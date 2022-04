एका चार्जमध्ये 60 KM चालणारी ई-सायकल लॉन्च; किंमत 50 हजारांपेक्षा कमी | eMotorad

ई-सायकल ब्रँड eMotorad ने दोन नवीन उत्पादने Lil E आणि T-Rex+ लाँच केली आहेत. पहिले उत्पादन इलेक्ट्रिक किक-स्कूटर आहे तर दुसरे माउंटन बाईक आहे. Lil E ची किंमत 29,999 रुपये आहे तर ई-सायकल T Rex+ ची किंमत 49,999 रुपये आहे.

इलेक्ट्रिक माउंटन बाइक T-Rex + मध्ये 250W मोटर आहे. त्याची बॅटरी पूर्णपणे चार्ज होण्यासाठी 4 ते 5 तास लागतात. बाइकचा टॉप स्पीड 25 किमी आहे. प्रति तास आहे. यामध्ये तुम्हाला थ्रॉटल आणि पीएएस असे दोन मोड देण्यात आले आहेत. कंपनीच्या मते, थ्रॉटल मोडमध्ये ही बाईक 45 किमी अंतर कापेल. PAS मोडमध्ये असताना रेंज 60 किमी पर्यंत वाढते. (E-cycle brand eMotorad has launched two new products Lil E and T-Rex +.)

यात 3 इंचाचा एलसीडी डिस्प्ले देखील आहे. याशिवाय, सायकलला ड्युअल डिस्क ब्रेक, 100 मिमी फ्रंट सस्पेन्शन आणि 17 इंच टायर देण्यात आला आहे. बाईकची रचना अशा प्रकारे केली आहे की ज्यामुळे संतुलन आणि आराम वाढेल. कंपनीने सांगितले की, ही सायकल पर्वतीय पायवाटा, एकेरी ट्रॅक आणि अगदी खडबडीत प्रदेश देखील सहन करण्यास सक्षम आहे.

लिल ई स्कूटर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने आणली आहे. ही इलेक्ट्रिक स्कूटर उतार असलेल्या गुळगुळीत रस्त्यावरही धावू शकते, असा कंपनीचा दावा आहे. स्कूटरची रेंज 15 ते 20 किमी आहे. ज्यांना या दरम्यान सार्वजनिक वाहतूक वापरावी लागते त्यांच्यासाठी याचे अल्ट्रा-फोल्डिंग डिझाइन उत्तम असेल.