Risky Apps : गुगलची डिजिटल स्ट्राइक! प्ले स्टोअरवरून ब्लॉक केले 'हे' विषारी अ‍ॅप्स; जर तुमच्या मोबाईलमध्ये असतील तर, लगेच करा डिलीट

Google Play Store, Malicious Apps Removed, Android Security 2025 : गुगलने ८०,००० डेव्हलपर्स ब्लॉक केले असून १.७५ दशलक्ष अ‍ॅप्स बॅन केले आहेत. यापैकी कोणते तुमच्या फोनमध्ये असेल तर लगेच डिलीट करा
Google Play Store security team blocking over 1.75 million malicious apps and banning 80,000 developer accounts in 2025 using advanced AI and Play Protect defenses.

Saisimran Ghashi
गुगलने २०२६ मध्ये आपल्या प्ले स्टोअरला अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी जबरदस्त कारवाई केली आहे. कंपनीने १.७५ दशलक्षाहून अधिक बनावट आणि धोकादायक अॅप्स प्रकाशित होण्यापासून रोखले. हे अॅप्स मालवेअरने भरलेले होते जे वापरकर्त्यांचे पैसे चोरू शकतात नकळत सशुल्क सदस्यता सुरू करू शकतात किंवा वैयक्तिक डेटा चोरू शकतात.

