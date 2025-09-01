Discount Offer : चक्क 12500 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळतोय 43 इंची LED Smart TV, कुठे सुरुय ऑफर एकदा बघाच

फ्लिपकार्टवर 43 इंचाचे एलईडी स्मार्ट टीव्ही 12,500 रुपयांपेक्षा कमी दरात उपलब्ध आहेत.शाओमी, टीसीएल, थॉमसन यांसारख्या ब्रँड्सवर 69% पर्यंत सवलत मिळते.स्मार्ट टीव्ही अँड्रॉइड, फायर, गुगल टीव्ही प्लॅटफॉर्मवर काम करतात..ऑनलाइन खरेदीला जास्त पसंत करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. फ्लिपकार्टवर लवकरच सुरू होणाऱ्या बिग बिलियन डेज सेलपूर्वीच 43 इंचाच्या स्मार्ट एलईडी टीव्हींवर जबरदस्त सवलतींचा पाऊस पडला आहे. आता तुम्ही फक्त 12,500 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत फिलिप्स, टीसीएल, शाओमी, थॉमसन यासारख्या नामांकित ब्रँड्सचे स्मार्ट टीव्ही घरी आणू शकता. तब्बल 69% पर्यंत सूट देणाऱ्या या ऑफर्समुळे ग्राहकांमध्ये उत्साह आला आहे..फिलिप्स फ्रेमलेस टीव्ही34,999 रुपये किमतीचा हा 43 इंचाचा फुल एचडी स्मार्ट टीव्ही आता फक्त 20,999 रुपयांना उपलब्ध आहे. 40% सवलतीसह हा अँड्रॉइड टीव्ही उत्तम व्हिज्युअल अनुभव देतो.टीसीएल आयफॅल्कॉन4K रिझोल्यूशन असलेला टीसीएलचा हा स्मार्ट टीव्ही 50,999 वरून 19,999 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. 60% सवलत आणि गुगल टीव्ही प्लॅटफॉर्मसह येतो..Password Hack : तुमचा पासवर्ड लीक झालाय असं वाटतंय का? चुटकीसरशी माहिती करा एका क्लिकवर.शाओमी एफ सिरीजशाओमीचा 43 इंचाचा स्मार्ट टीव्ही 42,999 वरून 23,999 रुपयांपर्यंत स्वस्त झाला आहे. 44% सवलतीसह हा फायर टीव्ही प्लॅटफॉर्मवर आधारित टीव्ही स्टायलिश डिझाइन आणि उत्कृष्ट परफॉर्मन्स देतो.थॉमसन स्मार्ट टीव्हीJio TeleOS वर चालणारा हा टीव्ही 18,999 रुपयांना उपलब्ध आहे. 42% सवलत आणि 5400 रुपयांपर्यंत एक्सचेंज बोनससह हा पर्याय बजेटमध्ये बसतो.फॉक्स टीव्हीफक्त 12,499 रुपयांत 43 इंचाचा हा अँड्रॉइड स्मार्ट टीव्ही 69% सवलतीसह आणि 1 वर्षाच्या वॉरंटीसह उपलब्ध आहे..सुरू झाला फ्लिपकार्टचा Freedom Sale; स्मार्टफोनवर मिळतोय 60% पर्यंत बंपर डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर...FAQsWhich brands are offering Smart TVs under ₹12,500 on Flipkart?फ्लिपकार्टवर टीसीएल, थॉमसन, फॉक्स सारख्या ब्रँडचे स्मार्ट टीव्ही स्वस्तात उपलब्ध आहेत.Are these Smart TVs Android based?होय, बहुतेक टीव्ही अँड्रॉइड, गुगल टीव्ही किंवा फायर टीव्ही प्लॅटफॉर्मवर चालतात.What is the maximum discount available on these TVs?या टीव्हीवर ६९% पर्यंत सूट मिळू शकते.Is there any exchange offer available?होय, काही मॉडेल्सवर ५,४०० रुपयांपर्यंत एक्सचेंज बोनस मिळतो.Are these TVs available during Flipkart Big Billion Days sale?हो, पण बिग बिलियन डेज सेलपूर्वीही अनेक ऑफर्स सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.