विज्ञान-तंत्र

Whatsapp Call Feature : इंटरनेट, नेटवर्क नसतानाही व्हॉट्सअ‍ॅप कॉल करता येणार, ते कसे? पाहा एका क्लिकवर

Saisimran Ghashi
Updated on

Google Pixel 10 Whatsap Call Feature : गुगलने तंत्रज्ञान विश्वात धमाका केला आहे. नव्याने लाँच झालेल्या पिक्सेल 10 सिरीजमधील एका अनोख्या फीचरने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. आता वापरकर्ते इंटरनेट किंवा मोबाइल नेटवर्कशिवायही व्हॉट्सअ‍ॅपवर ऑडिओ आणि व्हिडिओ कॉल करू शकतील. सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून ही सुविधा उपलब्ध होणार असून आपत्कालीन परिस्थितीत हे फीचर वरदान ठरणार आहे.

mobile
whatsapp
Google
BSNL
network
5g network
Video Call
New 5G Mobile
Mobile Phone
5G Smart Phone
Internet
Smartphone Launch

