज रुग्णांसाठी खुशखबर! ना रक्त-ना दुखणं...आता श्वासातून कळणार शरीरातली साखर, जाणून घ्या काय आहे ही मशीन?

Apple Watch Diabetes Breathalyzer : मधुमेहींसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. अ‍ॅपल वॉच आणि ब्रेथलाइजरने साखर तपासणी होईल सोपी
Non invasive glucose monitoring in 2026 for diabetes using breathalyzer technology Apple Watch continuous glucose monitoring laser technology for pain free blood sugar testing with continuous monitoring hypoglycemia alerts and FDA approval

Innovative non-invasive glucose monitoring device using breath analysis to detect blood sugar levels, revolutionizing diabetes management without needles.

esakal

Saisimran Ghashi
Diabetes Health Tips : मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी मोठी खुशखबर आहे. आता सुई टोचण्याची भीती आणि रक्ताचे sample काढण्याचा त्रास लवकरच संपणार आहे. कारण २०२६ पर्यंत नॉन इन्व्हॅसिव्ह ग्लुकोज मॉनिटरिंग (Non-invasive Glucose Monitoring) तंत्रज्ञान क्रांती घडवण्यासाठी सज्ज झाले असून त्याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया

Diabetes News
Diabetes
Diabetic patients
health
Smartwatch
Healthcare
Apple Watch Series 11
Apple Watch SE 3

