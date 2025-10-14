Motorola G96 Discount : चक्क 50% डिस्काउंट; 22 हजारचा मोबाईल 12 हजारात, कुठे सुरुय धमाकेदार ऑफर, पाहा एका क्लिकवर

विज्ञान-तंत्र

Flipkart Diwali Sale Discount Offers : दिवाळीच्या उत्साहात फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेलमध्ये मोटोरोला G96 5G स्मार्टफोनवर जबरदस्त सवलत मिळत आहे. गेल्या जुलैमध्ये लॉन्च झालेला हा मिड बजेट स्मार्टफोन आता अवघ्या 12,000 रुपयांत घरी आणण्याची संधी आहे. 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेजसह येणारा हा फोन पॉवरफूल 5500mAh बॅटरी आणि 32MP सेल्फी कॅमेर्‍यासह येतो, ज्यामुळे तो तरुणाईसाठी आकर्षक पर्याय ठरतो.

