Global Tech & Banking Outages: जगातील महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत तांत्रिक बिघाडाचे सत्र सुरूच असून, एकापाठोपाठ एक यंत्रणा कोलमडल्याच्या घटना समोर येत आहेत. अवघ्या एका आठवड्याच्या आत अमेरिकेत घडलेली ही तिसरी मोठी तांत्रिक दुर्घटना आहे. याआधी मायक्रोसॉफ्टचे सर्व्हर डाऊन होणे आणि त्यानंतर विमानसेवेचा खोळंबा झाल्यानंतर, आता अमेरिकेतील अनेक नामवंत बँकांचे कामकाज ठप्प झाले आहे.बँक ऑफ अमेरिका, चेज (Chase), जेपी मॉर्गन (JPMorgan), यूएस बँक, वेल्स फार्गो (Wells Fargo) आणि झेला (Zelle) यांसारख्या प्रमुख बँकांच्या ग्राहकांना आपल्या ऑनलाइन बँकिंग खात्यांमध्ये प्रवेश (Access) करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..बँकिंग सेवांवर कसा झाला परिणाम?आउटेज (Outage) ट्रॅक करणाऱ्या 'डाऊनडिटेक्टर' (Downdetector) या वेबसाइटनुसार, हजारो युजर्सनी बँकिंग सेवा विस्कळीत झाल्याची तक्रार नोंदवली आहे. ग्राहकांना ऑनलाइन पैसे पाठवणे, खात्याची शिल्लक तपासणे तसेच डिजिटल ट्रान्झॅक्शन पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत. सोशल मीडियावर अनेक ग्राहकांनी स्क्रीनशॉट शेअर केले असून, त्यात "सध्या काही बँकिंग सेवा उपलब्ध नाहीत आणि बँक ती दुरुस्त करण्याचे काम करत आहे," असा एरर मेसेज येत असल्याचे दिसून आले आहे..Outlook ३६ तास ठप्प, आता Microsoft देणार भरपाई; कोणत्या युजर्सना मिळणार पैसे? .चेज बँकेने स्पष्ट केली नेमकी बाजूअचानक बँकिंग सेवा ठप्प झाल्यामुळे सोशल मीडियावर युजर्सनी मोठा सायबर हल्ला (Cyber Attack) झाल्याची भीती व्यक्त केली होती. मात्र, चेज बँकेने हे वृत्त फेटाळून लावले आहे. बँकेच्या प्रवक्त्यांनी सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे कि, ही समस्या कोणत्याही सायबर हल्ल्यामुळे नाही, तर एका अंतर्गत तांत्रिक बिघाडा (Technical Bug) मुळे निर्माण झाली आहे. तांत्रिक समस्येमुळे काही ट्रान्झॅक्शन पूर्ण होण्यासाठी नेहमीपेक्षा जास्त वेळ लागत असून, बँक यंत्रणा ही समस्या लवकरात लवकर दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे..आठवडभरात घडलेल्या तीन मोठ्या तांत्रिक घटनामायक्रोसॉफ्ट आउटेज: याआधी जगभरात मायक्रोसॉफ्टच्या सेवा कोलमडल्या होत्या. मायक्रोसॉफ्ट आउटलुक आणि टीम्सने काम बंद केल्याने भारत आणि अमेरिकेसह जगभरातील कामकाज विस्कळीत झाले होते. कंपनीने अपग्रेडेशनदरम्यान तांत्रिक बिघाड झाल्याचे स्पष्ट केले होते.एअरलाइन्सचे उड्डाण रद्द: मायक्रोसॉफ्टच्या संकटानंतर अमेरिकेतील विमान कंपन्यांच्या कम्युनिकेशन्स सिस्टीममध्ये बिघाड झाला, ज्यामुळे काही काळ सर्व टेकऑफ आणि विमानांची उड्डाणे रोखावी लागली होती.बँकिंग सिस्टीम डाऊन: आणि आता ताज्या घटनेत, तांत्रिक बगमुळे अमेरिकेच्या बँकिंग क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे.सतत घडणाऱ्या अशा तांत्रिक बिघाडांमुळे डिजिटल व्यवहारांच्या सुरक्षिततेवर आणि यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Microsoft च्या सेवा ३६ तास ठप्प, आता हॅकर्सचा धोका; वापरकर्त्यांना २४ तासांसाठी इशारा... तुमच्यासोबतही असं घडू शकतं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.