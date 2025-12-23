Pune Scam : पुणेकरांनो अलर्ट! मोबाईलवर RTO कडून आलाय ई-चलनचा मेसेज? आता बँक अकाऊंट होईल रिकामं..नेमका फ्रॉड काय पाहा

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सायबर गुन्हेगारांचा नवा डाव सुरू आहे. तुमच्या मोबाईलवर आरटीओकडून आलेला ई-चलान मेसेज दिसला का? त्यातील लिंक किंवा APK फाइलवर क्लिक करू नका. हा बनावट सापळा असून त्यामुळे तुमचे लाखो रुपये अकाऊंट वरून एका क्षणात गायब होऊ शकतात..अलीकडे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात अशा फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. गुन्हेगार व्हॉट्सअॅप किंवा एसएमएसद्वारे सरकारी नोटिससारखे मेसेज पाठवतात. त्यात अतिवेग, सिग्नल तोडणे अशा उल्लंघनांचा उल्लेख असतो. "चलान भरलेले नाही, त्वरित दंड भरा नाहीतर कायदेशीर कारवाई होईल" अशी भीती घालून ते लिंक किंवा "RTO Traffic Challan.apk" फाइल पाठवतात.एकदा लिंक क्लिक केली किंवा फाइल डाउनलोड केली की, फोनवर मालवेअर येते. गुन्हेगार रिमोटने फोनवर ताबा मिळवतात, बँकिंग अॅप्स उघडतात, ओटीपी चोरतात आणि खात्यातून पैसे काढतात..DMart : डीमार्टमध्ये कपड्यांचा सेल! विंटर डिस्काउंटमध्ये 299 पासून स्वेटर अन् थंडीतल्या वस्तु 92 रुपयांत, 'या' तारखेपासून ऑफर सुरू.शिवाय व्हॉट्सअॅप हॅक करून तुमच्या मोबाईलमधल्या कॉनटॅक्टना हीच फाइल पाठवतात, ज्यामुळे फसवणूक वेगाने पसरते. उदाहरणच घ्या. पुण्यातील सिंहगड रोडवरील एका रहिवाशाला ५ डिसेंबरला व्हॉट्सअॅपवर मेसेज आला. RTO अधिकारी असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचा फोन आला. विश्वास ठेवून त्याने सूचना पाळल्या आणि पूर्ण ५ लाख रुपये गमावले. तर चिंचवडमधील ४५ वर्षीय व्यक्तीने APK फाइल डाउनलोड केली, फोन लॉक झाला आणि २.४९ लाख रुपये गायब झाले..Google Search : रात्रीच्या वेळेस पुरुष गुगलवर सगळ्यात जास्त काय सर्च करतात? 2025 च्या नव्या रिपोर्टने दुनिया हादरली.सायबर पोलिसांच्या मते हे गुन्हेगार जाणीवपूर्वक शुक्रवारी रात्री किंवा सुट्टीच्या दिवशी मेसेज पाठवतात. बँक सेवा स्लो असताना पैसे काढणे सोपे जाते. पिंपरी-चिंचवड सायबर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ निरीक्षक रवी किरण नाळे म्हणाले, "अशा वेळी त्वरित मदत मिळणे कठीण असते. या फसवेगीरीपासून वाचण्यासाठी कधीही अनोळखी APK फाइल डाउनलोड करू नका. सरकारी विभाग अशा फाइल्स पाठवत नाहीत..Mobile : भारताचा पहिला टचस्क्रीन मोबाईल! एकदा चार्जिंग केल्यावर 15 दिवस चालणार, काय तुम्हाला माहितीये नाव? 'या' फोनने घडवला इतिहास.चलान तपासण्यासाठी फक्त अधिकृत वेबसाइट parivahan.gov.in किंवा थेट RTO ट्रॅफिक पोलिसांशी संपर्क साधा. चुकून फाइल डाउनलोड झाली तर लगेच इंटरनेट बंद करा, अॅप डिलीट करा आणि फोन रीसेट करा. कोणताही संशयास्पद मेसेज आला तर त्वरित १९३० हेल्पलाइन किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार करा. वेळेवर तक्रार केल्याने नुकसान कमी करता येते आणि गुन्हेगारांवर कारवाई करणे सोपे जाते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.