विज्ञान-तंत्र

GeoSpy AI: नवीन एआय! फोटो कुठे काढला, त्याची माहिती देणार! गोपनियतेबद्दल जगभरातून शंका

GeoSpy AI Privacy Alert How Artificial Intelligence Identifies Locations from Simple Photos Without GPS: हे एआय प्लॅटफॉर्म कोणत्याही तांत्रिक डेटाशिवाय केवळ फोटोमध्ये दिसणाऱ्या दृश्य भागाचे विश्लेषण करून तो फोटो नेमका कुठे काढला आहे, याचा अचूक अंदाज लावू शकते.
GeoSpy AI

GeoSpy AI

esakal

संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्लीः सोशल मीडियावर फोटो शेअर करणं किती धोक्याचं ठरु शकतं, याबद्दल जगभरात चिंता व्यक्त केली जातेय. GeoSpy AI या नवीन आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्ममुळे संबंधित फोटो कुठल्या लोकेशनचा आहे, ही माहिती कळू शकते.

Loading content, please wait...
america
artificial intelligence
photo

Related Stories

No stories found.