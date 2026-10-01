Googleचा नवा AI ‘Gemini 4 Argon’ लॉन्च; कोडिंगपासून सायबरसुरक्षेपर्यंत करणार मदत, जाणून घ्या किंमत

AIच्या क्षेत्रात Googleने पुन्हा एक मोठी झेप घेतली आहे. Gemini 4 Argon असं या मॉडेलचं नाव असून, कठीण आणि मोठी कामं समजून घेऊन ती पूर्ण करण्यासाठी ते तयार करण्यात आलं आहे. कोडिंग, सायबरसुरक्षा आणि ऑफिसमधील वेगवेगळ्या कामांसाठी हे मॉडेल उपयोगी ठरू शकतं. .Gemini 4 Argon मध्ये काय खास?Googleच्या माहितीनुसार, Gemini 4 Argon हे डीप रिझनिंग म्हणजेच एखाद्या गुंतागुंतीच्या विषयावर सखोल विचार करून काम करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. कोडिंग, तांत्रिक कामे आणि विविध प्रकारच्या प्रोफेशनल टास्कमध्ये हे मॉडेल उपयोगी ठरू शकते.या मॉडेलची सर्वात चर्चेत असलेली क्षमता म्हणजे १ दशलक्ष टोकन्सपर्यंत आउटपुट देण्याची क्षमता. त्यामुळे मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या कामांवर एकाच वेळी अधिक माहितीवर प्रक्रिया करणे शक्य होऊ शकते..Googleने कोडिंग, मल्टिमोडल समज आणि रिझनिंगमध्येही सुधारणा केल्याचे सांगितले आहे. विविध थर्ड-पार्टी बेंचमार्कमध्येही Argonने कोडिंग, फायनान्स आणि सायबरसुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांत चांगली कामगिरी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, वेगवेगळ्या चाचण्यांची पद्धत आणि वापरलेली मॉडेल्स यानुसार हे निकाल बदलू शकतात..Gemini 4 Argon ची किंमत किती?Gemini 4 Argon सध्या सर्वसामान्य यूजर्ससाठी उपलब्ध नाही. Googleच्या माहितीनुसार, सुरुवातीला हे मॉडेल पेड API ग्राहक आणि Google AI Ultra सब्सक्राइबर्सना उपलब्ध होणार आहे. सर्व यूजर्ससाठी ते कधी उपलब्ध होईल, याची निश्चित तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.API साठी सुरुवातीची किंमत अंदाजे:इनपुट: प्रति 1 दशलक्ष टोकन्ससाठी 2 डॉलरआउटपुट: प्रति 1 दशलक्ष टोकन्ससाठी 10 डॉलरकॅश्ड इनपुट टोकन्सवर: 95 टक्के सवलतइंट्रोडक्टरी कालावधी संपल्यानंतर ही किंमत वाढून इनपुटसाठी 4 डॉलर आणि आउटपुटसाठी 20 डॉलर प्रति 1 दशलक्ष टोकन्स होण्याची शक्यता आहे..सायबरसुरक्षेवरही विशेष लक्षGemini 4 Argon मध्ये सायबरसुरक्षेलाही महत्त्व देण्यात आले आहे. Googleच्या म्हणण्यानुसार, हे मॉडेल सॉफ्टवेअरमधील सुरक्षा त्रुटी शोधणे, त्यांची पडताळणी करणे आणि त्या दूर करण्यात मदत करू शकते. त्यामुळे सुरक्षा टीमना सायबर हल्ले किंवा संभाव्य धोके तपासण्यास मदत होऊ शकते.Googleने सुरुवातीला Argon काही निवडक सायबरसुरक्षा तज्ज्ञांना उपलब्ध करून दिले होते. त्यांच्या अभिप्रायाच्या आधारे मॉडेलमध्ये सुधारणा आणि सुरक्षा उपाय करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.