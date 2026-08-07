Google Maps New Features: गुगल मॅप्समध्ये येणार भन्नाट फीचर्स; नेव्हिगेशनसोबतच पूर्ण होणार 'ही' महत्त्वाची कामे!

Google Maps AI Upgrade: तुम्ही वापरत असलेले गुगल मॅप्स (Google Maps) आता फक्त रस्ता शोधण्यापुरते किंवा नेव्हिगेशनपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. गुगलने आपल्या मॅप्स प्लॅटफॉर्मसाठी एक नवे आणि हाय-टेक अपडेट रोलआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. आता हे ॲप तुमच्या संपूर्ण दिवसाचे प्लॅनिंग करण्यासोबतच अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासही मदत करणार आहे..'Ask Maps' चा विस्तार आणि एजेंटिक टूल्स -गूगलने काही महिन्यांपूर्वी लाँच केलेल्या 'Ask Maps' या फीचरचा विस्तार केला आहे. यात आता नवीन 'एजेंटिक टूल्स' (Agentic Tools) अॅड करण्यात आले आहेत.जेवण ऑर्डर करणे: तुम्ही ड्रायव्हिंग करत असताना किंवा प्रवासात असताना मॅप्सला फक्त काय खायचे आहे ते सांगा. एआय एजेंट स्वतः उत्तम रेस्टॉरंट निवडून कार्टमध्ये मेनू ॲड करेल (पेमेंटचा पर्याय तुमच्याकडेच राहील).हॉटेल सर्च आणि तुलना: हॉटेल्स शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या वेबसाइटवर जाण्याची गरज उरणार नाही. मॅप्स विविध हॉटेल्सच्या सुविधा आणि किमतींची तुलना करून सर्वोत्तम पर्याय समोर ठेवेल.लोकल इव्हेंट्स अन् तिकीट बुक: तुमच्या जवळील कॉमेडी शो, कॉन्सर्ट आणि इतर लाईव्ह इव्हेंट्सची माहिती मिळवून मॅप्स थेट तिकीट खरेदीची लिंकही उपलब्ध करून देईल..WhatsApp ग्रुप चॅट्समध्ये मोठे बदल; '@all' टॅगसह आले ३ नवीन धमाकेदार फीचर्स!.'पर्सनल इंटेलिजन्स' फीचरची कमाल -नवीन अपडेटमध्ये 'पर्सनल इंटेलिजन्स' (Personal Intelligence) हे उपयोगी फीचर जोडण्यात आले आहे. हे फीचर युझरच्या जीमेल (Gmail) आणि गुगल कॅलेंडर (Google Calendar) मधील माहितीचा वापर करून कस्टम रिकमंडेशन्स देईल.आपोआप ट्रिप प्लॅनिंग: जीमेल किंवा कॅलेंडरवर एखाद्या ट्रिपच्या तारखा किंवा कॉन्फरन्सचे इन्व्हिटेशन आले असेल, तर मॅप्स त्या आधारे त्या ठिकाणाजवळील हॉटेल्स आणि इव्हेंट्सचे डिटेल्स आपोआप स्क्रीनवर दाखवेल.कमी वेळेत योग्य नियोजन: यासाठी युझर्सला कोणताही जास्तीचा डेटा किंवा डिटेल्स मॅन्युअली भरण्याची गरज नाही..सर्वात आधी कुठे उपलब्ध होणार ?गुगल आता मॅप्सला युझरच्या दैनंदिन आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे सर्व नवीन एआय फीचर्स आणि अपग्रेड्स सर्वात आधी अमेरिकेत (USA) रोलआउट केले जात आहेत. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ते भारत आणि इतर देशांमधील युझर्ससाठी उपलब्ध केले जातील..Kia Sorento: फॉर्च्यूनरला टक्कर! कियाची पहिली हायब्रिड SUV 'Sorento' लाँचसाठी तयार; प्री-बुकिंग सुरू!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.