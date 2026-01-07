विज्ञान-तंत्र

Third Party Apps Risks: थर्ड-पार्टी अ‍ॅप्स डाउनलोड करताय? मग 'या' 4 गोष्टी आधी जाणून घ्या, अन्यथा होऊ शकतं मोठं नुकसान

dangers of sideloading apk files on android : जर फोनमध्ये थर्ड पार्टी अॅप्स वापरतअसाल तर पण अनेक नुकसान होऊ शकते.
स्मार्टफोनच्या जगात, अॅप्सशिवाय जीवन अपूर्ण आहे. परंतु तुम्हाला माहित आहे का की तुमच्या फोनवरील प्रत्येक अॅप सुरक्षित नाही? मोबाईल कंपन्यांनी स्वतः विकसित केलेल्या अॅप्सना फर्स्ट-पार्टी अॅप्स म्हणतात, तर इतर डेव्हलपर्सनी तयार केलेल्या अॅप्सना थर्ड-पार्टी अॅप्स म्हणतात. हे अॅप्स उत्तम फिचर आणि सुविधा देतात. परंतु अनधिकृत स्त्रोतांकडून ते डाउनलोड केल्याने तुमच्या बँक खात्याला आणि वैयक्तिक डेटाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. 

