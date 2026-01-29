Google Photos: फोनमध्ये बोलून करु शकाल फोटोज एडिट, गुगलने लाँच केले भन्नाट फीचर

New Google Photos AI editing tool explained: आपल्यासोबत अनेकदा असे होते की आपण मित्रांसोबत फोटो काढतो, पण शेवटच्या क्षणी तो फोटो ब्लेअर होतो. कधीकधी लाइट परावर्तन किंवा जास्त सूर्यप्रकाशामुळे फोटो जास्त प्रमाणात उघड होतो. एक वाईट फोटो तुमची सगळी मजा खराब करतो. तुम्ही हे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करणे देखील टाळता. असं फोटो पाहून मित्रही रागावतात आणि विचारतात, "तुम्ही कसला फोटो काढला यार?" पण जर तुम्हाला फोटोमध्ये बदल करायचा असेल तर गुगलने एक खास फिचर लाँच केले आहे. हे वापरायचे कसे जाणून घेऊया. .Google Photos मध्ये बोलून फोटो एडिट करागुगलने भारतातील लोकप्रिय 'गुगल फोटोज' अॅपसाठी एक मोठे अपडेट आणण्यास सुरुवात केली आहे. गुगलने त्यांच्या एका ब्लॉग पोस्टमध्ये ही माहिती दिली आहे. या नवीन फीचरची सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे आता यूजर्संना फोटो एडिट करण्यासाठी गोंधळात टाकणाऱ्या टूल्स किंवा सेटिंग्जचा सामना करावा लागणार नाही. आता तुम्ही बोलून किंवा टेक्स्टद्वारे थेट सांगू शकता की तुम्हाला फोटोमध्ये कोणते बदल पहायचे आहेत. हे सर्व गुगलच्या सर्वात शक्तिशाली एआय मॉडेल 'जेमिनी' च्या मदतीने शक्य झाले आहे. फोटोमध्ये काय बदल करायचे आहेत हे यूजर्स सांगताच, एआय ती सूचना समजून घेईल आणि लगेच एडिट करेल. .फोटो एडिटिंग राहील सेफअँड्रॉइड फोन वापरणारे लोक तक्रार करतात की डिफॉल्ट गॅलरी अॅपमध्ये फोटो एडिटिंगचे बरेच पर्याय उपलब्ध नाहीत. अशावेळी त्यांना थर्ड पार्टी अॅप्स वापरावे लागतात. थर्ड पार्टी अॅप्स तुमचे फोटो स्टोअर करतातच पण बनावट अॅप्सद्वारे तुमचा डेटा गैरवापर होण्याचा धोकाही असतो. अशावेळी गुगलने यूजर्संची एक मोठी समस्या सोडवली आहे. गुगल फोटोज हे फीचर यूजर्संच्या गोपनीयतेला लक्षात घेऊन डिझाइन केले आहे. तुमच्या वैयक्तिक फेस ग्रुपमध्ये असलेल्या फोटोंचा वापर करून एआय अधिक अचूक आणि वैयक्तिक संपादने करते. यामुळे फोटोमध्ये दिसणाऱ्या लोकांचे चेहरे आणि हावभाव नैसर्गिक राहतात..फीचर कोण वापरु शकतो?गुगलच्या मते, हे नवीन एआय एडिटिंग फीचर भारतातील अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे. फोनमध्ये किमान 4 जीबी रॅम आणि अँड्रॉइड 8.0 किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे. सध्या, हे फीचर हिंदी, तमिळ, मराठी, तेलुगू, बंगाली आणि गुजराती भाषेत इंग्रजीसह उपलब्ध आहे. जेणेकरून भारतीय वापरकर्त्यांची विस्तृत श्रेणी ते वापरू शकेल..एआय फोटोंमध्ये डिजिटल लेबल्सएआय-एडिट केलेल्या फोटोंबाबत पारदर्शकता राखण्यासाठी, गुगलने C2PA कंटेंट क्रेडेन्शियल्ससाठी सपोर्ट देखील जोडला आहे. या उपक्रमांतर्गत, प्रत्येक एआय-एडिट केलेल्या फोटोला केलेले बदल आणि त्यांचा स्रोत तपशीलवार असलेले कायमस्वरूपी डिजिटल लेबल मिळेल. गुगलचा हा नवीन उपक्रम सामान्य यूजर्संसाठी फोटो एडिटिंग सोपे करण्यासाठी कंपनीची वचनबद्धता दर्शवितो. आता, तांत्रिक ज्ञान नसलेले देखील त्यांचे फोटो व्यावसायिक स्वरूप देऊ शकतात. गुगलचा असा विश्वास आहे की या अपडेटमुळे फोटो एडिटिंग जलद, सोपे आणि अधिक अंतर्ज्ञानी अनुभव देईल..फोटो कसे एडिट करावे?गुगल फोटोजचे हे फीचर वापरण्यासाठी सर्वात आधी अॅप अपडेट करावे लागेल.अॅप उघडल्यानंतर, तुम्हाला जो फोटो एडिट करायचा आहे तो निवडावा लागेल.यानंतर, तुम्हाला Edit पर्यायावर जावे लागेल आणि "Help me edit" वर टॅप करावे लागेल.येथे तुम्ही त्या व्यक्तीला फोटोमध्ये कोणते बदल करायचे आहेत ते तोंडी किंवा लेखी सांगू शकता.त्यानंतर तुम्ही नवीन फोटो सेव्ह करू शकता..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.