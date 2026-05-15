Google Storage Policy 2026 : गुगलचा मोठा निर्णय! 15GB फ्री स्टोरेजचा नियम बदलला; आता मिळणार 'एवढं' स्टोरेज

गुगलने आपल्या मोफत स्टोरेजच्या पॉलिसीमध्ये मोठा बदल केला आहे. आता नवीन गुगल अकाऊंट तयार केल्यावर वापरकर्त्यांना फक्त 5GB स्टोरेज मिळणार आहे. पूर्वी मिळणारे 15GB स्टोरेज आता फोन नंबर अॅड केल्यानंतरच उपलब्ध होईल. हा बदल गुपचूप सुरू झाला असून अनेक वापरकर्ते आश्चर्यचकित झाले आहेत..नवीन अकाऊंटला काय मिळेल?नवीन गुगल अकाउंट बनवताना एका वापरकर्त्याला नोटिफिकेशन आले. त्यात स्पष्ट म्हटले होते, “तुमच्या खात्यात 5GB स्टोरेज समाविष्ट आहे. गुगल फोटोज, ड्राइव्ह आणि gmail मध्ये फोन नंबर जोडून जास्त स्टोरेज मिळवा.” यामुळे आता 15GB मोफत मिळवण्यासाठी फोन नंबर वेरिफाय करणे गरजेचे झाले आहे.पूर्वी काय होता नियम?गेल्या अनेक वर्षांपासून नवीन गुगल खाते तयार केल्यावर Gmail, ड्राइव्ह आणि फोटोजसाठी 15GB मोफत स्टोरेज मिळत असे. गुगलची ही मर्यादा इतर कंपन्यांच्या तुलनेत खूप जास्त होती. त्यामुळे लाखो भारतीयांसह जगभरातील वापरकर्त्यांना सोयीचे वाटत होते. आता हा जुना नियम बदलल्याने अनेकांना धक्का बसला आहे..Instagram ने लॉन्च केलं 'Instants' फीचर; आता क्षणात गायब होणार प्रायवेट फोटो, Snapchat ला मोठी टक्कर, कसं वापरायचं पाहा.फोन नंबर कसा जोडावा?गुगल खाते बनवताना मोबाइल नंबर verify करण्याची प्रक्रिया आधीपासूनच असते. ओटीपी टाकून नंबर जोडला जाते. काही वेळा जुने आयडी टाकूनही काम होते, पण आता 15 GB साठी हे अनिवार्य झाले आहे. फोन नंबर न जोडता खाते वापरता येईल, पण स्टोरेज फक्त 5GB रहील.बायपास करण्याचे मार्गअँड्रॉइड अथॉरिटीच्या अहवालानुसार, ज्यांच्याकडे दोन किंवा जास्तीचे सिम कार्ड आहेत ते वेगवेगळ्या नंबरने खाते बनवून जास्त स्टोरेज मिळवू शकतात. अशा प्रकारे नवीन नियमाला बगल देणे शक्य आहे. मात्र हे कायमस्वरूपी उपाय नसू शकतात..ChatGPT ने एका रात्रीत बनवून टाकलं करोडपती! केली 631 अब्ज रुपयांची कमाई, काय होती ट्रिक? पाहा.का बदलला गुगलचा निर्णय?गुगलच्या सर्व्हरवर वाढत्या डेटामुळे हा बदल करण्यात आला असावा. अँड्रॉइड स्मार्टफोन वापरणारे बहुसंख्य भारतीय गुगल सेवांवर अवलंबून आहेत. Gmail, फोटोज, डॉक्युमेंट्ससाठी दररोज लाखो फाइल्स अपलोड होतात. त्यामुळे स्टोरेज व्यवस्थापन करणे गुगलसाठी गरजेचे झाले आहे.काय करावे वापरकर्त्यांनी?नवीन खाते बनवताना लगेच फोन नंबर जोडा. जुने अकाऊंट असल्यास स्टोरेज तपासा आणि गरजेनुसार Google One प्लॅन घ्या. फोटो आणि फाइल्स नियमित क्लीन करा. हा बदल तुमच्या डिजिटल जीवनात छोटासा बदल घडवू शकतो पण सावधगिरीने वापर केल्यास काहीही अडचण येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.