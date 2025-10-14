Motorola G96 Discount : चक्क 50% डिस्काउंट; 22 हजारचा मोबाईल 12 हजारात, कुठे सुरुय धमाकेदार ऑफर, पाहा एका क्लिकवर

Flipkart Diwali Sale Discount Offers : दिवाळीच्या उत्साहात फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेलमध्ये मोटोरोला G96 5G स्मार्टफोनवर जबरदस्त सवलत मिळत आहे. गेल्या जुलैमध्ये लॉन्च झालेला हा मिड बजेट स्मार्टफोन आता अवघ्या 12,000 रुपयांत घरी आणण्याची संधी आहे. 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेजसह येणारा हा फोन पॉवरफूल 5500mAh बॅटरी आणि 32MP सेल्फी कॅमेर्यासह येतो, ज्यामुळे तो तरुणाईसाठी आकर्षक पर्याय ठरतो..मोटोरोला G96 5G ची मूळ किंमत 20,999 रुपये असून, टॉप व्हेरिएंट 22,999 रुपये आहे. मात्र फ्लिपकार्टच्या या सेलमध्ये हा फोन 15,999 रुपयांत उपलब्ध आहे, म्हणजेच तब्बल 5,000 रुपयांची सूट मिळेल.. याशिवाय SBI बँकेच्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डद्वारे खरेदी केल्यास अतिरिक्त 1000 रुपयांची सवलत मिळते. विशेष म्हणजे तुमचा जुना स्मार्टफोन एक्सचेंज केल्यास 3000 रुपये पर्यंतची सूट मिळू शकते, ज्यामुळे हा फोन फक्त 12,000 रुपयांत मिळू शकतो. एक्सचेंजची किंमत तुमच्या जुन्या फोनच्या स्थितीवर अवलंबून आहे..Video : कॅन्सरसही लढा देणाऱ्या मुलीने डॉक्टरसोबत बनवली रील; 'तडपाओगे..' गाण्याने भावुक झाले लोक, मृत्युच्या दारातला व्हिडिओ व्हायरल.मोटोरोला G96 5G फीचर्सहा फोन 6.67 इंच FHD+ 3D कर्व्ड डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 1600 निट्स ब्राइटनेससह येतो. कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास संरक्षण आणि वॉटरड्रॉप टचस्क्रीन डिस्प्ले यामुळे तो स्टायलिश आणि टिकाऊ आहे. क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7s Gen 2 प्रोसेसर, 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेजसह हा फोन अँड्रॉइड 15 वर आधारित Hello UI वर चालतो. यात 50MP Sony Lytia 700C मेन कॅमेरा (OIS सह), 8MP सेकंडरी कॅमेरा आणि 32MP सेल्फी कॅमेरा आहे. 5,500mAh बॅटरी 33W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. IP68 रेटिंग, इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर, ड्युअल स्टीरिओ स्पीकर्स आणि डॉल्बी अॅटमॉस सपोर्ट यामुळे हा फोन परिपूर्ण आहे..Amazon Diwali Sale : वॉशिंग मशीन, फ्रीज, मायक्रोवेव्हपर्यंत सगळं स्वस्त! सेलमध्ये 70% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स, सर्व पाहा एका क्लिकवर.कुठे खरेदी कराल?फ्लिपकार्टवर Ashleigh Blue, Dresden Blue, Orchid आणि Green रंगांमध्ये हा फोन उपलब्ध आहे. ही ऑफर मर्यादित काळासाठी आहे, त्यामुळे आजच खरेदी करा आणि दिवाळीचा आनंद डबल करा.FAQsWhat is the starting price of the Motorola G96 5G during the Diwali मोटोरोला G96 5G ची दिवाळी सेलमधील सुरुवातीची किंमत किती आहे?फ्लिपकार्टच्या दिवाळी सेलमध्ये मोटोरोला G96 5G ची सुरुवातीची किंमत 15,999 रुपये आहे, आणि एक्सचेंज ऑफरसह ती 12,000 रुपयांपर्यंत खाली येऊ शकते.What are the key features of the Motorola G96 5G?मोटोरोला G96 5G ची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?यात 6.67-इंच FHD+ डिस्प्ले, 5,500mAh बॅटरी, 50MP मेन कॅमेरा, 32MP सेल्फी कॅमेरा, स्नॅपड्रॅगन 7s Gen 2 प्रोसेसर आणि IP68 रेटिंग आहे.Which bank offers an additional discount on the Motorola G96 5G?मोटोरोला G96 5G वर कोणती बँक अतिरिक्त सवलत देते?SBI बँकेच्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डद्वारे खरेदी केल्यास 1,000 रुपयांची अतिरिक्त सवलत मिळते.Can I get the Motorola G96 5G in different colors?मोटोरोला G96 5G वेगवेगळ्या रंगांमध्ये उपलब्ध आहे का?होय, हा फोन Ashleigh Blue, Dresden Blue, Orchid आणि Green रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.What is the exchange offer for the Motorola G96 5G?मोटोरोला G96 5G साठी एक्सचेंज ऑफर काय आहे?जुन्या फोनच्या स्थितीनुसार 3,000 रुपयांपर्यंत एक्सचेंज सवलत मिळू शकते, ज्यामुळे किंमत 12,000 रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.