Agni-5 Missile ची रेंज वाढली, 7000 किलोमीटरपेक्षा जास्त दूर वर करू शकणार हल्ला

By

भारताची सर्वात लांब दूरवर जाणारा बॅलिस्टिक मिसाइल Agni-5 ची रेंज वाढवण्यात आली आहे. याआधी याची रेंज 5000 किलोमीटरपर्यंत होती. आता 7000 किलोमीटरपासून जास्त दूरवर हे मिसाइल हल्ला करू शकणार.

डीआरडीओ (DRDO) ने मिसाइलमध्ये लावलेले स्टीलला बाजूला करत कंपोजिट मटेरियल लावले आहे त्यामुळे मिसाइलचं वजन 20 टक्के जास्त कमी झाले आहे. ( agni 5 missile can now hit over 7000 kilometers read story )

डीआरडीओच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सरकारला आण्विक शस्त्र जाण्या येण्यामध्ये सक्षम अग्नि-5 मिसाइलची रेंज वाढवत 7000 किलोमीटर पेक्षा जास्त केली आहे. अग्नि सीरीजच्या बाकी मिसाइलमध्येही अशीच रेंज वाढवण्याच्या तयारीत डिआरडीओ आहे.

या अग्नि-3 (Agni-3 Missile) चं वजन 40 टन आहे पण हे मिसाईल 3000 किलोमीटरपर्यंत तरी स्ट्राइक करू शकतात. अग्नि-4 (Agni-4 Missile) फक्त 20 टन आहे, जे जास्त रेंज कवर करते. मिसाइलच्या वाढत्या रेंजचा फायदा देशाच्या स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांडला होऊ शकतो. भारताचा न्यूक्लिअर वेपन प्रोग्राम फक्त डेटरेंससाठी आहे. म्हणजे सुरवातीला आम्ही करणार नाही आणि समोरुन झाला तर मग आम्ही सोडणार नाही.

Agni-5 हे एक आंतरमहाद्वीपीय बॅलिस्टिक मिसाइल आहे जे देशातील एकमेव अशी मिसाइल आहे ज्याच्या रेंजमध्ये आता रशियाचेवरील भागांपासून अर्धा आफ्रीका, ऑस्ट्रेलियाचा उत्तरी भाग ग्रीनलँडपर्यंत सर्व तावडीत येणार. या मिसाइलला डीआरडीओ आणि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड नी मिळून बनवला.

अग्नि-5 मिसाइलचं वजन 50 हजार किलोग्राम होतं. आता याचं वजन 20 टक्के ज्यास्त कमी केले आहे. याची लांबी 17.5 मीटर आहे तर याची रुंदी 2 मीटर म्हणजेच 6.7 फीट आहे. याच्यावर 1500 किलोग्राम वजनचं आण्विक शस्त्र लावू शकतात.