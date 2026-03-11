विज्ञान-तंत्र

Electricity Bill Reducing Tips : उन्हाळ्यात वीज बिल कमी करायचय? वापरुन बघा 'या' 3 सोप्या ट्रिक्स; हळू हळू चालू लागेल मीटर

या उन्हाळ्यात छोट्या सवयी बदलून वीज बिल २०-३०% कमी करा. सोप्या टिप्स फॉलो करा आणि महिन्याच्या शेवटी लाइट बिल कमी होईल
Saisimran Ghashi
या उन्हाळ्यात तुमचे वीज बिल कमी करायचे आहे का? मग फक्त या ५ सोप्या ट्रिक्स अवलंबा आणि मीटर हळूहळू चालू लागेल. उन्हाचा ताप वाढताच घरातील एसी, पंखे, रेफ्रिजरेटर यांचा वापर जोरात होतो. महिन्याच्या शेवटी बिल पाहून मन उदास होते ना? पण काळजी नका, छोट्या-छोट्या बदलांनी तुम्ही २०-३० टक्के वीज वाचवू शकता. चला, या सोप्या टिप्स जाणून घेऊया.

