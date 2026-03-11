Electricity Bill Reducing Tips : उन्हाळ्यात वीज बिल कमी करायचय? वापरुन बघा 'या' 3 सोप्या ट्रिक्स; हळू हळू चालू लागेल मीटर

या उन्हाळ्यात तुमचे वीज बिल कमी करायचे आहे का? मग फक्त या ५ सोप्या ट्रिक्स अवलंबा आणि मीटर हळूहळू चालू लागेल. उन्हाचा ताप वाढताच घरातील एसी, पंखे, रेफ्रिजरेटर यांचा वापर जोरात होतो. महिन्याच्या शेवटी बिल पाहून मन उदास होते ना? पण काळजी नका, छोट्या-छोट्या बदलांनी तुम्ही २०-३० टक्के वीज वाचवू शकता. चला, या सोप्या टिप्स जाणून घेऊया..१. एसीला २४-२६ अंशांवर ठेवाबहुतेक लोक एसी १८ अंशावर चालवतात, पण हे चुकीचे आहे. तज्ज्ञ सांगतात, २४ ते २६ अंश हा आरामदायी आणि वीज बचतीचा सर्वोत्तम स्तर आहे. फक्त एक अंश वाढवला तरी ६ टक्के वीज वाचते. एसीसोबत पंखा चालू ठेवा, थंड हवा लवकर पसरते आणि एसीला कमी मेहनत पडते. शिवाय, एअर फिल्टर दर १५ दिवसांनी स्वच्छ करा. घाणेरडा फिल्टर असला तर मोटर जास्त काम करते आणि बिल वाढते..Aadhaar Card Correction : सावधान! आधार कार्डच्या 3 किरकोळ चुकांमुळे बंद होऊ शकते तुमचे बँक खाते; लगेच करून घ्या 'हा' बदल.२. दुपारी पडदे बंद ठेवासूर्यप्रकाश थेट खोलीत येऊ देऊ नका. सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत जड, गडद पडदे लावा. यामुळे घरातील तापमान ४-५ अंशांनी कमी राहते. संध्याकाळी खिडक्या उघडून थंड हवा आत घ्या. जर घर वरच्या मजल्यावर असेल तर छतावर पांढरा रिफ्लेक्टिव्ह पेंट लावा. सूर्याचे किरण परावर्तित होऊन घर थंड राहते..गाडीत तेल टाकायचं टेन्शन संपलं! आता सूर्य प्रकाशाने चालणार कार; एका झटक्यात ५० हजार लोकांनी केली बुकिंग, जाणून घ्या किंमत किती.३. रेफ्रिजरेटर योग्य ठिकाणी ठेवाफ्रिज भिंतीपासून कमीत कमी ६ इंच अंतरावर ठेवा, मागची गरम हवा सहज बाहेर जाईल. दरवाजा वारंवार उघडू नका, गरम अन्न थेट ठेवू नका. उन्हाळ्यात समर मोड वापरा. हे छोटे बदल फ्रिजची वीज १०-१५ टक्के कमी करतात.४. जुने बल्ब एलईडीने बदलाजुने फिलामेंट किंवा ट्यूबलाईट खूप वीज खातात. त्यांची जागा एलईडी बल्ब घ्या. ते कमी वीज वापरून जास्त प्रकाश देतात आणि १०-१५ वर्षे टिकतात. घरातील सर्व दिवे एलईडी केले तर बिलात मोठी बचत होते..Whatsapp Chat Recovery : डिलीट झाली Whatsapp चे महत्वाचे चॅट? आता टेंशन घेऊ नका; मिनिटात मिळेल परत, नव्या सुविधेने युजर्स चक्रावले.५. वापरात नसताना उपकरणे अनप्लग कराटीव्ही, चार्जर, मायक्रोवेव्ह स्टँडबाय मोडमध्येही वीज वापरतात. वापर झाल्यावर प्लग काढून टाका. हे छोटे स्टेप मासिक ५-१० युनिट वाचवतात.या ५ सोप्या युक्त्या फॉलो करा, घर थंड राहील आणि बिल हलके होईल. ऊर्जा वाचवा, पर्यावरण वाचवा आणि खिशात पैसे ठेवा. आजपासून सुरू करा, फरक तुम्हाला महिन्याभरात जाणवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.