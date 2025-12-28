Electricity Bill Saving Tips : थंडीत गीझरमुळे लाईटबिल वाढलय का? 'या' भन्नाट ट्रिकने वाचतील तुमचे पैसे अन् मिळेल हवं तितकं गरम पाणी

हिवाळा आला की घरात गरम पाण्याची गरज वाढते. अंघोळ, भांडी धुणे किंवा कपडे धुण्यासाठी गीझर हा सर्वांच्या घरी आवश्यक बनतो. पण याच गीझरमुळे वीज बिल अचानक दुप्पट तिप्पट होऊन अनेकांना धक्का बसतो. "गीझर चालू ठेवल्याने बिल एवढे का वाढते?" असा प्रश्न अनेकांना पडतो. पण चिंता करू नका. काही सोप्या आणि स्मार्ट टिप्स वापरून तुम्ही गीझरचा वापर करूनही वीज बिल मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकता. यामुळे पैसे वाचतीलच, पण पर्यावरणालाही फायदा होईल..टीप 1सर्वात महत्त्वाची टिप म्हणजे गीझरचे तापमान योग्य सेट करणे. तज्ज्ञांच्या मते, थर्मोस्टॅट 50 ते 55 डिग्री सेल्सिअसवर ठेवा. यापेक्षा जास्त तापमान सेट केले की गीझर जास्त वीज खर्च करतो. कमी तापमानातही पाणी पुरेसे गरम होते आणि वीजेची बचत होते.टीप 2 जर तुम्ही नवीन गीझर घेणार असाल, तर बीईई 5-स्टार रेटिंग वाले निवडा. असे गीझर प्रगत तंत्रज्ञानाने बनलेले असतात, ज्यामुळे वीज वापर कमी होतो आणि बिलात मोठी कपात होते..National Food : भारताचे राष्ट्रीय जेवण काय आहे? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर.टीप 3आजकाल स्मार्ट गीझर आणि स्मार्ट प्लग बाजारात उपलब्ध आहेत. स्मार्ट गीझर मोबाइलवरून नियंत्रित करता येतो. वायफाय, ऑटो कट-ऑफ आणि शेड्यूलिंगसारखी फीचर्स असतात. गरज नसताना गीझर आपोआप बंद होतो. जुना गीझर असल्यास स्मार्ट प्लग लावा याने टाइमर सेट करून फक्त आवश्यक वेळेत गीझर चालवा..Google Search : 2025 वर्षांत गुगलवर सर्च झाल्या 'या' 10 अत्यंत भयानक गोष्टी; धक्कादायक माहिती बाहेर आल्याने जग हादरलंय.ही एक नोट नेहमी लक्षात ठेवा : गीझर सतत चालू ठेवू नका, फक्त गरजेच्या 15-20 मिनिटे आधी चालू करा. वापर झाल्यावर बंद करा आणि प्लग काढा. पाईप्स इन्सुलेट करा जेणेकरून उष्णता कमी होणार नाही.या स्मार्ट टिप्स फॉलो केल्यास तुमचे वीज बिल 20-30 टक्के कमी होईल. हिवाळ्यात गरम पाण्याचा आनंद घ्या, पण पैसे वाचवायला विसरू नका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.