Google Chrome युजर्ससाठी धोक्याची घंटा; हॅकर्स करू शकतात बँक खाते खाली! CERT-In कडून मोठा अलर्ट...

Google Chrome Security Alert: आजच्या डिजिटल युगात गुगल क्रोम (Google Chrome) हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. इंटरनेटवर कोणतीही माहिती शोधणे असो, ईमेल चेक करणे असो किंवा ऑनलाइन बँकिंगचे व्यवहार करणे असो, कोट्यवधी लोक क्रोमचा वापर करतात. पण, ज्या ब्राउझरवर आपण आपल्या सर्व वैयक्तिक माहिती आणि खात्यांचा ताबा देतो, त्याच ब्राउझरमध्ये आढळलेली एक तांत्रिक त्रुटी तुमच्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. भारताची प्रमुख सायबर सुरक्षा संस्था असलेल्या 'CERT-In' ने गुगल क्रोम युजर्ससाठी सुरक्षेच्या कारणास्तव एक अत्यंत महत्त्वाचा इशारा जारी केला आहे. या सुरक्षा धोक्यामागील कारणे आणि तुमचा ब्राउझर कसा सुरक्षित ठेवावा, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .ब्राउझरमधील त्रुटी कशी बनू शकते सायबर हल्ल्याचे कारण?सुरक्षा यंत्रणांच्या अहवालानुसार, गुगल क्रोमच्या सिस्टीममध्ये काही तांत्रिक दुवे (Technical Vulnerabilities) आढळून आले आहेत. या कमतरतेचा गैरफायदा घेऊन हॅकर्स किंवा सायबर गुन्हेगार थेट तुमच्या डिव्हाइस आणि वैयक्तिक डेटापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू शकतात.मेमरी मॅनेजमेंट आणि जावास्क्रिप्ट त्रुटी: क्रोमच्या मेमरी मॅनेजमेंट किंवा जावास्क्रिप्ट (JavaScript) प्रोसेसिंगमधील तांत्रिक दोषांमुळे सायबर हल्लेखोर ब्राउझरमध्ये अनधिकृत कोड कार्यान्वित करू शकतात.डेटा चोरीचा धोका: या त्रुटींमुळे हॅकर्स सुरक्षेचे सर्व नियम ओलांडून तुमचा संवेदनशील डेटा मिळवू शकतात. परिणामी, तुमचे ईमेल, ऑनलाइन बँकिंग आणि इतर महत्त्वाची सोशल मीडिया खाती धोक्यात येऊ शकतात..'GoogleBook' AI लॅपटॉप लाँच! 2.8K OLED स्क्रीन अन् 14 तासांची बॅटरी; पाहा किंमत आणि फीचर्स....सिस्टम सुरक्षिततेला धोका: हा धोका फक्त ब्राउझिंग पुरता मर्यादित राहत नाही, तर हल्लेखोर तुमच्या संपूर्ण कॉम्प्युटर किंवा डिव्हाइसवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. गुगलने नवीन अपडेट्सच्या माध्यमातून पीडीएफ, नेटवर्किंग, एसव्हीजी ग्राफिक्स (SVG Graphics) आणि मीडिया कंपोनेंट्समधील अनेक गंभीर त्रुटी दूर केल्या आहेत.गुगल क्रोम युजर्सनी काय काळजी घ्यावी?अशा सायबर धोक्यांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी गुगलने ऑक्टोबर महिन्यात महत्त्वाचे सिक्युरिटी अपडेट्स जारी केले आहेत. जर तुम्हाला तुमचा डिव्हाइस आणि पर्सनल डेटा सुरक्षित ठेवायचा असेल, तर ब्राउझर तात्काळ अपडेट करणे अत्यंत गरजेचे आहे..गुगल क्रोम ब्राऊझर अपडेट कसा करावा?तुमच्या ब्राउझरची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी खालील सोप्या स्टेप्स फॉलो करा-- सर्वात आधी तुमच्या कॉम्प्युटर किंवा लॅपटॉपवर Google Chrome ब्राउझर उघडा.उजव्या बाजूला वरच्या कोपऱ्यात असलेल्या तीन डॉट्स (Menu) वर क्लिक करा.- त्यानंतर 'Help' (मदत) पर्यायावर जा आणि 'About Google Chrome' हा पर्याय निवडा.- असे केल्यावर ब्राउझर आपोआप नवीन अपडेट्स आहेत का ते तपास (Check for updates) करेल..- जर नवीन अपडेट उपलब्ध असेल, तर ते आपोआप डाउनलोड होण्यास सुरुवात होईल.- अपडेट इन्स्टॉल झाल्यानंतर ब्राउझर एकदा बंद करून पुन्हा सुरू (Relaunch) करा.- गुगलतर्फे हे अपडेट्स टप्प्याटप्प्याने लागू केले जातात. त्यामुळे तुमच्या ब्राउझरमध्ये नवीन व्हर्जन लगेच दिसत नसेल, तर काही वेळाने पुन्हा तपासून पाहू शकता..Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.