AI Malware : सावधान! Gemini चा वापर करून सुरूय तुमची लूट; समोर आलाय जगातला पहिला खतरनाक AI मालवेअर, कसं सुरक्षित राहायचं? पाहा

तुम्ही आता पावलोपावली सावधान राहण्याची गरज आहे. कारण सायबर गुन्हेगार आता गुगल जेमिनीचा वापर करून तुमचा फोन लुटण्याची नवीन आयडिया करत आहेत. जगातील पहिला असा धोकादायक AI मालवेअर सापडला आहे, ज्याचे नाव आहे प्रॉम्प्टस्पाय (PromptSpy).सायबर सुरक्षा कंपनी ESET च्या संशोधकांनी हा धोकादायक अँड्रॉइड व्हायरस शोधला आहे. हा मालवेअर फक्त सामान्य व्हायरस नाही तर तो जनरेटिव्ह एआयच्या मदतीने काम करतो. यापूर्वीचे मालवेअर फक्त आधी ठरलेल्या सूचनांनुसार काम करतात पण प्रॉम्प्टस्पाय खूप हुशार आहे. तो तुमच्या फोनच्या स्क्रीनवर काय दिसत आहे हे समजून घेतो आणि नंतर गुगल जेमिनी या एआयकडून पुढे काय करायचे याबाबत सूचना मागतो.

हे कसे काम करते?प्रॉम्प्टस्पाय तुमच्या फोनची स्क्रीनची XML माहिती (टेक्स्ट, बटण, लोकेशन) गोळा करतो आणि ती जेमिनीला पाठवतो. जेमिनी त्यावर प्रक्रिया करून JSON फॉरमॅटमध्ये उत्तर देतो. eg - "रिसेंट अॅप्स लिस्टमध्ये कसे टिकून राहायचे" किंवा "अनइंस्टॉल होऊ नये म्हणून काय करायचे" अशा सूचना देतो. यानंतर मालवेअर अँड्रॉइडच्या अॅक्सेसिबिलिटी सर्व्हिसचा वापर करून फोन नियंत्रित करतो. तो स्क्रीनशॉट घेतो, व्हिडिओ रेकॉर्ड करतो, लॉकस्क्रीन डेटा चोरतो आणि अनइंस्टॉल रोखतो. वेगवेगळ्या ब्रँड्सच्या फोनवर (सॅमसंग, शाओमी, व्हिवो) तो स्वतःला अॅडजस्ट करतो म्हणून तो इतका धोकादायक आहे.

ESET नुसार हा जगातील पहिला असा अँड्रॉइड मालवेअर आहे जो रनटाइममध्ये जनरेटिव्ह एआयचा वापर करतो. मुख्यतः पर्सिस्टन्स (फोनवर टिकून राहणे) साठी तो जेमिनीचा वापर करतो पण यामुळे भविष्यात असे हायटेक स्कॅम वाढू शकतात.तुमचा फोन आणि पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी या गोष्टी फॉलो करानेहमी गुगल प्ले प्रोटेक्ट चालू ठेवा. हे संशयास्पद अॅपना थांबवते.फक्त गुगल प्ले स्टोअर वरूनच अॅप इंस्टॉल करा अज्ञात लिंक किंवा APK टाळा.नवीन अॅपला परवानग्या तपासा. कॅल्क्युलेटर अॅप गॅलरी किंवा बँकिंग अॅक्सेस मागत असेल तर नक्कीच धोका आहेफोनची OS आणि सुरक्षा अपडेट नेहमी करा.