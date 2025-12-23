विज्ञान-तंत्र

Pune Scam : पुणेकरांनो अलर्ट! मोबाईलवर RTO कडून आलाय ई-चलनचा मेसेज? आता बँक अकाऊंट होईल रिकामं..नेमका फ्रॉड काय पाहा

E-challan scam in pune : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये ई-चलन मेसेज व्हॉट्सअॅपवर येत आहेत. लिंक किंवा APK फाइलबद्दल जाणून घ्या सविस्तर
fake RTO traffic e-challan WhatsApp message with a malicious APK file attachment, warning users of cyber fraud in Pune

fake RTO traffic e-challan WhatsApp message with a malicious APK file attachment, warning users of cyber fraud in Pune

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सायबर गुन्हेगारांचा नवा डाव सुरू आहे. तुमच्या मोबाईलवर आरटीओकडून आलेला ई-चलान मेसेज दिसला का? त्यातील लिंक किंवा APK फाइलवर क्लिक करू नका. हा बनावट सापळा असून त्यामुळे तुमचे लाखो रुपये अकाऊंट वरून एका क्षणात गायब होऊ शकतात.

Loading content, please wait...
pune
Pimpri Chinchwad
Cyber Crime
Cyber Fraud
rto
traffic Police
Traffic
Bank Fraud
Traffic rules

Related Stories

No stories found.