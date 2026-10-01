विज्ञान-तंत्र

Googleचा नवा AI ‘Gemini 4 Argon’ लॉन्च; कोडिंगपासून सायबरसुरक्षेपर्यंत करणार मदत, जाणून घ्या किंमत

कोडिंग, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग, फायनान्स, कायदेशीर कामे आणि सायबरसुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांत या मॉडेलचा वापर होऊ शकतो.
Google Gemini 4 Argon

Google Gemini 4 Argon

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

AIच्या क्षेत्रात Googleने पुन्हा एक मोठी झेप घेतली आहे. Gemini 4 Argon असं या मॉडेलचं नाव असून, कठीण आणि मोठी कामं समजून घेऊन ती पूर्ण करण्यासाठी ते तयार करण्यात आलं आहे. कोडिंग, सायबरसुरक्षा आणि ऑफिसमधील वेगवेगळ्या कामांसाठी हे मॉडेल उपयोगी ठरू शकतं.

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