फेसबुकचेही येतेय स्मार्टवॉच, ते असेल एकदम खास

अहमदनगरः सोशल मीडिया अॅप्सनंतर फेसबुक आता स्मार्टवॉच लॉन्च करण्याची तयारी करीत आहे. सोशल मीडियातील दिग्गज फेसबुक आपल्या स्मार्टवॉचवर विशेष काम करीत आहे. पुढील वर्षी ही स्मार्टवॉच विकण्याची कंपनीची योजना आहे. ही स्मार्टवॉच अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालणार आहे. ही स्मार्टवॉच गूगल वियर ओएसवर कार्य करेल की नाही, हे स्पष्ट झाले नाही. फेसबुक स्मार्टवॉचमध्ये आश्चर्यकारक वैशिष्ट्ये आहेत.

फेसबुक स्मार्टवॉचमधील इतर स्मार्टवॉचप्रमाणेच वापरकर्त्यांनाही आरोग्य आणि फिटनेस यासारख्या उत्कृष्ट वैशिष्ट्ये पाहायला मिळतील. फेसबुक स्मार्टवॉच सेल्युलर कनेक्शनद्वारे कार्य करील. या घड्याळात उपलब्ध असणारे खास वैशिष्ट्य म्हणजे वापरकर्ते त्यांच्या स्मार्टवॉचमधूनच थेट संदेश पाठवू शकतील. या प्रकारचे वैशिष्ट्य अद्याप कोणत्याही स्मार्टवॉचमध्ये पाहिले गेले नाही. या कंपन्यांची टक्कर होऊ शकते

फेसबुकने स्मार्टवॉच विभागात प्रवेश करण्याची योजना आखली आहे. परंतु आम्हाला कळवा की अॅपल आणि हुआवेसारख्या कंपन्या सध्या या विभागात आहेत. अनेक रिपोर्टमध्ये असेही म्हटले जात आहे की फेसबुकची स्मार्टवॉच हुवावे कंपन्यांच्या स्मार्टवॉचशी स्पर्धा करू शकते. कसे आहे हार्डवेअर हार्डवेअरबद्दल बोलताना, फेसबुकने यापूर्वी ओक्युलस व्हर्च्युअल रियलिटी हेडसेट आणि पोर्टल व्हिडिओ चॅट डिव्हाइस देखील विकसित केले. परंतु कंपनीने याबद्दल अधिकृतपणे काहीही सांगितले नाही. अॅपल वॉच जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय स्मार्टवॉच आहे. अॅपल वॉच सीरिज 6 मध्ये कंपनीने फिटनेस ट्रॅकिंगसह ब्लड ऑक्सिजन मॉनिटरसारख्या अनेक उत्कृष्ट वैशिष्ट्ये दिली होती.

Web Title: Facebook also comes with a smartwatch, it will be very special