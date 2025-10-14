Fastag : भावाने फास्टॅगला खरं लुटलं! 13 राज्ये फिरून आला अन् वाचवले इतके रुपये, टोल प्लाझावाले बघतच राहिले, तुम्हीपण वापरू शकता ही ट्रिक

भारतात रोड ट्रिपची मजा आता आणखी परवडणारी झाली आहे..फास्टॅगच्या वार्षिक पासमुळे प्रवास करायला उत्साही असलेले पंकज सोनी यांनी २५ दिवसांत १३ राज्यांचा प्रवास करून एक नवा विक्रम रचला. विशेष म्हणजे त्यांनी फक्त ३००० रुपयांत हा प्रवास पूर्ण केला आणि हजारो रुपये वाचवले. ऑगस्ट २०२५ मध्ये रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने स्वातंत्र्यदिनानिमित्त हा फास्टॅग वार्षिक पास सुरू केला जो वारंवार प्रवास करणाऱ्यांसाठी वरदान ठरला आहे..पंकज यांनी १२ ज्योतिर्लिंग आणि चार धाम तीर्थस्थळांना भेट देण्यासाठी ही भव्य यात्रा केली. त्यांनी २०० टोल प्लाझा ओलांडले, ज्यामध्ये ११९ टोल शुल्क आकारले गेले. सामान्यपणे अशा प्रवासात १५,००० ते २०,००० रुपये टोल शुल्क लागले असते पण फास्टॅगच्या वार्षिक पासमुळे त्यांचा खर्च फक्त ३००० रुपये राहिला..Crime News : वर्गात सर रागावले; विद्यार्थ्यांची हटली..शिक्षकाच्या गर्भवती बायकोसह 2 मुलींचा घेतला जीव, कसा घडला थरार..वाचा सविस्तर.त्यांनी इंस्टाग्रामवर आपला अनुभव शेअर करत सांगितले की हा पास प्रवासाला एकदम स्वस्तात मस्त बनवतो. टोल प्लाझावरील लांब रांगा टाळण्यासही यामुळे मदत झाली. हा पास ३००० रुपये जमा करून बँकेत किंवा अधिकृत फास्टॅग ऑपरेटरकडून सक्रिय करता येतो. तो एक वर्ष किंवा २०० टोल भरेपर्यंत यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत वैध आहे. मात्र हा पास फक्त NHAI टोल प्लाझावरच काम करतो..Video : कॅन्सरसही लढा देणाऱ्या मुलीने डॉक्टरसोबत बनवली रील; 'तडपाओगे..' गाण्याने भावुक झाले लोक, मृत्युच्या दारातला व्हिडिओ व्हायरल.खाजगी रस्ते, राज्य महामार्ग किंवा शहर एक्सप्रेसवेवर याचा वापर होत नाही. त्यामुळे प्रवासाचे नियोजन काळजीपूर्वक करणे गरजेचे आहे. भारतात सध्या १६०० हून अधिक टोल प्लाझा कार्यरत आहेत आणि हा पास आंतरराज्य प्रवासाला जास्त सोयीचा करतो. भविष्यात याचा विस्तार झाल्यास रोड ट्रिप आणखी स्वस्त होऊ शकतात. पंकज यांच्या या अनुभवाने फास्टॅग वार्षिक पास किती फायदेशीर आहे हे सिद्ध केले आहे. तुम्हीही अशी रोड ट्रिप करायला तयार आहात का? आम्हाला कमेन्ट करून नक्की कळवा.FAQsWhat is the FASTag Annual Pass, and how does it work?फास्टॅग वार्षिक पास म्हणजे काय आणि तो कसा काम करतो?फास्टॅग वार्षिक पास हा ३,००० रुपयांचा पास आहे, जो NHAI टोल प्लाझावर एक वर्ष किंवा २०० टोल भरेपर्यंत वैध आहे. यामुळे टोल शुल्कात मोठी बचत होते.Who can benefit from the FASTag Annual Pass?फास्टॅग वार्षिक पासचा कोणाला फायदा होऊ शकतो?वारंवार महामार्गांवर प्रवास करणारे, पर्यटक, आणि व्यावसायिक प्रवासी यांना हा पास मोठी बचत आणि सोय देतो.Where can I purchase or activate the FASTag Annual Pass?फास्टॅग वार्षिक पास कुठे खरेदी किंवा सक्रिय करता येईल?हा पास बँकेत किंवा अधिकृत फास्टॅग ऑपरेटरकडून ३,००० रुपये जमा करून सक्रिय करता येतो.Are there any limitations to the FASTag Annual Pass?फास्टॅग वार्षिक पासला काही मर्यादा आहेत का?हा पास फक्त NHAI टोल प्लाझावर वैध आहे; खाजगी रस्ते, राज्य महामार्ग किंवा शहर एक्सप्रेसवेवर काम करत नाही.How much can I save with the FASTag Annual Pass?फास्टॅग वार्षिक पासमुळे किती बचत होऊ शकते?पंकज सोनी यांनी १३ राज्यांच्या प्रवासात १५,०००-२०,००० रुपये वाचवले, फक्त ३,००० रुपये खर्चून..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.