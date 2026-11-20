Google ने आपले नवे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मॉडेल Gemini 4 Neon लाँच केले आहे. फक्त प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी मोठे दस्तऐवज वाचणे, डेटाचे सखोल विश्लेषण करणे, कोडिंग करणे आणि विविध साधनांचा वापर करून बहु-स्तरीय कामे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पूर्ण करण्याची या मॉडेलमध्ये क्षमता आहे.Gemini 4 मालिकेतील सर्वात शक्तिशाली Gemini 4 Carbon आणि दैनंदिन कामांसाठी तयार केलेल्या Gemini 4 Hydrogen यांच्या मधली जागा Gemini 4 Neon भरून काढते. Google AI Pro आणि Ultra सबस्क्राइबर्स, डेव्हलपर्स तसेच एंटरप्राइज युजर्ससाठी उपलब्ध झालेल्या या मॉडेलची वैशिष्ट्ये आणि कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे आहे..Gemini 4 Neon नेमके काय करते आणि का आहे वेगळे?पारंपरिक एआय मॉडेल्स अनेकदा फक्त एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्यापुरते मर्यादित राहतात. पण, Google च्या माहितीनुसार Gemini 4 Neon हे 'फास्ट एंड-टू-एंड टास्क कम्प्लिशन' म्हणजेच सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आले आहे.बहु-स्तरीय कामे: सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग, एंटरप्राइज विश्लेषण, वैज्ञानिक संशोधन आणि गुंतागुंतीची कामे हे मॉडेल सहज हाताळते.वेग आणि दर्जा: सुरुवातीच्या चाचण्यांनुसार, हे मॉडेल Carbon मॉडेलच्या बरोबरीने दर्जा देते, पण काम करण्याचा वेग सुमारे 3 पटीने जास्त आहे..WhatsApp ने आणले 'परमनंट पिन'सह ४ नवीन फिचर्स! महत्त्वाचा मेसेज कधीच होणार नाही गायब; ग्रुप अॅडमिन्ससाठी मोठे गिफ्ट... .प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि विचार करण्याची पातळीGoogle AI Studio मधील माहितीनुसार, Gemini 4 Neon मध्ये 1 मिलियन म्हणजेच 10,48,576 टोकन्सची कॉन्टेक्स्ट विंडो देण्यात आली आहे. यामुळे मोठे PDF, स्प्रेडशीट, चार्ट्स, ऑडिओ आणि व्हिडिओ फाइल्स एकाच वेळी वाचून त्यांचे विश्लेषण करणे सोपे होते.Thinking Levels: कामाच्या गरजेनुसार विचार करण्याची पातळी निवडण्याची सुविधा यात आहे. यामध्ये Low, Medium, High आणि xhigh असे 4 स्तर दिले आहेत.बेंचमार्क कामगिरी: xhigh स्तरावर या मॉडेलने Artificial Analysis Intelligence Index मध्ये 61 गुण मिळवून जागतिक स्तरावर 3 रे स्थान पटकावले आहे. तसेच, चुकीची किंवा काल्पनिक माहिती देण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी ठेवण्यात आले आहे..सायबर सुरक्षेतील क्षमतासायबर सुरक्षा संशोधक आणि तज्ज्ञांसाठी Gemini 4 Neon मध्ये खास सुरक्षा वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी शोधणे, संभाव्य सायबर हल्ल्यांचा सामना करणे आणि कोडमधील दोष दुरुस्त करण्यास हे मॉडेल मदत करते. सुरुवातीच्या टप्प्यात या सायबर सुरक्षा क्षमतेचा अॅक्सेस Google च्या Fairwind Program मधील पात्र सदस्यांना दिला जात आहे.उपलब्धता आणि API दरGemini 4 Neon हे Gemini App, Google AI Studio मधील Gemini API, Gemini for Business आणि Google Antigravity वर उपलब्ध करून दिले जात आहे. हे केवळ पेड Google AI Pro आणि Ultra सबस्क्राइबर्स, डेव्हलपर्स तसेच पात्र एंटरप्राइज युजर्ससाठी खुले असून, याचा कोणताही मोफत स्तर (Free Tier) नाही.डेव्हलपर्ससाठी API दर खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत-इनपुट टोकन्स: प्रति 1 मिलियन टोकन्ससाठी 3 डॉलर्सआउटपुट टोकन्स: प्रति 1 मिलियन टोकन्ससाठी 15 डॉलर्सकॅश्ड इनपुट: 95 टक्के सवलतीसह प्रति 1 मिलियन टोकन्ससाठी 0.15 डॉलर्स.Philips 5G Smartphone: IP64 रेटिंगसह लाँच! 5700mAh बॅटरी अन् 64MP कॅमेरा; पाहा किंमत आणि भन्नाट फीचर्स...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.