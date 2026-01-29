Google Photos: फोनमध्ये बोलून करु शकाल फोटोज एडिट, गुगलने लाँच केले भन्नाट फीचर

विज्ञान-तंत्र

How to edit photos using voice in Google Photos: गुगलने भारतातील अँड्रॉइड यूजर्संसाठी एक नवीन फोटो एडिटिंग फीचर लाँच केले आहे. ज्यामुळे यूजर्स फक्त बोलून किंवा टाइप करून फोटो एडिट करू शकतात. हे नवीन फीचर कसे काम करते हे सोप्या शब्दात समजून घेऊया.
Puja Bonkile
New Google Photos AI editing tool explained: आपल्यासोबत अनेकदा असे होते की आपण मित्रांसोबत फोटो काढतो, पण शेवटच्या क्षणी तो फोटो ब्लेअर होतो. कधीकधी लाइट परावर्तन किंवा जास्त सूर्यप्रकाशामुळे फोटो जास्त प्रमाणात उघड होतो. एक वाईट फोटो तुमची सगळी मजा खराब करतो. तुम्ही हे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करणे देखील टाळता. असं फोटो पाहून मित्रही रागावतात आणि विचारतात, "तुम्ही कसला फोटो काढला यार?" पण जर तुम्हाला फोटोमध्ये बदल करायचा असेल तर गुगलने एक खास फिचर लाँच केले आहे. हे वापरायचे कसे जाणून घेऊया.

