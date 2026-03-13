इलॉन मस्कने लॉन्च केले 'Macrohard'! आता एकटा AI करणार संपूर्ण ऑफिसच काम; किती किंमतीत करता येणार खरेदी? पाहा सर्व माहिती

इलॉन मस्क यांनी पुन्हा एक धमाकेदार घोषणा केली आहे. त्यांच्या xAI आणि टेस्ला कंपन्यांनी मिळून 'मॅक्रोहार्ड' नावाचा नवीन एआय प्रकल्प सुरू केला आहे. हे नाव ऐकून हसू आलं ना? होय, हे मायक्रोसॉफ्टची थट्टा करणारं खेळकर नाव आहे. 'मॅक्रो' म्हणजे मोठं आणि 'हार्ड' म्हणजे हार्डवेअर नसलेली सॉफ्टवेअर कंपनी पूर्णपणे एआयने चालवायची.इलॉन मस्क म्हणतात, हे 'डिजिटल ऑप्टिमस' आहे. यात ग्रोक (xAI चा स्मार्ट एआय) 'मास्टर नेव्हिगेटर' म्हणून काम करेल म्हणजे तो खूप चांगल्या प्रकारे जग समजून घेऊन प्लान बनवेल, निर्णय घेईल. दुसरीकडे टेस्लाचा 'डिजिटल ऑप्टिमस' एआय एजंट तुमच्या संगणकाच्या स्क्रीनवर रिअल टाइममध्ये पाहील, कीबोर्ड माऊसच्या हालचाली समजेल आणि ताबडतोब कृती करेल. सोप्या भाषेत सांगायचं तर ग्रोक विचार करेल, तर डिजिटल ऑप्टिमस लगेच काम करेल, जसं मानवी मेंदूत सहज प्रतिक्रिया आणि विचार दोन्ही असतात.Xiaomi 17 Price : भारतात लाँच झाला शाओमी 17 स्मार्टफोन; पाहा किंमत अन् दमदार फीचर्स...हे सगळं टेस्लाच्या स्वस्त AI4 चिप्सवर चालेल, ज्याची किंमत फक्त ६५० डॉलर आहे. महागड्या Nvidia GPU ची गरज नाही. इलॉन मस्कचा दावा आहे की यामुळे कमी खर्चात खूप मोठी कामं करता येतील. इतकंच नाही, तर हे सिस्टम संपूर्ण सॉफ्टवेअर कंपनीचं काम करू शकतं कोडिंग, डिझाइन, सपोर्ट, सेल्स... सगळं एआयनेहे प्रकल्प टेस्लाने xAI मध्ये केलेल्या २ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचा भाग आहे. आधी ऑगस्ट २०२५ मध्ये इलॉन मस्कने 'मॅक्रोहार्ड'चा उल्लेख केला होता, आणि आता मार्च २०२६ मध्ये तो अधिकृतपणे लॉन्च झाला. इलॉन मस्क म्हणतात, "इतर कोणतीही कंपनी अजून हे करू शकत नाही".Photos : अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यांमुळे इराणमध्ये हाहाकार! अंतराळातून काढलेली छायाचित्रे सांगतात सत्य, नासाने जारी केले धक्कादायक 10 फोटो.या घोषणेमुळे सॉफ्टवेअर उद्योगात खळबळ उडाली आहे. मायक्रोसॉफ्टसारख्या दिग्गजांना स्पर्धा वाढली आहे. एआयमुळे नोकऱ्या कमी होतील की नवीन संधी मिळतील? हा वाद आता तापत चालला आहे. पण एक गोष्ट नक्की इलॉन मस्क पुन्हा एकदा भविष्य बदलण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहेत. मॅक्रोहार्ड यशस्वी झालं तर डिजिटल जग पूर्ण बदलून जाईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.