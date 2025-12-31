तंत्रज्ञानाच्या जगात Apple ने नेहमीच नवे मानदंड घालून दिले आहेत. २०२५ हे वर्ष Apple साठी खास ठरले, कारण कंपनीने एकाच वर्षात 23 जुने प्रॉडक्ट अधिकृतपणे बंद करून नव्या, जास्त पावरफुल मॉडेल्सना स्थान दिले. आयफोन, आयपॅड, मॅकबुक, ऍपल वॉच आणि अॅक्सेसरीज अशा विविध श्रेणींमध्ये हे बदल झाले. हे बदल का झाले? कारण Apple ने जुनी मॉडेल्स मार्केटमधून काढून टाकले, जेणेकरून नवे चिप्स (जसे M5) आणि AI सुविधा असलेली डिव्हाइसेस ग्राहकांना मिळतील. जर तुम्ही Apple चा चाहता असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे..कारण याचा परिणाम तुमच्या डिव्हाइसच्या अपग्रेड, रिसेल व्हॅल्यू आणि सॉफ्टवेअर सपोर्टवर होईल.आयफोनआयफोनमध्ये मोठे बदलApple च्या आयफोन लाइनअपमध्ये सर्वाधिक बदल झाले. जुने मॉडेल्स बंद करून नवे iPhone 17 सिरीज आणली गेलीiPhone 16 Pro Max ची जागा iPhone 17 Pro Max ने घेतली. नव्या AI कॅमेरा आणि बॅटरी मॅनेजमेंटसह.iPhone 16 Pro आता iPhone 17 Pro ने रिप्लेस केले.iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Plus, iPhone 14 ही मॉडेल्स पूर्णपणे बंद केले.iPhone SE ची जागा iPhone 16e ने घेतली – हे बजेट आयफोन चाहत्यांसाठी चांगली बातमी आहेया बदलांमुळे जुने आयफोन आता Apple स्टोअरमध्ये मिळणार नाहीत. पण नवे मॉडेल्स जलद प्रोसेसर, उत्तम कॅमेरा आणि लांब सॉफ्टवेअर सपोर्ट देतात. जर तुमच्याकडे जुना आयफोन असेल, तर आता विकून नवे घेणे फायदेशीर ठरेल रिसेल व्हॅल्यू अजून चांगली मिळेल.Viral Video : बॉम्बसारखा फुटला मोटोरोलाचा मोबाईल; जीन्सच्या खिशातच झाला स्फोट, पुढे जे झालं...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.आयपॅड आणि ऍपल वॉच अपडेट्सiPad Pro (M4 चिप) आता M5 चिप वाले नवे मॉडेल आले.iPad Air (M2) ची जागा M3 ने, आणि iPad 10 ची A16 चिप वालेने घेतली.ऍपल वॉचमध्ये Ultra 2 ची Ultra 3, Series 10 ची Series 11, आणि SE 2 ची SE 3 ने रिप्लेसमेंट केले.नवे आयपॅड्स फास्ट काम करतात, बॅटरी जास्त टिकते आणि क्रिएटिव्ह कामांसाठी उत्तम आहे. तर ऍपल वॉचमध्ये नवे हेल्थ फीचर्स आणि सेन्सर्स आले, जे फिटनेस ट्रॅकिंग आणखी अचूक करतात..Alcohol Tree : ऐकू ते नवलच! 'या' 3 झाडांपासून बनते दारू...लाखो लोकांना आजही नाही माहिती.मॅकबुक आणि अॅक्सेसरीजMac Studio (M2) ची जागा M4 Max/M3 Ultra ने घेतली.MacBook Pro 14-inch (M4) आता M5, MacBook Air (M3/M2) ची M4 ने रिप्लेस केले.अॅक्सेसरीजमध्ये AirPods Pro 2 ची Pro 3, Vision Pro (M2) ची M5, MagSafe Charger आणि Lightning केबल्स बंद केले.नवे मॅकबुक प्रोफेशनल्ससाठी परफेक्ट आहेत. जलद ग्राफिक्स, AI वर्क आणि मोठी बॅटरी लाइफ आहे. तर AirPods आणि Vision Pro मध्ये नॉइज कॅन्सेलेशन आणि स्पेशल ऑडिओ सुधारले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.