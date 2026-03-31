Fridge Safety Tips : फ्रीजचा ब्लास्ट! उन्हाळ्यात अजिबात करू नका 'या' 4 चुका; नाहीतर बॉम्बसारखा फुटेल रेफ्रिजरेटर

कडक उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वी घरातील रेफ्रिजरेटर आपल्या सर्वांसाठी खूप महत्त्वाचे असते. दूध, भाज्या, पाणी आणि औषधं थंड ठेवण्यासाठी तो दिवस-रात्र काम करतो. पण बहुतेक लोकांना माहिती नाही की थोडासा निष्काळजीपणा हा फ्रिजला मृत्यू बनवू शकतो. छोटा आवाज, हळू थंड होणे किंवा मागे जास्त गरम होणे याकडे आपण दुर्लक्ष करतो आणि म्हणतो "चालतोय ना असुदे की मग" पण ही चूक महागात पडू शकते..पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेळेवर सर्व्हिसिंग. गाडीला जशी दरवर्षी सर्व्हिसिंग करतो, तसाच फ्रिजलाही वर्षातून एकदा तरी तपासून घ्या. आतली वायरिंग ढिली होणे, कंप्रेसरवर दाब वाढणे किंवा भाग झिजणे यामुळे एका क्षणात मोठा अपघात होऊ शकतो. सर्व्हिसिंग न केल्याने छोटी समस्या मोठी होऊन फ्रिज स्फोटक बनू शकतो..दुसरी गोष्ट आहे कूलंट गॅसची गळती. फ्रिज थंड करत नसेल आतून विचित्र वास येत असेल किंवा थंड होण्याची क्षमता अचानक कमी झाली असेल तर लगेच लक्ष द्या. कूलंट गळती झाली तर यंत्रणा जास्त गरम होते आणि गॅस व ठिणग्यांचे मिश्रण धोकादायक ठरू शकते. ही समस्या उद्या बघू असे म्हणू नका, ताबडतोब तज्ज्ञाला बोलवा.तिसरी गोष्ट म्हणजे स्वस्त जुगाड टाळणे. पैसे वाचवण्यासाठी स्थानिक किंवा कमी दर्जाचे स्पेअर पार्ट्स लावणे टाळा. हे भाग लवकर खराब होतात, जास्त गरम होतात आणि संपूर्ण फ्रिजची यंत्रणा बिघडवतात. आज वाटते पैसे वाचले, पण उद्या मोठे नुकसान आणि धोका वाढतो..चौथी आणि सर्वात सोपी गोष्ट म्हणजे स्मार्ट वापर. फ्रिजमधून जळल्याचा वास, असामान्य आवाज किंवा ठिणग्या दिसल्या तर तात्काळ प्लग काढून टाका. दररोज छोटे छोटे लक्ष द्या. दरवाजा व्यवस्थित बंद करा, आत जास्त सामान भरू नका आणि मागची जागा स्वच्छ ठेवा जेणेकरून हवा खेळती राहील.उन्हाळा येण्यापूर्वी फक्त थोडे लक्ष दिले तर तुमचा फ्रिज वर्षानुवर्षे सुरक्षित राहील आणि तुमच्या कुटुंबालाही धोका टळेल. निष्काळजीपणा टाळा, वेळेवर तपासणी करा आणि सुरक्षित राहा. एक छोटी काळजी तुमच्या घरात मोठा अपघात रोखू शकते.