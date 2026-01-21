Elon Musk ने तुम्हाला दिलीये मोठी ऑफर! दुसऱ्यांना नोकरी द्या अन् स्वतः 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमवा; पाहा काय आहे ही अनोखी ऑफर

Elon Musk xAI Engineer Jobs : इलॉन मस्क यांच्या xAI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील स्टार्टअप कंपनीने तंत्रज्ञान जगतात एक मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. सध्याच्या काळात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समधील प्रगत संशोधनासाठी जगभरातील बड्या टेक कंपन्यांमध्ये सर्वोत्तम इंजिनिअर्सना आपल्याकडे खेचण्यासाठी तीव्र स्पर्धा सुरू आहे. याच स्पर्धेत आघाडी घेण्यासाठी मस्क यांनी एक अनोखी ऑफर आणली असून ज्यामध्ये केवळ काम करण्यासाठीच नाही, तर इतर प्रतिभावान व्यक्तींना कंपनीत आणण्यासाठी देखील मोठी बक्षिसे दिली जात आहेत. ही ऑफर मस्क यांच्या 'टॅलेंट इंजिनिअर' (Talent Engineer) या भूमिकेसाठी असून याद्वारे मस्क जागतिक स्तरावरील सर्वात हुशार तंत्रज्ञांचा एक सेट तयार करू इच्छितात..'टॅलेंट इंजिनिअर' म्हणजे काय?या अनोख्या नोकरीमध्ये 'टॅलेंट इंजिनिअर' ही भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. हे पद केवळ पारंपारिक रिक्रूटमेंट किंवा भरती प्रक्रियेपुरते मर्यादित नाही. या भूमिकेतील व्यक्तीला स्वतः तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असावे लागेल, जेणेकरून ती जगातील इतर हाय प्रोफाइल सॉफ्टवेअर आणि एआय इंजिनिअर्सना ओळखू शकेल आणि त्यांच्या कौशल्याची पारख करू शकेल. टॅलेंट इंजिनिअरचे मुख्य काम म्हणजे अशा एलिट इंजिनिअर्सना शोधणे, त्यांच्याशी संपर्क साधणे आणि त्यांना xAI मध्ये सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित करणे. थोडक्यात कंपनीसाठी सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता शोधून आणणारा हा एक टेक्निकल हंटर असेल, ज्याला एआय क्षेत्रातील बारकावे आणि भविष्यातील गरजांची पूर्ण माहिती असेल..Risky Night Searches : रात्रीच्या वेळेस इंटरनेटवर चुकूनही सर्च करू नका 'या' 5 वेबसाइट, नाहीतर आयुष्यातून उठाल.पगार किती मिळेल?पगाराच्या बाबतीत मस्क यांची ही ऑफर अत्यंत आकर्षक आणि थक्क करणारी आहे. या पदासाठी निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवाराला वार्षिक भारतीय चलनात अंदाजे २.१ कोटी ते ४.२ कोटींपेक्षा जास्त इतका भरघोस पगार दिला जाणार आहे. याशिवाय, कंपनीच्या यशात सहभागी होण्यासाठी स्टॉक ऑप्शन्स (Equity) आणि इतर बोनस देखील दिले जाण्याची शक्यता आहे. इतक्या मोठ्या मानधनामुळे ही नोकरी सध्या जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. मस्क यांचा असा विश्वास आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीमध्ये सर्वोत्तम टॅलेंट ओळखण्याची क्षमता असेल, तर त्यासाठी ही किंमत मोजणे कंपनीच्या भविष्यातील प्रगतीसाठी फायदेशीर ठरेल..12 minutes 46 seconds अन् 9 minutes 44 seconds MMS Original Link नेमकी आहे तरी काय? ओपन करताच सुरू होतोय सगळा खेळ...या नोकरीचे स्वरूप आणि कामाची पद्धत देखील तितकीच आव्हानात्मक असेल. xAI मधील काम हे अत्यंत वेगवान आणि कठोर परिश्रम घेणारे असते. टॅलेंट इंजिनिअरला थेट मस्क यांच्या व्हिजननुसार काम करावे लागेल आणि त्यांना जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मक वातावरणात (उदा. Google, OpenAI, Meta) असलेल्या इंजिनिअर्सना xAI कडे वळवावे लागेल. काम केवळ ऑफिसपुरते मर्यादित नसून विविध टेक कॉन्फरन्स, कोडिंग स्पर्धा आणि नेटवर्किंग इव्हेंट्सच्या माध्यमातून प्रतिभावान उमेदवारांचा शोध घेणे, हे या कामाचे मुख्य स्वरूप असेल. जर तुमच्याकडे तांत्रिक समज आणि माणूस पारखण्याची कला असेल तर मस्क यांची ही ऑफर तुम्हाला करोडपती बनवण्याची मोठी संधी देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.