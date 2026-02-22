विज्ञान-तंत्र

AI Malware : सावधान! Gemini चा वापर करून सुरूय तुमची लूट; समोर आलाय जगातला पहिला खतरनाक AI मालवेअर, कसं सुरक्षित राहायचं? पाहा

Google Gemini AI PromptSpy malware : प्रॉम्प्टस्पाय सावधान राहा. गुगल जेमिनीचा वापर करणारा जगातील पहिला AI मालवेअर ट्रेंडमध्ये आला आहे
ESET-discovered PromptSpy malware in action

Saisimran Ghashi
Updated on

तुम्ही आता पावलोपावली सावधान राहण्याची गरज आहे. कारण सायबर गुन्हेगार आता गुगल जेमिनीचा वापर करून तुमचा फोन लुटण्याची नवीन आयडिया करत आहेत. जगातील पहिला असा धोकादायक AI मालवेअर सापडला आहे, ज्याचे नाव आहे प्रॉम्प्टस्पाय (PromptSpy)

Technology
Cyber security
Hackers
artificial intelligence
Google Gemini
Google Gemini AI

