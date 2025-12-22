Bike Helmet Tips: हेल्मेट घातल्यावर गुदमरल्यासारखे होतय? 'हे' 5 उपाय करतील मदत

why helmet causes suffocation while riding: सुरक्षेसाठी आवश्यक असूनही, अनेक लोक हेल्मेट घालणे टाळतात. डोक्यावर घाम येणे, केस खराब होणे किंवा मानेवर जडपणा येणे ही मुख्य कारणे आहेत. पण रस्ते अपघातांमध्ये हेल्मेट हे जीवन वाचवणारे अंतिम कवच आहे. जर तुम्हाला हेल्मेट घालणे अस्वस्थ वाटत असेल, तर खालील पाच गोष्टी लक्षात ठेऊ शकता. .आकार आणि वजनहेल्मेट न आवडण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे चुकीचा आकार. जर हेल्मेट खूप सैल असेल तर ते वारंवार हलते आणि जर ते खूप घट्ट असेल तर डोकेदुखी होऊ शकते. खरेदी करताना नेहमी तुमच्या डोक्याच्या आकारानुसार खेरदी करावे. तसेच, जड हेल्मेटमुळे मानेच्या स्नायूंवर दबाव येतो, म्हणून नेहमी हलके आयएसआय चिन्हांकित हेल्मेट निवडा. आजकाल, कार्बन फायबरसारख्या मटेरियलपासून बनवलेले मजबूत आणि हलके हेल्मेट बाजारात सहज उपलब्ध आहेत..Year End 2025: स्क्रबपासून ते केसांच्या वाढीसाठी तेलापर्यंत, 'हे' 5 घरगुती उपाय ठरले उपयुक्त .व्हेटिलेशनउन्हाळ्यात तुमच्या हेल्मेटमधील आर्द्रता आणि घाम विशेषतः त्रासदायक असतात. हे टाळण्यासाठी, वायुवीजन पोर्ट असलेले हेल्मेट निवडा. चांगले वायुवीजन असलेले हेल्मेट ताजी हवा सतत वाहण्यास अनुमती देते, तुमचे डोके थंड ठेवते आणि घाम कमी करते. जर तुम्ही बराच काळ प्रवास करत असाल, तर सुधारित वायुवीजन असलेले हेल्मेट थकवा अर्ध्याने कमी करू शकते..केसांचे आणि त्वचेचे रक्षणहेल्मेट घातल्याने केसांचे नुकसान होऊ शकते किंवा टाळूला खाज येऊ शकते. सर्वोत्तम उपाय म्हणजे बालाक्लावा किंवा चांगल्या दर्जाचा सुती रुमाल. हेल्मेट घालण्यापूर्वी डोक्यावर पातळ सुती कापड किंवा बालाक्लावा घाला. यामुळे केवळ घाम शोषला जाणार नाही तर हेल्मेटच्या आतील भाग आणि केसांमधील घर्षण देखील कमी होईल, परिणामी केस तुटण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि हेल्मेटच्या आतील भाग स्वच्छ होईल. .Year End 2025: गुगलवर Gen Z नी 2025 मध्ये कोणत्या गोष्टी सर्वाधिक सर्च केल्या? वाचा एका क्लिकवर.अँटी फॉग कोटिंगरात्री धुक्यामुळे व्हिझर किंवा चमक दृश्यमानतेवर परिणाम करू शकते, ज्यामुळे लोकांना गाडी चालवताना व्हिझर उचलावे लागतात. हे डोळ्यांसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. नेहमी स्वच्छ, स्क्रॅच-फ्री व्हिझर वापरा. जर तुम्ही पावसाळ्यात किंवा थंड हवामानात गाडी चालवत असाल, तर तुमच्या श्वासामुळे काचावर धुके तयार होऊ नये म्हणून "अँटी-फॉग" व्हिझर निवडा. .स्ट्रॅप नीट फिट करावेअनेक लोक हेल्मट घातल्यानंतर स्ट्रॅप लावत नाहीत. तर काहीजण खुप घट्ट लावतात. यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होतो. पण सैल लावल्यास मान वळवण्यास आणि श्वास घेण्यास मदत मिळते. तसेच हेल्मेट घेताना योग्य फिटिंगचे आणि वजनाचे खेरदी करावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.