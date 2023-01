Things You Should Not Be Searching On Google: कोणत्याही गोष्टींची माहिती हवी असल्यास आपण सर्वात प्रथम गुगलवर सर्च करतो. आजारापासून ते अ‍ॅड्रेसपर्यंत अनेक गोष्टी आपण गुगलवर सर्च करतो. मात्र, अनेकदा गुगलवर सर्च करणे महागात पडू शकते. तुम्ही गुगलवर काय सर्च करता हे देखील महत्त्वाचे आहे. गुगलवर काही गोष्टी सर्च केल्यास तुम्हाला जेलची हवा देखील खावी लागू शकते. गुगलवर काय सर्च करू नये, याविषयी सविस्तर जाणून घ्या.

हेही वाचा: New Rules 2023: WhatsApp ते ऑनलाइन पेमेंट... आजपासून बदलणार 'हे' नियम, त्वरित घ्या जाणून

चाइल्ड पॉर्न

चाइल्ड पोर्नोग्राफीबाबत सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. पॉस्को अ‍ॅक्ट २०१२ अंतर्गत चाइल्ड पोर्नोग्राफीबाबत गुगलवर सर्च केल्यास ५ ते ७ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे चाइल्ड पोर्नबाबत कधीही गुगलवर सर्च करू नये.

बॉम्ब बनवण्याची प्रोसेस

तुम्ही जर गुगलवर बॉम्ब बनवण्याची प्रोसेस सर्च करत असाल तर जेल होऊ शकते. याबाबत सर्च डेस्कटॉप अथवा पोर्टेबल डिव्हाइसच्या आयपी अ‍ॅड्रेसद्वारे ट्रॅक करून कारवाई केली जाते.

पीडितेची माहिती शेअर करणे

लैंगिक छळ अथवा इतर अत्याचाराला बळी पडलेल्या व्यक्तीची खासगी माहिती शेअर करणे देखील गुन्हा आहे. अशा महिलेचे नाव, फोटो व इतर माहिती सोशल मीडियावर शेअर करणे टाळावे.

हेही वाचा: Inside Online Dating : हुक अप्स, ओपन रिलेशनशिप्स की...; महाराष्ट्रातील तरुणाई नक्की काय शोधते?

फिल्म पायरसी

तुम्ही जर फिल्म पायरसीचे काम करत असाल अथवा याबाबत गुगलवर सर्च करत असल्यास ३ वर्ष जेल होऊ शकते. यासोबतच, १० लाखांचा दंड देखील ठोठावला जाऊ शकतो.

गर्भपात

Google वर गर्भपात कसा करावा, याबाबत कधीही सर्च करू नये. गर्भपाताबाबत नेहमी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. तुम्ही जर गर्भपात कसा करावा याबाबत सर्च करत असल्यास जेल होऊ शकते.

हेही वाचा: Smartphone Offer: कन्फर्म! 200MP कॅमेऱ्यासह येतोय रेडमीचा फोन, 'या' तारखेला भारतात करणार एंट्री