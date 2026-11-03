Google Dreambeans App: गुगलने लाँच केले 'ड्रीम्बीन्स'ॲप! Gmail अन् Photo वापरून स्वतःच तयार करणार युनिक AI स्टोरीज...   

Dreambeans App: टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी गुगलने (Google) भारतीय युजर्ससाठी एक अत्यंत नाविन्यपूर्ण आणि एक्सपेरिमेंटल एआय (AI) ॲप लाँच केले आहे. 'ड्रीम्बीन्स' (Dreambeans) असे नाव असलेल्या या नव्या ॲपची घोषणा नुकतीच करण्यात आली असून, हे ॲप १८ वर्षे किंवा त्याहून जास्त वयाच्या युजर्ससाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. गुगलच्या या नव्या तंत्रज्ञानामुळे युजर्सना आता सोशल मीडिया फीड स्क्रोल करण्याची किंवा वारंवार प्रॉम्प्ट देण्याची गरज पडणार नाही, तर हे ॲप स्वतः युजर्सच्या आवडीनिवडीनुसार रोज नवीन आणि वैयक्तिकृत (Personalized) कथा तयार करेल..काय आहे गुगलचे 'ड्रीम्बीन्स' ॲप?सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, 'ड्रीम्बीन्स' हे गुगल लॅब्सद्वारे विकसित केलेले एक एआय-पावर्ड पर्सनल स्टोरी फीड ॲप आहे. हे ॲप युजर्सच्या परवानगीने त्यांच्या फोनमधील विविध गुगल सेवांचा डेटा एकत्र करते आणि त्याआधारे आकर्षक व्हिज्युअल स्टोरीज जनरेट करते. यामध्ये प्रामुख्याने खालील सेवांचा डेटा वापरला जातो-जीमेल (Gmail)गुगल कॅलेंडर (Google Calendar)गुगल फोटोज (Google Photos)गुगल सर्च (Google Search)जेमिनी (Gemini) आणि युट्यूब (YouTube).Google Chrome युजर्ससाठी धोक्याची घंटा; हॅकर्स करू शकतात बँक खाते खाली! CERT-In कडून मोठा अलर्ट....या सर्व प्लॅटफॉर्म्सवरून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे ॲप युजर्सच्या आवडीच्या जागा, कला आणि हस्तकला, जवळ घडणारे महत्त्वाचे कार्यक्रम तसेच दैनंदिन आयुष्यातील आवश्यक आठवणी किंवा रिमाइंडर्स यांवर आधारित गोष्टी तयार करते. युजर्स यातील कोणतीही स्टोरी ओपन करून सविस्तर माहिती मिळवू शकतात. तसेच या स्टोरीज बुकमार्क करणे किंवा मित्र-परिवारासोबत शेअर करणे देखील शक्य आहे..गुगलच्या 'विओ' (Veo) एआय मॉडेलची जादूया नवीन ॲपचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये गुगलच्या प्रगत 'Veo' AI व्हिडिओ जनरेशन मॉडेलचा वापर करण्यात आला आहे. या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे स्टोरीजमध्ये वापरण्यात आलेले साधे फोटो किंवा चित्रे थेट एनिमेट (हालचाल करणारे) होतात, ज्यामुळे युजर्सचा अनुभव अधिक आकर्षक बनतो. गुगल सध्या या ॲपवर युजर्सकडून फीडबॅक घेत आहे, जेणेकरून भविष्यात या स्टोरीजची गुणवत्ता आणखी सुधारता येईल..'GoogleBook' AI लॅपटॉप लाँच! 2.8K OLED स्क्रीन अन् 14 तासांची बॅटरी; पाहा किंमत आणि फीचर्स....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.