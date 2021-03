गुगलवरून नको त्या गोष्टी सर्च केल्या तर तुमचा "कार्यक्रम"च!

अहमदनगर ः गूगल सर्चच्या माध्यमातून आपल्याला घरी बसून सर्व प्रकारची माहिती मिळते. ज्यामुळे आपले आयुष्य खूप सुलभ झाले आहे. आज सर्च इंजिन प्लॅटफॉर्म गुगलवर सर्व प्रकारच्या माहिती उपलब्ध आहे. परंतु असे नाही की Google वरील प्रत्येक माहिती अचूक असेल. सध्या गुगलवर बनावट वेबसाइट तयार करून ऑनलाईन फसवणूक केली जात आहे. म्हणून Google वर काही गोष्टी शोधणे चांगले नाही. डेटा चोरीची घटना गुगलवरही घडली आहे. अशा परिस्थितीत वापरकर्त्याने गुगलवर काही गोष्टी शोधणे टाळले पाहिजे. ऑनलाइन बँक शोध ऑनलाईन बँकिंगमुळे आमचे आयुष्य खूप सोपे झाले आहे. आता पैशांच्या व्यवहारासाठी बँकांमध्ये लांबलचक ओळी बसवण्याची गरज नाही. परंतु ऑनलाइन बँकिंगचा वापर धोक्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत ऑनलाइन बँकिंग वापरताना खबरदारी घ्यावी. ऑनलाइन बँकिंग घोटाळे करण्यासाठी गुन्हेगार गूगलवर अशाच बँकांच्या वेबसाइट्स तयार करतात. ज्याच्या मदतीने बँकिंग फसवणूक केली जाते. ऑनलाइन औषध शोध बरेचदा लोक या आजाराची लक्षणे Google वर लावून औषध शोधतात. परंतु असे केल्याने ते घातक ठरू शकते. औषध घेण्यापूर्वी नेहमीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. आपण औषधाबद्दल Google वरून माहिती मिळवू शकता. परंतु वापरण्यापूर्वी नक्कीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. कारण गूगल हा डॉक्टरांना पर्याय ठरू शकत नाही. मी तुम्हाला सांगतो की बरीच औषधे प्रतिबंधित आहेत. अशा परिस्थितीत कोणत्याही औषधाचा वापर प्राणघातक ठरतो. तसेच तुम्ही तुरुंगात जाऊ शकता. ऑनलाइन खरेदी ऑनलाईन शॉपिंगच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. मोठ्या सवलतीच्या नावाखाली ब्रांडेड वस्तूंचे बनावट पदार्थ अंदाधुंद विकले जातात. ग्राहक बर्‍याचदा सूट देऊन अनेकदा थेट गुगलवर कूपन शोधतात. आपण कूपनच्या दुव्यावर क्लिक करताच आपला वैयक्तिक डेटा चोरीला जाईल. आणि या मदतीने बँकिंग फसवणूकदेखील केली जाईल. अशा परिस्थितीत नेहमीच चांगल्या ई-कॉमर्स साइटवरुन खरेदी करण्याचा सल्ला दिला जातो. ग्राहक सेवा क्रमांक शोधा थेट Google वरून ग्राहक सेवा शोधणे धोकादायक सिद्ध होऊ शकते. सायबर गुन्हेगार बनावट कंपनी तयार करतात आणि त्यांचा नंबर आणि ईमेल आयडी प्रविष्ट करतात. अशा परिस्थितीत ग्राहक सेवेशी संपर्क साधून तुमचा डेटा चोरीला जाऊ शकतो. पाठीशी घालून फसवणूकीचे हे प्रमुख स्त्रोत बनले आहे. म्हणून, शक्य तितक्या, थेट Google वरून ग्राहक सेवा क्रमांक शोधू नका. ऑनलाइन फाईल किंवा अ‍ॅप डाउनलोड कोणत्याही अज्ञात स्रोतावरून थेट Google वरून फायली किंवा अ‍ॅप्स डाउनलोड करणे धोकादायक असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. एखाद्याने नेहमीच अधिकृत स्टोअर वरून अ‍ॅप डाउनलोड केले पाहिजे. जसे की Google Play for Android आणि iPhone साठी अ‍ॅप स्टोअर. खरं तर, गूगलवर अशी सॉफ्टवेअर भरलेली आहे जी तुमची वैयक्तिक माहिती घुसवू शकते.

Web Title: Doing a few things on Google will hurt