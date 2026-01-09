Flipkart Republic Day 2026 सेल या तारखेपासून होणार सुरु, आयफोनसह हे 5G फोन स्वस्तात करु शकाल खरेदी

Flipkart Republic Day Sale 2026 Announced : जर तुम्ही बऱ्याच दिवसांपासून नवीन फोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart त्यांच्या पहिल्या मोठ्या सेलची, Flipkart Republic Day 2026 ची तारीख जाहीर केली आहे. कंपनीच्या टीझरनुसार, हा मेगा सेल 17 जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार आहे. कंपनीने अद्याप हा सेल किती दिवसांसाठी असेल याबाबत माहिती दिलेली नाही. पण फ्लिपकार्टच्या वेबसाइट आणि मोबाईल अॅपवर प्रजासत्ताक दिनाच्या सेलसाठी एक समर्पित बॅनर देखील लाईव्ह करण्यात आला आहे. या सेलमध्ये केवळ मोबाईल फोनच नाही तर लॅपटॉप आणि इतर वस्तूंवर बंपर डिस्काउंट मिळणार आहे. .Plus आणि Black मेंबर्संना प्राधान्य कंपनीचे म्हणणे आहे की फ्लिपकार्ट प्लस आणि ब्लॅक सदस्यांना नियमित वापरकर्त्यांपूर्वी २४ तास आधी सेलमध्ये प्रवेश मिळेल. सेल दरम्यान, वापरकर्त्यांना फ्लिपकार्ट अॅक्सिस बँक क्रेडिट कार्डने केलेल्या खरेदीवर दररोज ५% पर्यंत कॅशबॅक मिळेल. बजाज फिनसर्व्ह इन्स्टा ईएमआय कार्ड वापरकर्त्यांना निवडक उत्पादनांवर ४०० रुपयांपर्यंत सूट देखील मिळेल..iPhone आणि Samsung फोनवर सूट ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मने अद्याप डील आणि अधिकृत ऑफर उघड केलेल्या नसल्या तरी, अहवालानुसार सेलमधील सर्वात मोठी सूट Apple च्या iPhone 16 आणि Samsung च्या Galaxy S25 वर डिस्काउंट असू शकते..बजेट आणि मिड-रेंज फोनवर डिस्काउंटया सेलमध्ये केवळ प्रीमियम स्मार्टफोनच नाही तर Poco आणि Realme सारख्या ब्रँडचे बजेट आणि मिडरेंज स्मार्टफोन देखील उपलब्ध असतील. Flipkart वर एक्सक्लुझिव्ह नथिंग स्मार्टफोन जसे की Phone (2a), Phone (3a) आणि CMF Phone (2) Pro वर देखील सर्वाक जास्त ऑफर्स मिळण्याची अपेक्षा आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.