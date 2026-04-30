गेमिंगच्या नादात विद्यार्थ्याने दिला जीव; ऑनलाइन गेमिंगचं व्यसन कसं ओळखायचं? पाहा सुरक्षेचे सोपे उपाय जे तुमच्या प्रियजनाचा जीव वाचवतील

दिल्ली-एनसीआर भागात ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनामुळे एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. बुधवारी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. पोलिसांनी सांगितले की, फरिदाबाद येथील YMCA विद्यापीठात बी.एस्सी. तिसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी ऑनलाइन गेमिंगमध्ये पूर्णपणे गुंतला होता. गेम खेळताना त्याने आपली आयुष्यभराची बचत गमावली. या आर्थिक तोट्यामुळे तो प्रचंड तणावाखाली होता. शेवटी त्याने घरातच स्वतःवर गोळी झाडली. कुटुंबीयांनी दरवाजा तोडून त्याला बाहेर काढले तेव्हा तो मृत्यू पावला होता..ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वीही अनेक ठिकाणी ऑनलाइन गेमिंगमुळे तरुणांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. दिल्लीच्या अमर कॉलनीत झालेल्या एका IRS अधिकाऱ्याच्या मुलीच्या हत्येप्रकरणात अटक करण्यात आलेला आरोपीदेखील गेमिंगच्या व्यसनाचा बळी होता. गेमिंग ॲप्स सुरुवातीला कमी गुंतवणुकीत मोठा नफा दाखवून तरुणांना आकर्षित करतात. नंतर लवकर करोडपती होण्याची स्वप्ने दाखवून ते त्यांना सापळ्यात ओढतात. मित्रांकडून पैसे उधार घेऊन गेममध्ये गुंतवणूक करणारे अनेक तरुण शेवटी पश्चात्तापाशिवाय काहीच उरत नाही..गेमिंगचे व्यसन कसे ओळखाल?तासनतास गेम खेळणे आणि अभ्यासाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणेझोप आणि जेवणाच्या सवयी बिघडणेगेम हरल्यावर राग येणे किंवा चिडचिड होणेकुटुंब आणि मित्रांशी बोलणे कमी होणेजर तुमच्या मुलामध्ये किंवा तुम्हाला अशी लक्षणे दिसत असतील तर ताबडतोब लक्ष द्या..व्यसनातून मुक्ती कशी मिळवावी?व्यसन सोडणे कठीण नाही फक्त संयम आणि इच्छाशक्ती हवी. दररोज गेमसाठी निश्चित वेळ ठरवा आणि त्यापलीकडे जाऊ नका. कंटाळा आल्यास गेमऐवजी मैदानी खेळ, फिरायला जाणे किंवा छंद जोपासा. चांगली पुस्तके वाचण्याची सवय लावा. गेमिंग ॲप्सचे नोटिफिकेशन्स बंद करा आणि कुटुंबीयांसोबत अधिक वेळ घालवा.पालकांनी मुलांच्या गेमिंग सवयींकडे लक्ष ठेवणे खूप गरजेचे आहे. ऑनलाइन गेमिंग हे मनोरंजनासाठी ठीक आहे, पण व्यसन बनू देऊ नका. एका चुकीच्या सवयीमुळे संपूर्ण भविष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते. त्यामुळे आजच सावध व्हा, व्यसन ओळखा आणि त्यातून बाहेर पडा.