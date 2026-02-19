Robo Dogs : गलगोटियास प्रकरणात असलेले रोबोडॉग म्हणजे काय आहे? भारतात नेमका कसा होऊ शकतो वापर? वाचा सविस्तर

नवी दिल्लीत पार पडलेल्या 'India AI Impact Summit 2026' मध्ये गलगोटियास विद्यापीठाने 'ओरियन' नावाचा एक रोबोडॉग प्रदर्शित केला होता. विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींनी हा रोबो त्यांच्या स्वतःच्या 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'ने विकसित केल्याचा दावा केला होता. मात्र सोशल मीडियावरील तंत्रज्ञान प्रेमींनी तो रोबो प्रत्यक्षात चीनच्या 'युनिट्री रोबोटिक्स' कंपनीचे Unitree Go2 हे मॉडेल असल्याचे ओळखले. परदेशी तंत्रज्ञानाला स्वदेशी म्हणून सादर केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आणि सरकारने या विद्यापीठाचा स्टॉल तात्काळ हटवून त्यांची हकालपट्टी केली.भारताच्या संरक्षण रणनीतीसाठी रोबोडॉगचे महत्त्ववादाच्या पलीकडे पाहता भारताच्या कठीण भौगोलिक सीमांचे रक्षण करण्यासाठी हे रोबोडॉग अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हे रोबो पायऱ्या चढणे, डोंगराळ भाग, बर्फाळ प्रदेश आणि वाळवंट अशा ठिकाणी सहज हालचाल करू शकतात जिथे चाकांचे रोबो निकामी ठरतात. -४०°C ते ५५°C तापमानात काम करण्याची क्षमता असलेले हे रोबो मानवी सैनिकांचा जीव धोक्यात न घालता जास्त जोखीम असलेल्या भागात Surveillance करू शकतात. यामुळे प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळी किंवा दहशतवाद्यांविरोधातील मोहिमेत जीवितहानी कमी होण्यास मदत होईल..Smart Shoes : लहान मुलांच्या किडनॅपिंगला आळा? बाजारात आले स्मार्ट शूज; घराबाहेर पडताच मोबाईलवर अलर्ट! पाहा कुठून खरेदी कराल.तांत्रिक क्षमता आणि उपयोगभारतीय लष्कराने वापरलेले हे रोबो ज्यांना MULE (Multi Utility Legged Equipment) असे म्हटले जाते अनेक आधुनिक वैशिष्ट्यांनी सज्ज आहेत. यामध्ये ३६० डिग्री थर्मल कॅमेरे आणि सेन्सर्स असतात जे अंधारातही शत्रूचा शोध घेऊ शकतात. हे रोबो साधारण १५ किलो वजनाचे सामान किंवा छोटी शस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम आहेत. रिमोट कंट्रोलच्या साहाय्याने १० किमी अंतरावरूनही ते ऑपरेट केले जाऊ शकतात ज्यामुळे सीमेवर चोख पाळत ठेवणे सोपे झाले आहे..Pranet Khetan : 17 वर्षांच्या प्रणेतचा चमत्कार! 2 हजार रुपयांत पॅरालिसिसच्या रुग्णांना दिला नवा आवाज, काय आहे हे तंत्रज्ञान?.भारतीय संरक्षण दलांमधील वापरभारतीय लष्कराने (Indian Army) आधुनिक युद्धनीतीचा भाग म्हणून या रोबोडॉग्सची पहिली तुकडी तैनात करण्यास सुरुवात केली आहे. २०२६ च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये या रायफल माउंटेड रोबोडॉग्सचे दर्शन जगाला घडले आहे. सध्या लष्कराने सुमारे १०० 'म्यूल' (MULE) रोबोची ऑर्डर दिली असून जैसलमेर आणि लडाख सारख्या संवेदनशील सीमावर्ती भागात त्यांचे प्रशिक्षण व चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत. 'संजय' (Sanjay) नावाचा रोबोडॉग सध्या भारतीय सैन्याच्या ताफ्यात विशेषतः बॉम्ब शोधण्यासाठी आणि सर्वेलन्ससाठी वापरला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.