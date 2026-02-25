विज्ञान-तंत्र

EKA Mobility : इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती, स्त्रीसन्मान अन् तरुणांना रोजगार; EKA Mobility चा तिहेरी विजय! वाचा सविस्तर यशोगाथा

EKA Mobility प्लांटमध्ये ७०% महिला कर्मचारी इलेक्ट्रिक बस-ट्रक बनवतायत. पर्यावरण रक्षण, स्त्रीसन्मान आणि तरुणांसाठी हजारो नोकऱ्या..वाचा थक्क करणारा प्रवास
​नुकताच पुण्यातील चाकण 'EKA Mobility' च्या उत्पादन केंद्राला (Plant Tour) भेट देण्याचा योग आला. पर्यावरणपूरक भविष्याकडे पाऊल टाकताना एक भारतीय कंपनी किती मोठ्या स्तरावर काम करू शकते याचा जिवंत अनुभव घेता आला. केवळ गाड्या बनवणे नव्हे तर तंत्रज्ञान आणि समाजपरिवर्तन यांचा सुरेख संगम म्हणजे 'EKA'.

