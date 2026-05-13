Google वर सर्च केल्याने सुद्धा हॅक होऊ शकते तुमची सिस्टीम, कसं सुरक्षित राहायचं? पाहा सोपी पद्धत

अलीकडे अँथ्रोपिकचे क्लाउड AI मॉडेल खूप लोकप्रिय झाले आहे. अनेक लोक मॅकसाठी क्लाउड अॅप डाउनलोड करण्यासाठी गुगलवर सर्च करतात. पण आता ही सवय धोकादायक ठरू शकते. स्कॅमर गुगलच्या सर्च रिजल्टमध्ये घुसखोरी करून मालवेअर पसरवत आहेत. 'Cloud download mac' सारखे शब्द शोधल्यावर पहिल्या पेजवरच संशयास्पद जाहिरात दिसते. त्या लिंकवर क्लिक केले की डिव्हाइस हॅक होण्याचा धोका असतो..मालवेअर कसा काम करतो?ही मालवेअर मोहीम खूप चतुर आहे. लिंकवर क्लिक केल्यावर एक वेबपेज उघडते आणि मागेपुढे काहीही न करता मालवेअर आपोआप इन्स्टॉल होऊ शकते. हे मालवेअर संगणकाच्या मेमरीमध्ये चालते म्हणजे डिस्कवर फाइल शोधणे कठीण होते. एकदा ते आत आले की ते पासवर्ड, फाइल्स आणि गोपनीय माहिती चोरू शकते. अशा हल्ल्यांमुळे सामान्य वापरकर्त्यांचे संगणक सहज बळी ठरत आहेत..मालवेअर म्हणजे नेमके काय?मालवेअर हे हानिकारक सॉफ्टवेअर आहे जे संगणक किंवा मोबाईलमध्ये घुसून नुकसान करते. कधी ते फाइल्स खराब करते, कधी पासवर्ड चोरते तर कधी पूर्ण नियंत्रण घेते. आजकालचे मालवेअर इतके प्रगत आहेत की सामान्य अँटीव्हायरसनेदेखील त्यांना सहज पकडता येत नाही. क्लाउड सारख्या लोकप्रिय नावाचा फायदा घेऊन स्कॅमर लोकांना सहज फसवत आहेत..स्वतःचे संरक्षण कसे करावे?सुरक्षित राहण्यासाठी काही सोपे उपाय अवलंबा. सगळ्या आधी संशयास्पद जाहिराती किंवा पॉपअपवर कधीही क्लिक करू नका. दुसर म्हजणे तुमचे सर्व सॉफ्टवेअर आणि ऑपरेटिंग सिस्टम नेहमी अपडेट ठेवा. तिसर अॅप्स आणि फाइल्स फक्त अधिकृत वेबसाइट्स किंवा अॅप स्टोअरमधूनच डाउनलोड करा..अड ब्लॉकर आणि स्मार्ट सवयीॲड ब्लॉकर वापरल्यास अशा खोट्या जाहिराती दिसणारच नाहीत. जर अड ब्लॉकर नको असेल तर ब्राउझर एक्सटेंशनची मदत घ्या जे संशयास्पद लिंक्स ओळखून सावध करतात. नेहमी दोनदा विचार करा आणि मूळ सोर्स तपासा.गुगल सर्च सोयीस्कर आहे, पण आता त्यातही सावधानी बाळगणे गरजेचे आहे. क्लाउड अॅप डाउनलोड करायचे असेल तर थेट अधिकृत वेबसाइटवर जा. छोट्या चुकीमुळे मोठे नुकसान होऊ शकते. आपल्या डिव्हाइसची सुरक्षा ही आपली जबाबदारी आहे.