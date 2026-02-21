गुगलने २०२६ मध्ये आपल्या प्ले स्टोअरला अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी जबरदस्त कारवाई केली आहे. कंपनीने १.७५ दशलक्षाहून अधिक बनावट आणि धोकादायक अॅप्स प्रकाशित होण्यापासून रोखले. हे अॅप्स मालवेअरने भरलेले होते जे वापरकर्त्यांचे पैसे चोरू शकतात नकळत सशुल्क सदस्यता सुरू करू शकतात किंवा वैयक्तिक डेटा चोरू शकतात..या कारवाईत गुगलने ८०,००० हून अधिक खराब डेव्हलपर अकाउंट्स कायमचे बंद केले. हे डेव्हलपर्स फसवणूक, घोटाळे आणि नियमांचे उल्लंघन करत होते. आता त्यांना प्ले स्टोअरवर परत येण्याची परवानगी मिळणार नाही. यामुळे भविष्यात असे घोटाळे होण्याची शक्यता खूप कमी झाली आहे..ATM Jackpot : ATM मशीनमध्ये कार्ड न घालताच निघतायत नोटा! काय आहे Ploutus मालवेयर? हॅकर्सनी शोधली पैसे लुटण्याची खतरनाक पद्धत.गुगल प्ले प्रोटेक्ट ही कंपनीची मजबूत सुरक्षा व्यवस्था आता दररोज ३५० अब्ज अॅप्स स्कॅन करते. २०२५ मध्ये प्ले स्टोअरबाहेरील २७ दशलक्ष हानिकारक अॅप्स ओळखून ब्लॉक केले. तसेच २.५५ लाख अॅप्सना संवेदनशील डेटा अॅक्सेस करण्यापासून रोखले गेले. हे अॅप्स वापरकर्त्यांच्या फोनवर पोहोचण्यापूर्वीच पकडले गेले!.TATA स्वस्तात विकत आहे iPhone 17! आत्ता खरेदी केल्यास किंमत ४५ हजारपेक्षा कमी; जाणून घ्या जबरदस्त ऑफर्स अन् डिस्काउंट डील.एआयच्या मदतीने गुगल आता अॅप्सची तपासणी अधिक चांगली करत आहे. अॅप डेव्हलपमेंटच्या सुरुवातीपासूनच मालवेअर, स्पायवेअर किंवा फसवणुकीचे प्रकार शोधले जातात. याशिवाय १६० दशलक्ष बनावट रेटिंग्ज आणि पुनरावलोकने ब्लॉक केली. यामुळे खोट्या हाय रेटिंगमुळे लोक फसत नाहीत. भारतात अँड्रॉइड फोन वापरणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे..8th Pay Commission च्या नावाखाली मोठी फसवणूक; चुकूनही डाउनलोड करू नका 'हे' नवीन अॅप, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा.या मोठ्या अपडेटमुळे भारतीय वापरकर्त्यांना थेट फायदा होईल. कमी scam, कमी मालवेअर आणि जास्त सुरक्षित अनुभव मिळेल. गुगल म्हणते ही कारवाई येथेच थांबणार नाही. भविष्यात एआयची सुरक्षा आणखी मजबूत होईल. तुमच्या फोनमध्ये संशयास्पद अॅप असेल तर लगेच डिलीट करा आणि प्ले प्रोटेक्ट चालू ठेवा. गुगलच्या या डिजिटल स्ट्राइकमुळे तुमचा फोन आता जास्त सुरक्षित होणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.