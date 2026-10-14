GMRT Telescope : विश्वाच्या गर्भातून आला 8 अब्ज वर्षांपूर्वीचा क्षीण संदेश! भारतीय शास्त्रज्ञांनी उलगडले ताऱ्यांच्या जन्माचे रहस्य, 9 अब्ज वर्षांपूर्वी आकाशगंगांमध्ये काय घडत होते?

पुणे : आपल्या विश्वात अब्जावधी वर्षांपूर्वी तारे झपाट्याने जन्माला येत होते, पण आता ताऱ्यांच्या निर्मितीचा हा वेग का मंदावला? खगोलशास्त्रातील या एका मोठ्या रहस्याचा उलगडा भारतीय शास्त्रज्ञांनी केला (Indian scientists discover ancient galaxy secrets) आहे. .पुण्याजवळील खोडद येथील ‘महाकाय मीटर-तरंग रेडिओ दुर्बिणी’च्या (जीएमआरटी) मदतीने त्यांनी तब्बल आठ ते नऊ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या आकाशगंगांमधून आलेला एक अत्यंत क्षीण रेडिओ संदेश अचूकपणे पकडला आहे. या ऐतिहासिक कामगिरीमुळे विश्वाच्या उत्क्रांतीवर नवा प्रकाश पडला आहे. काय आहे हा शोध? साधारणतः आठ-नऊ अब्ज वर्षांपूर्वी आकाशगंगांमध्ये तारे बनण्याची प्रक्रिया खूप वेगाने सुरू होती..विश्वाच्या रहस्याचा शास्त्रज्ञांकडून उलगडासंशोधकांची निरीक्षणे आजच्या दीर्घिकांच्या तुलनेत सुरुवातीच्या दीर्घिकांमध्ये खूप जास्त प्रमाणात अणुरूपी वायू होता. त्यांचा तारा निर्मितीचा वेगही सध्याच्या दीर्घिकांच्या तुलनेत खूप जास्त होता. तारा निर्मितीच्या प्रक्रियेत दीर्घिका त्यांच्याकडील वायूचा खूप वेगाने वापर करतात. दीर्घिकांनी त्यांच्या सभोवतालच्या वातावरणातून आणखी वायू मिळवला नाही, तर त्यांच्याकडील तारा निर्मितीचे इंधन संपुष्टात येईल. गेल्या आठ अब्ज वर्षांत विश्वातील तारा निर्मितीचा वेग का कमी झाला, याचे सरळ स्पष्टीकरण यातून मिळते..Kas Plateau Flower Season 2026 Closure : महत्त्वाची बातमी! दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे जागतिक वारसा स्थळ 'कास पठार' पर्यटकांसाठी एक महिना आधीच बंद; प्रशासनाचा मोठा निर्णय.तारेनिर्मितीत ‘अणुरूपी हायड्रोजन’ नावाचा वायू इंधनासारखा काम करतो. त्याच्या प्रमाणावरच तारे जन्माला येण्याचा वेग अवलंबून असतो. खगोलशास्त्रज्ञांनी याच हायड्रोजन वायूने उत्सर्जित केलेला एक खास रेडिओ संदेश (एचआय २१ सेंमी सिग्नल) शोधून काढला आहे. हे संशोधन ‘द ॲस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स’च्या खंड १००९ मध्ये प्रकाशित झाले आहे..हा अत्यंत क्षीण सिग्नल शोधण्यासाठी, आम्ही जीएमआरटीचा वापर करून सुमारे १० हजार दीर्घिकांचे एचआय २१ सेंमी सिग्नल एकत्रित केले आणि दीर्घिकांमधील सरासरी अणुरूपी हायड्रोजनचे प्रमाण मोजले.-बलप्रीत कौर, लेखिका, पीएच.डी. संशोधक, आयुका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.