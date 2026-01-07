स्मार्टफोनच्या जगात, अॅप्सशिवाय जीवन अपूर्ण आहे. परंतु तुम्हाला माहित आहे का की तुमच्या फोनवरील प्रत्येक अॅप सुरक्षित नाही? मोबाईल कंपन्यांनी स्वतः विकसित केलेल्या अॅप्सना फर्स्ट-पार्टी अॅप्स म्हणतात, तर इतर डेव्हलपर्सनी तयार केलेल्या अॅप्सना थर्ड-पार्टी अॅप्स म्हणतात. हे अॅप्स उत्तम फिचर आणि सुविधा देतात. परंतु अनधिकृत स्त्रोतांकडून ते डाउनलोड केल्याने तुमच्या बँक खात्याला आणि वैयक्तिक डेटाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. .Third Party म्हणजे काय?हे असे अॅप्स आहेत, जे तुमच्या फोनच्या उत्पादकाने किंवा ऑपरेटिंग सिस्टमने बनवलेले नाहीत, ते सर्व थर्ड-पार्टी अॅप्स आहेत. यामध्ये व्हॉट्सअॅप, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स इत्यादी अधिकृत स्टोअरमधील अॅप्स समावेश आहेत. जे प्ले स्टोअर किंवा अॅप स्टोअरवर उपलब्ध आहेत. सुरक्षा मानके तपासल्यानंतरच हे सूचीबद्ध केले जातात. याशिवाय, असे अनधिकृत/वेबसाइट अॅप्स आहेत, जे गुगल किंवा अॅपलच्या कठोर नियमांपासून वाचण्यासाठी थेट वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. हे सर्वात धोकादायक आहेत. त्यानंतर कस्टम अॅप्स येतात. हे फक्त कंपनीमधील कर्मचाऱ्यांच्या वापरासाठी बनवले जातात आणि सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाहीत..थर्ड-पार्टी अॅप्सचे फायदे?फोनच्या स्वतःच्या अॅप्समध्ये अनेकदा मर्यादित फिचर असतात. थर्ड-पार्टी अॅप्स ही उणीव भरून काढतात. उदाहरणार्थ, थर्ड-पार्टी कॅमेरा अॅप नेटिव्ह अॅपपेक्षा जास्त फिल्टर, मॅन्युअल कंट्रोल्स आणि एडिटिंग टूल्स देऊ शकते. म्हणूनच लोक संगीत, पेमेंट आणि फोटोग्राफीसाठी थर्ड-पार्टी अॅप्सना प्राधान्य देतात..नुकसान काय आहे?हे देखील खूप धोकादायक आहे. सायबर गुन्ह्यांच्या या युगात, थर्ड-पार्टी अॅप्स हे स्कॅमर्सचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे. व्हिडिओ एडिटिंग किंवा गेमच्या नावाखाली अनेक अॅप्स डाउनलोड केले जातात. परंतु ते तुमचा संपर्क, संदेश आणि गॅलरी डेटा बॅकग्राउंडमध्ये चोरतात. यासोबतच, स्कॅमर्स अनधिकृत स्त्रोतांकडून डाउनलोड केलेल्या अॅप्सद्वारे तुमच्या फोनवर मालवेअर पाठवू शकतात. ज्याद्वारे ते तुमचे बँकिंग व्यवहार नियंत्रित करू शकतात आणि सर्वात मोठा धोका म्हणजे हेरगिरीचा. अनेक मोठ्या अॅप्सवर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि हेरगिरीचा आरोप देखील करण्यात आला आहे. ज्यामुळे त्यांच्यावर बंदी देखील घालण्यात आली आहे..अॅप डाउनलोड करताना पुढील गोष्टी ठेवा लक्षात१. नेहमी गुगल प्ले स्टोअर किंवा अॅपल अॅप स्टोअर सारख्या अधिकृत स्रोतांवरून अॅप्स डाउनलोड करावे. अज्ञात लिंक्स किंवा वेबसाइटवरून एपीके फाइल्स डाउनलोड करणे टाळा.२. अॅप इन्स्टॉल करण्यापूर्वी यूजर्संचे रेटिंग आणि रिव्यूवर लक्ष द्यावे. जर अॅपला खराब रेटिंग्ज असतील किंवा लोक फसवणुकीबद्दल तक्रार करत असतील तर ते डाउनलोड करणे टाळावे.३. अॅप डाउनलोड केल्यानंतर, ते कोणत्या परवानग्या मागत आहे हे चेक करावे. जर एखादा कॅल्क्युलेटर अॅप तुमच्या लोकेशनचा किंवा संपर्कांचा प्रवेश मागत असेल तर ताबडतोब सावध व्हा आणि डाउनलोज करु नका. ४. फक्त तेच अॅप्स ठेवा जे सिक्योरिटी अपडेट देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.