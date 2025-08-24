Google Pixel 10 Whatsap Call Feature : गुगलने तंत्रज्ञान विश्वात धमाका केला आहे. नव्याने लाँच झालेल्या पिक्सेल 10 सिरीजमधील एका अनोख्या फीचरने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. आता वापरकर्ते इंटरनेट किंवा मोबाइल नेटवर्कशिवायही व्हॉट्सअॅपवर ऑडिओ आणि व्हिडिओ कॉल करू शकतील. सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून ही सुविधा उपलब्ध होणार असून आपत्कालीन परिस्थितीत हे फीचर वरदान ठरणार आहे..गुगलने भारतासह जागतिक बाजारपेठेत पिक्सेल 10 सिरिज लॉंच केली आहे जी 28 ऑगस्टपासून विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. कंपनीच्या दाव्यानुसार सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाद्वारे व्हॉट्सअॅप कॉलिंग ऑफर करणारी ही जगातील पहिली स्मार्टफोन सिरिज आहे. यामुळे नेटवर्क नसलेल्या दुर्गम भागातही संवाद साधणे शक्य होईल. गुगलने आपल्या एक्स पोस्टमध्ये एक टीझर शेअर केला आहे ज्यामध्ये सॅटेलाइटद्वारे कॉलिंगची झलक दिसते. हे फीचर विशेषतः अशा ठिकाणी उपयुक्त ठरेल जिथे मोबाइल नेटवर्क किंवा वायफाय उपलब्ध नसते..Online Gaming Bill : पीएम मोदींच्या 'नवशिक्या' चेष्टेमागे दडलेला मोठा संदेश; ऑनलाइन गेमिंग कायद्यानं स्पष्ट झालं संपूर्ण चित्र.उदाहरणार्थ आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये हे तंत्रज्ञान संजीवनी ठरू शकते. मात्र भारतात सॅटेलाइट सेवा अद्याप सुरू झालेली नाही त्यामुळे भारतीय वापरकर्त्यांना या सुविधेसाठी काही काळ वाट पाहावी लागू शकते. बीएसएनएलने सॅटेलाइट सेवांबाबत संकेत दिले असले तरी त्याची अंमलबजावणी बाकी आहे..‘Veo 3’ Free : व्हिडिओ एडिटर्ससाठी खुशखबर! ‘Veo 3’ सर्वांसाठी फ्री, सुंदर पिचाईंची मोठी घोषणा, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.गुगलने या तंत्रज्ञानाची जास्त माहिती स्पष्ट केलेली नसली तरी कंपनीचा हा दावा स्मार्टफोन उद्योगात क्रांती घडवू शकतो. सध्या सॅटेलाइट सेवेद्वारे फक्त एसएमएस आणि ऑडिओ कॉलिंग उपलब्ध आहे पण व्हॉट्सअॅप व्हिडिओ कॉलिंगसारखे प्रगत फीचर बाजारात नवे मानक स्थापित करेल. पिक्सेल 10 सिरीजमुळे गुगलने तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपले वर्चस्व पुन्हा सिद्ध केले आहे..FAQsWhat is the new feature in Google Pixel 10? / गुगल पिक्सेल १० मधील नवीन फीचर काय आहे?सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटीद्वारे नेटवर्कशिवाय व्हाट्सअॅप ऑडिओ आणि व्हिडिओ कॉलिंग सुविधा उपलब्ध आहे.When will the Pixel 10 series be available for purchase? / पिक्सेल १० सिरीज कधी विक्रीसाठी उपलब्ध होईल?पिक्सेल १० सिरीज २८ ऑगस्ट २०२५ पासून विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.Can this feature work in India? / हे फीचर भारतात कार्य करेल का?भारतात सॅटेलाइट सेवा अद्याप सुरू नसल्याने, या फीचरसाठी काही काळ वाट पाहावी लागेल.Is Pixel 10 the first phone with this feature? / पिक्सेल १० हा या फीचरसह येणारा पहिला फोन आहे का?होय, गुगलने दावा केला आहे की पिक्सेल १० हा सॅटेलाइटद्वारे व्हाट्सअॅप कॉलिंग ऑफर करणारा पहिला फोन आहे.How does the satellite connectivity feature work? / सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटी फीचर कसे कार्य करते?सॅटेलाइटद्वारे फोन नेटवर्क किंवा वाय-फायशिवाय व्हाट्सअॅप कॉलिंग करू शकतो, परंतु तपशील अद्याप स्पष्ट नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.