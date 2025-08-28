Google CEO सुंदर पिचाईंनी दिलं सरप्राइज, 3 केळींच्या इमोजीने लॉन्च झालं Nano Banana, हे नेमकं आहे तरी काय?

Nano Banana AI Tool : फोटो प्रेमीसाठी खुसखबर आहे. गूगल डीपमाइंडने जेमिनी अॅपमध्ये एक नवीन इमेज एडिटिंग मॉडेल आणले आहे. हे मॉडेल जगातले सर्वात शानदार फोटो एडिटिंग मॉडेल आहे. आता तुम्ही तुमच्या फोटोंना हवं तसं बनवू शकता अगदी तुमच्या मनातल्या कल्पनेप्रमाणे. तुम्ही मित्र, कुटुंब किंवा तुमच्या पाळीव प्राण्यांचे फोटो एडिट करताना त्यांचे मूळ चेहर्याचे वैशिष्ट्ये टिकवून ठेवू शकता, जेणेकरून प्रत्येक बदलात ते अगदी तसेच दिसतील..जेमिनी अॅपमध्ये तुम्ही फोटो टाकून त्यात काहीही बदल करू शकता. तुमच्या कुत्र्याला बेल्ट घालायचा आहे की स्वतःला ६०च्या दशकातल्या हेअरस्टाइलमध्ये पाहायचं आहे? एआयला फक्त सांगा आणि जेमिनी तुमचे फोटो जादूसारखे बदलून टाकेल. तुम्ही स्वतःला आणि तुमच्या पाळीव प्राण्याला एकाच फोटोत आणू शकता, खोलीचे बॅकग्राऊंड बदलून नवीन वॉलपेपर लावू शकता किंवा स्वतःला जगात कुठेही नेऊ शकता. हे सगळं तुमchच्या फोटोच मूळ रूप टिकवून..Motorola Discount Offer : मोटोरोलाचा सर्वात महाग मोबाईल झाला एकदम स्वस्त; आता किंमत फक्त....कोणते नवीन फीचर्स?स्वतःला किंवा तुमच्या पाळीव प्राण्याला नवीन कपडे किंवा ठिकाणात पाहा.तुमचा आणि तुमच्या कुत्र्याचा फोटो एकत्र करून बास्केटबॉल कोर्टवर मजेदार फोटो बनवा.खोलीच्या भिंती रंगवा, फर्निचर जोडा किंवा कॉफी टेबल ठेवाफुलांच्या पाकळ्यांचा रंग बदला किंवा डिझाईन ड्रेसवर बनवा..Gmail Delete : मेल बॉक्स फूल झालाय? नको असणारे हजारो ईमेल डिलीट करा एका क्लिकवर...सर्वजण आजपासून जेमिनी अॅपमध्ये ही मजेदार सुविधा वापरू शकतात. पण एक गोष्ट आहे sप्रत्येक बदललेल्या फोटोवर दिसणारा आणि लपलेला वॉटरमार्क दाखवतो की तो एआयने बनवला आहे. FAQs What is the new feature in the Gemini app? / जेमिनी अॅपमधील नवीन वैशिष्ट्य काय आहे?जेमिनी अॅपमध्ये नॅनो बॅनाना मॉडेल आहे, जे फोटो एडिटिंगला अधिक सुलभ आणि सर्जनशील बनवते, मूळ चेहर्याचे वैशिष्ट्ये टिकवून ठेवते.Can I edit photos of my pet in the Gemini app? / जेमिनी अॅपमध्ये माझ्या पाळीव प्राण्यांचे फोटो एडिट करू शकतो का?होय, तुम्ही तुमच्या पाळीव प्राण्यांचे फोटो एडिट करू शकता, जसे त्यांना नवीन कपडे घालणे किंवा वेगळ्या ठिकाणी ठेवणे.Is the image editing feature free to use? / इमेज एडिटिंग वैशिष्ट्य मोफत आहे का?होय, सशुल्क आणि विनाशुल्क वापरकर्ते दोघेही जेमिनी अॅपमधील ही सुविधा वापरू शकतात.How does Gemini ensure edited photos are marked as AI-generated? / जेमिनी एडिट केलेले फोटो एआय-निर्मित असल्याचे कसे दाखवते?प्रत्येक एडिट केलेल्या फोटोवर दृश्यमान आणि अदृश्य वॉटरमार्क जोडले जाते, जे त्याचे एआय-निर्मित असल्याचे दर्शवते.Can I combine multiple photos in the Gemini app? / जेमिनी अॅपमध्ये अनेक फोटो एकत्र करू शकतो का?होय, तुम्ही अनेक फोटो एकत्र करून नवीन दृश्य तयार करू शकता, जसे तुम्ही आणि तुमचा पाळीव प्राणी एकाच फोटोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.