इलॉन मस्कने लॉन्च केले 'Macrohard'! आता एकटा AI करणार संपूर्ण ऑफिसच काम; किती किंमतीत करता येणार खरेदी? पाहा सर्व माहिती

Elon Musk Macrohard AI Challenger to Microsoft : इलॉन मस्क यांनी xAI आणि टेस्ला यांच्या संयुक्त प्रकल्प 'मॅक्रोहार्ड' (डिजिटल ऑप्टिमस) ची घोषणा केली आहे. हे तंत्रज्ञान काय आहे पाहा सविस्तर
Saisimran Ghashi
इलॉन मस्क यांनी पुन्हा एक धमाकेदार घोषणा केली आहे. त्यांच्या xAI आणि टेस्ला कंपन्यांनी मिळून 'मॅक्रोहार्ड' नावाचा नवीन एआय प्रकल्प सुरू केला आहे. हे नाव ऐकून हसू आलं ना? होय, हे मायक्रोसॉफ्टची थट्टा करणारं खेळकर नाव आहे. 'मॅक्रो' म्हणजे मोठं आणि 'हार्ड' म्हणजे हार्डवेअर नसलेली सॉफ्टवेअर कंपनी पूर्णपणे एआयने चालवायची

