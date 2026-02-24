GeoSpy AI: नवीन एआय! फोटो कुठे काढला, त्याची माहिती देणार! गोपनियतेबद्दल जगभरातून शंका

नवी दिल्लीः सोशल मीडियावर फोटो शेअर करणं किती धोक्याचं ठरु शकतं, याबद्दल जगभरात चिंता व्यक्त केली जातेय. GeoSpy AI या नवीन आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्ममुळे संबंधित फोटो कुठल्या लोकेशनचा आहे, ही माहिती कळू शकते..सामान्यतः फोटोंमधील लोकेशन शोधण्यासाठी त्यातील लपवलेल्या 'मेटाडेटा'चा वापर केला जातो, परंतु GeoSpy AI हे तंत्रज्ञान त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. हे एआय प्लॅटफॉर्म कोणत्याही तांत्रिक डेटाशिवाय केवळ फोटोमध्ये दिसणाऱ्या दृश्य भागाचे विश्लेषण करून तो फोटो नेमका कुठे काढला आहे, याचा अचूक अंदाज लावू शकते. यामुळे जगभरात याची चर्चा आहे..T20 World Cup Tickets: उपांत्य फेरी, अंतिम फेरीच्या तिकिटांच्या विक्रीला सुरुवात; मुंबईत होणाऱ्या सामन्याचे तिकीट कुठे खरेदी कराल?.फोटोंवरुन लोकेशन कसं शोधतं?फोटोमध्ये दिसणाऱ्या इमारतींची रचना, रस्त्यांची मांडणी, झाडेझुडपे, माहिती फलक आणि अगदी शहरी डिझाइनचे नमुने यांसारख्या संकेतांचा सखोल अभ्यास हे एआय करतं. फोटोमध्ये दिसणाऱ्या माहितीची तुलना जगातील अफाट अशा व्हिज्युअल डेटासेटशी केली जाते, ज्यामुळे फोटोला जीपीएस टॅग नसला तरीही त्याचे भौगोलिक स्थान शोधणे शक्य होते.यात गंभीर बाब म्हणजे, तुम्ही तुमच्या घराच्या बाल्कनीत किंवा घराबाहेर काढलेला एक साधा सेल्फीसुद्धा तुमचे घरचे लोकेशन जगासमोर उघड करू शकतो. अनेक वापरकर्ते मोबाईलमधील लोकेशन सर्व्हिसेस बंद करून आपण सुरक्षित आहोत असा जो समज बाळगून आहेत, त्या समजाला GeoSpy AI ने मोठे आव्हान दिल्याचं 'AI Post' च्या संस्थापिका पूनम सोनी सांगितलं..चिंता वाढवणारी बातमी! भारताचा स्टार फलंदाज तातडीने संघाची साथ सोडून घरी परतला; आज सरावालाही नाही आला, कारण... .संशोधन प्रत्यक्ष वापरातमहत्त्वाची बाब म्हणजे, हे तंत्रज्ञान केवळ संशोधनापुरते मर्यादित नाही. तर ते प्रत्यक्ष वापरात आलेले आहे. अमेरिकेतील मियामी-डेडे शेरीफ कार्यालय आणि लॉस एंजेलिस पोलीस विभाग यांसारख्या नामांकित तपास यंत्रणा गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी या AI प्रणालीचा वापर करत असल्याचे समजते. विशेषतः ज्या प्रकरणांमध्ये केवळ फोटोच तपासाचा एकमेव दुवा असतात, तिथे हे तंत्रज्ञान लोकेशन शोधण्याची प्रक्रिया अत्यंत वेगवान करते..तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे फॉर्म भरून आम्हाला नक्कीच सांगा.इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.