EKA Mobility : इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती, स्त्रीसन्मान अन् तरुणांना रोजगार; EKA Mobility चा तिहेरी विजय! वाचा सविस्तर यशोगाथा

नुकताच पुण्यातील चाकण 'EKA Mobility' च्या उत्पादन केंद्राला (Plant Tour) भेट देण्याचा योग आला. पर्यावरणपूरक भविष्याकडे पाऊल टाकताना एक भारतीय कंपनी किती मोठ्या स्तरावर काम करू शकते याचा जिवंत अनुभव घेता आला. केवळ गाड्या बनवणे नव्हे तर तंत्रज्ञान आणि समाजपरिवर्तन यांचा सुरेख संगम म्हणजे 'EKA'..या भेटीतील सर्वात प्रभावी आणि कौतुकास्पद बाब म्हणजे तिथले मनुष्यबळ. आज EKA च्या प्लांटमध्ये ७०% महिला कर्मचारी काम करत आहेत. जड वाहनांच्या निर्मितीमध्ये महिलांचा इतका मोठा सहभाग पाहणे हे खरोखरच प्रेरणादायी आहे. कंपनीचे भविष्यकालीन ध्येय तर आणखीनच मोठे आहे. येणाऱ्या काळात १००% महिला कर्मचारी असलेला प्लांट उभारण्याचा त्यांचा मानस आहे. 'वुमन एम्पॉवरमेंट' म्हणजे काय हे EKA मध्ये प्रत्यक्ष कृतीतून दिसून येते..पुणे आणि पिथमपूरEKA Mobility केवळ प्रदूषण कमी करत नाही तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती देखील करत आहे. सध्याच्या आणि भविष्यातील रोजगाराचे आकडे थक्क करणारे आहेत..EKA बस प्लांट (कोरेगाव भीमा, पुणे): सध्या येथे सुमारे १००० कर्मचारी कार्यरत असून भविष्यात ही क्षमता २००० ते २५०० पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.EKA SCV आणि ट्रक प्लांट (चाकण, पुणे): सध्या येथे १००० कर्मचारी असून येत्या काळात ही संख्या २००० वर जाईल..EKA पिथमपूर प्लांट (मध्य प्रदेश)हा प्लांट लवकरच सुरू होत असून पहिल्या टप्प्यात ११०० आणि दुसऱ्या टप्प्यात २००० हून अधिक लोकांना येथे रोजगार मिळेल.जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि भागीदारीEKA ही भारतातील पहिली ग्लोबल इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हेईकल कंपनी आहे. डिझाइनपासून उत्पादनापर्यंत सर्व गोष्टी भारतातच (Made in India) होतात. जपानची Mitsui आणि नेदरलँड्सची VDL Groep यांसारख्या जागतिक कंपन्यांनी EKA सोबत भागीदारी केली आहे जे या कंपनीच्या गुणवत्तेवर शिक्कामोर्तब करते..इलेक्ट्रिक वाहनांचा ताफाप्लांट भेटीदरम्यान त्यांच्या विविध मॉडेल्सची तांत्रिक माहिती मिळालीEKA 6S: ही एक कॉम्पॅक्ट इलेक्ट्रिक बस असून ६५ Nm टॉर्क आणि १४०-१७५ किमी रेंजसह येते. शहरांतर्गत प्रवासासाठी ही अत्यंत उपयुक्त आहे.EKA 1700K: ७५० किलो पेलोड क्षमता असलेला हा इलेक्ट्रिक टेम्पो छोट्या व्यापारांसाठी बेस्ट ठरेल.EKA 2.5T: १५०० किलो पेलोड आणि १८० किमी रेंज असलेला हा ट्रक लॉजिस्टिक क्षेत्राचा चेहरा मोहरा बदलण्यास सज्ज आहे.EKA 55T: जड वाहतुकीसाठी ५५,००० किलो (GCW) क्षमतेचा हा ट्रक २५०० Nm टॉर्क जनरेट करतो..ग्राहकांचा विश्वासEKA चे काम केवळ कागदावर नाही तर रस्त्यावर धावत आहे. Uber च्या एअरपोर्ट शटल बसेस असोत किंवा IKEA च्या होम डिलिव्हरी व्हॅन्स, EKA ने सर्वत्र आपली छाप सोडली आहे. दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि नागपूर महानगरपालिका यांसारख्या सरकारी संस्थांकडून ३००० पेक्षा जास्त बसेसच्या ऑर्डर कंपनीकडे आहेत..भविष्यातील वाटचालचीफ प्रॉडक्ट ऑफिसर झोएब करमपूरवाला यांच्याशी संवाद साधताना कंपनीचा स्पष्ट रोडमॅप समजला. सध्या २६ डीलरशिप असलेल्या EKA चे लक्ष पुढच्या वर्षापर्यंत १०० पेक्षा जास्त डीलरशिप सुरू करण्याचे आहे.EKA Mobility कडे पाहिल्यानंतर खात्री पटते की भारत आता केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा देश राहिला नसून जगाला तंत्रज्ञान देणारा देश बनला आहे. पर्यावरणाचे रक्षण, महिलांना सन्मान आणि तरुणांना रोजगार या तिन्ही आघाड्यांवर EKA चे काम कौतुकास्पद आहे..