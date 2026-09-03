Elon Musk Warning : पृथ्वीवरील लोकांकडे उरली फक्त ५० वर्षे, इलॉन मस्क यांचा गंभीर इशारा... काय आहे अंतराळातील मोठी योजना?

Elon Musk: टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे प्रमुख इलॉन मस्क यांनी हवामान बदलाच्या भविष्यातील परिणामांबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. मानवतेला हवामान बदल आणि संभाव्य नामशेष होण्याच्या धोक्यापासून वाचवण्यासाठी केवळ शाश्वत ऊर्जेकडे वळणे पुरेसे ठरणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. भविष्यात तापमान नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणावर भू-अभियांत्रिकी आणि अंतराळातील उपग्रहांचा वापर करावा लागू शकतो, असा त्यांचा दावा आहे..नामशेष होण्याच्या घटनांचा संदर्भमस्क यांनी स्पेसएक्सवरील पोस्टमध्ये अत्यंत गंभीर नामशेष होण्याच्या घटना साधारणपणे दर १० कोटी वर्षांनी घडतात, असे नमूद केले. अशा घटना रोखण्यासाठी केवळ शाश्वत ऊर्जेचा अवलंब पुरेसा नसल्याचे त्यांनी म्हटले. तापमान नियंत्रित करण्यासाठी अंतराळातील उपग्रह आणि मोठ्या प्रमाणावर भू-अभियांत्रिकीची आवश्यकता भासू शकते; अन्यथा परिस्थिती गंभीर होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला..लॅग्रेंज बिंदूंवर उपग्रहांची संकल्पनामस्क यांनी पृथ्वी-सूर्य लॅग्रेंज बिंदूंवर उपग्रह तैनात करण्याचा एक भविष्यवेधी प्रस्तावही मांडला. चंद्रावरील ‘मास ड्रायव्हर्स’च्या माध्यमातून या ठिकाणी बुद्धिमान उपग्रह प्रक्षेपित केल्यास तब्बल एक अब्ज वर्षांसाठी जागतिक तापमानवाढीची समस्या सोडवता येऊ शकते, अशी संकल्पना त्यांनी मांडली.मात्र, ही विद्यमान हवामान उपाययोजनांना पर्याय म्हणून सिद्ध झालेली पद्धत नसून अटकळीवर आधारित संकल्पना आहे. अंतराळातील सौर परावर्तक आणि सौर किरणोत्सर्ग व्यवस्थापनाच्या विविध पद्धतींचा संकल्पनात्मक अभ्यास झाला आहे. मात्र, मस्क यांनी सांगितलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील प्रणालीसाठी सध्या उपलब्ध नसलेले तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि आंतरराष्ट्रीय करारांची गरज भासेल..Yamaha YZF-R2 भारतात लाँच! R15 पेक्षा हलकी अन् 204cc इंजिन; पहा किंमत अन् भन्नाट फीचर्स....५० वर्षांची संधी असल्याचा दावासमुद्राची पातळी वाढण्याच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी मानवतेने वेगाने पावले उचलण्याची गरज असल्याचेही मस्क यांनी म्हटले. आज ज्या ठिकाणी समुद्रकिनारा आहे, त्याच परिसरात लोकांना राहायचे असेल तर अधिक वेगाने कृती करावी लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, मानवतेकडे कृती करण्यासाठी सुमारे ५० वर्षांचा कालावधी आहे आणि या काळात अंतराळातील उपग्रहांच्या मदतीने उष्णतेशी संबंधित समस्या हाताळणे शक्य होऊ शकते..फ्लोरिडाबाबत ग्रोकचे विश्लेषणमस्क यांनी ग्रोकने तयार केलेले फ्लोरिडासंदर्भातील विश्लेषणही शेअर केले. त्यात राज्याच्या सुमारे ५ टक्के भागावर समुद्राच्या पातळीतील वाढीचा परिणाम कधी होऊ शकतो, याचा अंदाज मांडण्यात आला आहे.तुलनेने उच्च समुद्रपातळी वाढीच्या परिस्थितीनुसार, सुमारे २०७० पर्यंत फ्लोरिडाच्या अंदाजे ५ टक्के जमिनीवर परिणाम होऊ शकतो. या विश्लेषणात फ्लोरिडा विद्यापीठाच्या ‘सेंटर फॉर लँडस्केप कॉन्झर्वेशन प्लॅनिंग’ आणि ‘1000 फ्रेंड्स ऑफ फ्लोरिडा’ यांच्या २०२५ मधील अभ्यासाचा संदर्भ देण्यात आला आहे.या अभ्यासानुसार समुद्राची पातळी सुमारे ०.९ मीटर म्हणजेच ३ फूट वाढल्यास अंदाजे १६.८ लाख एकर क्षेत्र पाण्याखाली जाऊ शकते. फ्लोरिडाचे एकूण भूक्षेत्र सुमारे ३.४३ कोटी एकर असल्याने हे क्षेत्र राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या सुमारे ४.९ टक्के ठरते..समुद्रपातळी वाढीचे परिणामविश्लेषणानुसार, २०४० पर्यंत समुद्राची पातळी सुमारे ०.२५ मीटर म्हणजे १० इंच वाढल्यास अंदाजे १० लाख एकर क्षेत्र प्रभावित होऊ शकते. २०७० पर्यंत हे क्षेत्र सुमारे १६.८ लाख एकरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.‘पाण्याखाली जाणे’ म्हणजे एखादा संपूर्ण प्रदेश अचानक समुद्रात नाहीसा होणे असा त्याचा अर्थ नाही. सुरुवातीला भरतीच्या वेळी पूर, वादळी लाटांचा वाढलेला परिणाम, भूजल पातळीत वाढ आणि खाऱ्या पाण्याची घुसखोरी यांसारखे परिणाम दिसू शकतात.फ्लोरिडातील परिणामही सर्वत्र समान असणार नाहीत. दक्षिण फ्लोरिडा, एव्हरग्लेड्स, फ्लोरिडा कीज तसेच किनारी आणि नदीलगतचे सखल भाग अधिक असुरक्षित ठरू शकतात. याउलट, राज्यातील अंतर्गत उंच प्रदेश अधिक काळ समुद्राच्या पातळीच्या वर राहू शकतात..उत्सर्जनावर भविष्यातील स्थिती अवलंबूनभविष्यात समुद्राची पातळी किती आणि किती वेगाने वाढेल, हे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन तसेच मोठ्या बर्फाच्या चादरींच्या वर्तनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. उच्च उत्सर्जनाच्या परिस्थितीत समुद्रपातळी अधिक वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असते, तर कमी उत्सर्जनाच्या मार्गामुळे ही वाढ मंदावू शकते.मस्क यांची ‘सचेतन उपग्रहां’ची कल्पना सध्या अटकळीवर आधारित आहे. मात्र, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी केवळ उत्सर्जन कमी करणे पुरेसे ठरेल का, की भविष्यात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच सौर भू-अभियांत्रिकीसारख्या अतिरिक्त उपायांचा विचार करावा लागेल, या सुरू असलेल्या वैज्ञानिक चर्चेकडे त्यांच्या विधानामुळे लक्ष वेधले गेले आहे..AI आणि रोबोट्समुळे नोकऱ्या धोक्यात! बिल गेट्स यांना चिंता; ‘ह्यूमन रिजर्व्ड’चा फॉर्म्युला सुचवला, आरक्षणाची मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.