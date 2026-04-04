Gemma 4 : इंटरनेटची गरज संपली! गुगलने लॉन्च केले Gemma 4; आता डेटा संपला तरी मोबाईल चालेल सुपरफास्ट, कसं वापरायचं पाहा

गुगलने आपले नवीन ओपन सोर्स एआय मॉडेल Gemma 4 सादर केले आहे. हे मॉडेल इतके छोटे आणि हुशार आहे की ते थेट तुमच्या स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉपवर इंटरनेट कनेक्शनशिवाय चालू शकते. आता कोणत्याही जड सर्व्हरची गरज नाही, डेटा खर्च नाही आणि गोपनीयताही पूर्ण सुरक्षित राहील..Gemma 4 हे Google च्या प्रसिद्ध Gemini तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, पण यात सर्वात मोठा फरक म्हणजे ते 'ओपन' आहे. म्हणजे कोणतेही डेव्हलपर ते मोफत डाउनलोड करू शकतात, त्यात बदल करू शकतात आणि आपल्या ॲप्समध्ये वापरू शकतात. अपाचे 2.0 लायसन्समुळे हे वापरणे अतिशय सोपे आणि लवचिक आहे..हे मॉडेल वेगवेगळ्या आकारात उपलब्ध आहे. छोटे मॉडेल्स तुमच्या मोबाईल फोन आणि लॅपटॉपसाठी योग्य आहेत, तर मोठे मॉडेल्स जटिल कामेही सहज हाताळू शकतात. कोड लिहिणे, प्रतिमा आणि व्हिडिओ समजून घेणे, आवाज ओळखणे, १४० हून अधिक भाषांमध्ये काम करणे आणि मोठ्या दस्तऐवजांचे विश्लेषण करणे हे सर्व Gemma 4 सहज करू शकते..सामान्य माणसांसाठी हे का महत्त्वाचे आहे?आतापर्यंत बहुतेक एआय ॲप्स इंटरनेटवर अवलंबून होते. प्रत्येक छोट्या प्रश्नासाठी डेटा वापरला जायचा आणि गोपनीयता धोक्यात यायची. आता Gemma 4 मुळे एआय थेट तुमच्या फोनवरच काम करेल. याचा अर्थअतिशय वेगवान उत्तर, पूर्ण गोपनीयता आणि इंटरनेट नसतानाही काम चालू राहणे. भविष्यात तुम्हाला ऑफलाइन भाषांतर करणारे ॲप्स, बाहेर डेटा न पाठवता कागदपत्रे वाचणारे टूल्स किंवा स्मार्ट व्हॉइस असिस्टंट सहज मिळू शकतील. विशेष म्हणजे अँड्रॉइड फोनवर हे मॉडेल खूप चांगले चालेल आणि बॅटरीही कमी खाईल..Google चा दावा आहे की Gemma 4 कमी शक्ती वापरूनही मोठ्या एआय सारखी कामगिरी देते. डेव्हलपर्ससाठी तर ही खूप मोठी संधी आहे कारण ते स्वतः एआय एजंट तयार करू शकतील जे कमी मानवी मदतीने काम पूर्ण करतील.अर्थात काही आव्हाने आहेत. सर्वसामान्य लोकांसाठी हे फायदे ॲप्समधूनच येणार आहेत. तसेच ओपन मॉडेल असल्याने गैरवापराची शक्यताही नाकारता येत नाही. तरीही Gemma 4 हे एआय जगात एक मोठा बदल घडवणारे पाऊल आहे. आता एआय फक्त क्लाउडवर राहणार नाही, तर ते थेट तुमच्या खिशातल्या फोनमध्ये येईल.